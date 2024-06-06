Рейтинг@Mail.ru
Венгрия обеспокоена заявлениями лидеров Европы о возможном использовании ЯО - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
13:59 06.06.2024 (обновлено: 14:01 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/siyyarto-1950995015.html
Венгрия обеспокоена заявлениями лидеров Европы о возможном использовании ЯО
Венгрия обеспокоена заявлениями лидеров Европы о возможном использовании ЯО - РИА Новости, 06.06.2024
Венгрия обеспокоена заявлениями лидеров Европы о возможном использовании ЯО
Венгрия обеспокоена заявлениями лидеров ряда европейских стран о возможном использовании ядерного оружия, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:59
2024-06-06T14:01
пмэф-2024
венгрия
петер сийярто
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905357819_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d713eabd7a161cc47ea9602ed60b1c18.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Венгрия обеспокоена заявлениями лидеров ряда европейских стран о возможном использовании ядерного оружия, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. "Мы также чрезвычайно обеспокоены заявлениями ряда европейских лидеров о возможном использовании ядерного оружия. Мы надеемся, что никто не подумает об этом всерьез", - сказал он журналистам на полях ПМЭФ. "Мы также согласны с подходом, что все ядерные объекты должны быть защищены", - добавил Сийярто. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240606/siyyarto-1950904330.html
https://ria.ru/20240606/siyyarto-1950892067.html
венгрия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905357819_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_9395adfc1860b1cfab1348d9bb2677fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, петер сийярто, европа
ПМЭФ-2024, Венгрия, Петер Сийярто, Европа
Венгрия обеспокоена заявлениями лидеров Европы о возможном использовании ЯО

Сийярто: Венгрия обеспокоена заявлениями Европы о применении ядерного оружия

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Венгрия обеспокоена заявлениями лидеров ряда европейских стран о возможном использовании ядерного оружия, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"Мы также чрезвычайно обеспокоены заявлениями ряда европейских лидеров о возможном использовании ядерного оружия. Мы надеемся, что никто не подумает об этом всерьез", - сказал он журналистам на полях ПМЭФ.
Петер Сийярто на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Венгрия отвергла санкции против российских энергоресурсов, заявил Сийярто
10:20
"Мы также согласны с подходом, что все ядерные объекты должны быть защищены", - добавил Сийярто.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Сийярто отказался комментировать вопрос о легитимности Зеленского
09:42
 
ПМЭФ-2024ВенгрияПетер СийяртоЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала