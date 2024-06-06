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Сийярто рассказал, как Венгрия относится к санкциям против России - РИА Новости, 06.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
14:24 06.06.2024 (обновлено: 14:25 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/siyyarto-1951004718.html
Сийярто рассказал, как Венгрия относится к санкциям против России
Сийярто рассказал, как Венгрия относится к санкциям против России - РИА Новости, 06.06.2024
Сийярто рассказал, как Венгрия относится к санкциям против России
Власти Венгрии никогда не согласятся на введение санкций в атомной энергетике против России, с которой Будапешт сотрудничает десятилетиями, заявил глава МИД... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T14:24
2024-06-06T14:25
пмэф-2024
венгрия
россия
будапешт
петер сийярто
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Власти Венгрии никогда не согласятся на введение санкций в атомной энергетике против России, с которой Будапешт сотрудничает десятилетиями, заявил глава МИД страны Петер Сийярто. "Атомная энергия не попадала под санкции, и мы никогда не согласимся на введение каких-либо санкции против нее. Венгрия десятилетиями работает в атомной отрасли с Российской Федерацией. Нас устраивает это сотрудничество, и без атомной энергии мы не могли бы безопасно обеспечивать нашу страну электричеством", - сказал Сийярто журналистам на площадке ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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венгрия, россия, будапешт, петер сийярто
ПМЭФ-2024, Венгрия, Россия, Будапешт, Петер Сийярто
Сийярто рассказал, как Венгрия относится к санкциям против России

Сийярто: Венгрия никогда не согласится на санкции в атомной отрасли против РФ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на ПМЭФ-2024
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Власти Венгрии никогда не согласятся на введение санкций в атомной энергетике против России, с которой Будапешт сотрудничает десятилетиями, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.
«
"Атомная энергия не попадала под санкции, и мы никогда не согласимся на введение каких-либо санкции против нее. Венгрия десятилетиями работает в атомной отрасли с Российской Федерацией. Нас устраивает это сотрудничество, и без атомной энергии мы не могли бы безопасно обеспечивать нашу страну электричеством", - сказал Сийярто журналистам на площадке ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024ВенгрияРоссияБудапештПетер Сийярто
 
 
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