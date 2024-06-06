https://ria.ru/20240606/siyyarto-1950904330.html

Венгрия отвергла санкции против российских энергоресурсов, заявил Сийярто

Венгрия отвергла санкции против российских энергоресурсов, заявил Сийярто - РИА Новости, 06.06.2024

Венгрия отвергла санкции против российских энергоресурсов, заявил Сийярто

Будапешт отвергает все решения, которые могут угрожать стабильности поставок энергоресурсов из России, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T10:20

2024-06-06T10:20

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Будапешт отвергает все решения, которые могут угрожать стабильности поставок энергоресурсов из России, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "Поставки энергоносителей стали заложниками политической и идеологической ситуации. Вне зависимости от давления, с которым мы сталкиваемся в последние два года, Венгрия отказывается рассматривать энергетические поставки как компонент геополитической повестки, для нас энергопоставки - это исключительно практический вопрос", - сказал Сийярто, выступая в ходе ПМЭФ-2024. "Должен сказать, исходя из физической реальности и инфраструктуры, которая создавалась и строилась десятилетиями, без российских энергоносителей на данный момент совершенно невозможно обеспечить безопасность энергопоставок в мою страну", - сказал Сийярто. Он отметил, что Венгрия отвергает давление со стороны других стран, которые призывают отказаться от поставок энергоресурсов из России хотя бы потому, что "ни одна другая страна не предложила тот же объем нефти и газа по тем же графикам с той же степенью надежности поставок и по той же цене", что и Россия. "Пока такого предложения нет, ни у кого нет морального права оказывать давление на Венгрию, призывая разорвать отношения и переключиться на другие источники поставок… Наша позиция такова: состав нашего энергетического баланса - это вопрос нашего суверенитета, и все принимаемые нами решения руководствуются нашими интересами. Стабильность поставок - ключевой вопрос для Венгрии, именно поэтому мы решительно отвергаем все предложения или решения, которые так или иначе могут угрожать стабильности данных поставок (из России)", - добавил Сийярто.

https://ria.ru/20240606/pmef-1950880808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

венгрия, россия, будапешт, петер сийярто, в мире