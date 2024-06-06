https://ria.ru/20240606/siyyarto-1950995015.html
Венгрия обеспокоена заявлениями лидеров Европы о возможном использовании ЯО
Венгрия обеспокоена заявлениями лидеров Европы о возможном использовании ЯО - РИА Новости, 06.06.2024
Венгрия обеспокоена заявлениями лидеров Европы о возможном использовании ЯО
Венгрия обеспокоена заявлениями лидеров ряда европейских стран о возможном использовании ядерного оружия, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:59
2024-06-06T13:59
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Венгрия обеспокоена заявлениями лидеров ряда европейских стран о возможном использовании ядерного оружия, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. "Мы также чрезвычайно обеспокоены заявлениями ряда европейских лидеров о возможном использовании ядерного оружия. Мы надеемся, что никто не подумает об этом всерьез", - сказал он журналистам на полях ПМЭФ. "Мы также согласны с подходом, что все ядерные объекты должны быть защищены", - добавил Сийярто. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240606/siyyarto-1950904330.html
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венгрия, петер сийярто, европа
ПМЭФ-2024, Венгрия, Петер Сийярто, Европа
Венгрия обеспокоена заявлениями лидеров Европы о возможном использовании ЯО
Сийярто: Венгрия обеспокоена заявлениями Европы о применении ядерного оружия