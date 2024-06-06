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Венгрия отвергла санкции против российских энергоресурсов, заявил Сийярто - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
10:20 06.06.2024 (обновлено: 10:33 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/siyyarto-1950904330.html
Венгрия отвергла санкции против российских энергоресурсов, заявил Сийярто
Венгрия отвергла санкции против российских энергоресурсов, заявил Сийярто - РИА Новости, 06.06.2024
Венгрия отвергла санкции против российских энергоресурсов, заявил Сийярто
Будапешт отвергает все решения, которые могут угрожать стабильности поставок энергоресурсов из России, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:20
2024-06-06T10:33
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Будапешт отвергает все решения, которые могут угрожать стабильности поставок энергоресурсов из России, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "Поставки энергоносителей стали заложниками политической и идеологической ситуации. Вне зависимости от давления, с которым мы сталкиваемся в последние два года, Венгрия отказывается рассматривать энергетические поставки как компонент геополитической повестки, для нас энергопоставки - это исключительно практический вопрос", - сказал Сийярто, выступая в ходе ПМЭФ-2024. "Должен сказать, исходя из физической реальности и инфраструктуры, которая создавалась и строилась десятилетиями, без российских энергоносителей на данный момент совершенно невозможно обеспечить безопасность энергопоставок в мою страну", - сказал Сийярто. Он отметил, что Венгрия отвергает давление со стороны других стран, которые призывают отказаться от поставок энергоресурсов из России хотя бы потому, что "ни одна другая страна не предложила тот же объем нефти и газа по тем же графикам с той же степенью надежности поставок и по той же цене", что и Россия. "Пока такого предложения нет, ни у кого нет морального права оказывать давление на Венгрию, призывая разорвать отношения и переключиться на другие источники поставок… Наша позиция такова: состав нашего энергетического баланса - это вопрос нашего суверенитета, и все принимаемые нами решения руководствуются нашими интересами. Стабильность поставок - ключевой вопрос для Венгрии, именно поэтому мы решительно отвергаем все предложения или решения, которые так или иначе могут угрожать стабильности данных поставок (из России)", - добавил Сийярто.
https://ria.ru/20240606/pmef-1950880808.html
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венгрия, россия, будапешт, петер сийярто, в мире
ПМЭФ-2024, Венгрия, Россия, Будапешт, Петер Сийярто, В мире
Венгрия отвергла санкции против российских энергоресурсов, заявил Сийярто

Сийярто: Венгрия отвергает решения, угрожающие поставкам ресурсов из России

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПетер Сийярто на ПМЭФ-2024
Петер Сийярто на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Петер Сийярто на ПМЭФ-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Будапешт отвергает все решения, которые могут угрожать стабильности поставок энергоресурсов из России, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Поставки энергоносителей стали заложниками политической и идеологической ситуации. Вне зависимости от давления, с которым мы сталкиваемся в последние два года, Венгрия отказывается рассматривать энергетические поставки как компонент геополитической повестки, для нас энергопоставки - это исключительно практический вопрос", - сказал Сийярто, выступая в ходе ПМЭФ-2024.
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"Должен сказать, исходя из физической реальности и инфраструктуры, которая создавалась и строилась десятилетиями, без российских энергоносителей на данный момент совершенно невозможно обеспечить безопасность энергопоставок в мою страну", - сказал Сийярто.
Он отметил, что Венгрия отвергает давление со стороны других стран, которые призывают отказаться от поставок энергоресурсов из России хотя бы потому, что "ни одна другая страна не предложила тот же объем нефти и газа по тем же графикам с той же степенью надежности поставок и по той же цене", что и Россия.
"Пока такого предложения нет, ни у кого нет морального права оказывать давление на Венгрию, призывая разорвать отношения и переключиться на другие источники поставок… Наша позиция такова: состав нашего энергетического баланса - это вопрос нашего суверенитета, и все принимаемые нами решения руководствуются нашими интересами. Стабильность поставок - ключевой вопрос для Венгрии, именно поэтому мы решительно отвергаем все предложения или решения, которые так или иначе могут угрожать стабильности данных поставок (из России)", - добавил Сийярто.
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