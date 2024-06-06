https://ria.ru/20240606/siyyarto-1950991026.html

Венгрия заинтересована в сотрудничестве с Россией в ядерной отрасли

Венгрия заинтересована в сотрудничестве с Россией в ядерной отрасли - РИА Новости, 06.06.2024

Венгрия заинтересована в сотрудничестве с Россией в ядерной отрасли

Венгрия заинтересована в углублении сотрудничества с Россией в сфере атомной энергетики, поскольку это отвечает интересам страны, заявил глава МИД страны Петер... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T13:48

2024-06-06T13:48

2024-06-06T13:48

пмэф-2024

россия

венгрия

петер сийярто

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Венгрия заинтересована в углублении сотрудничества с Россией в сфере атомной энергетики, поскольку это отвечает интересам страны, заявил глава МИД страны Петер Сийярто. "Мы заинтересованы в дальнейшем улучшении нашего сотрудничества с Россией в атомной сфере просто потому, что это наш национальный интерес", - сказал Сийярто журналистам на площадке ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240606/ukraina-1950990909.html

россия

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россия, венгрия, петер сийярто