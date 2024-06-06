https://ria.ru/20240606/siyyarto-1950892067.html
Сийярто отказался комментировать вопрос о легитимности Зеленского
Сийярто отказался комментировать вопрос о легитимности Зеленского - РИА Новости, 06.06.2024
Сийярто отказался комментировать вопрос о легитимности Зеленского
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в кулуарах ПМЭФ отказался комментировать легитимность Владимира Зеленского. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T09:42
2024-06-06T09:42
2024-06-06T10:01
экономика
венгрия
украина
петер сийярто
владимир зеленский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в кулуарах ПМЭФ отказался комментировать легитимность Владимира Зеленского. "Я венгр. Это не моя работа обсуждать внутренние дела Украины. Не хочу это комментировать", - сказал Сийярто журналистам в кулуарах ПМЭФ-2024. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240304/siyyarto-1930905394.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, венгрия, украина, петер сийярто, владимир зеленский
Экономика, Венгрия, Украина, Петер Сийярто, Владимир Зеленский
Сийярто отказался комментировать вопрос о легитимности Зеленского
Глава МИД Венгрии Сийярто отказался обсуждать вопрос о легитимности Зеленского