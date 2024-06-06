https://ria.ru/20240606/siyyarto-1951004718.html

Сийярто рассказал, как Венгрия относится к санкциям против России

Сийярто рассказал, как Венгрия относится к санкциям против России - РИА Новости, 06.06.2024

Сийярто рассказал, как Венгрия относится к санкциям против России

Власти Венгрии никогда не согласятся на введение санкций в атомной энергетике против России, с которой Будапешт сотрудничает десятилетиями, заявил глава МИД... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T14:24

2024-06-06T14:24

2024-06-06T14:25

пмэф-2024

венгрия

россия

будапешт

петер сийярто

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Власти Венгрии никогда не согласятся на введение санкций в атомной энергетике против России, с которой Будапешт сотрудничает десятилетиями, заявил глава МИД страны Петер Сийярто. "Атомная энергия не попадала под санкции, и мы никогда не согласимся на введение каких-либо санкции против нее. Венгрия десятилетиями работает в атомной отрасли с Российской Федерацией. Нас устраивает это сотрудничество, и без атомной энергии мы не могли бы безопасно обеспечивать нашу страну электричеством", - сказал Сийярто журналистам на площадке ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/nato-1950834911.html

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венгрия, россия, будапешт, петер сийярто