https://ria.ru/20240606/siyyarto-1950892067.html

Сийярто отказался комментировать вопрос о легитимности Зеленского

Сийярто отказался комментировать вопрос о легитимности Зеленского - РИА Новости, 06.06.2024

Сийярто отказался комментировать вопрос о легитимности Зеленского

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в кулуарах ПМЭФ отказался комментировать легитимность Владимира Зеленского. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T09:42

2024-06-06T09:42

2024-06-06T10:01

экономика

венгрия

украина

петер сийярто

владимир зеленский

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в кулуарах ПМЭФ отказался комментировать легитимность Владимира Зеленского. "Я венгр. Это не моя работа обсуждать внутренние дела Украины. Не хочу это комментировать", - сказал Сийярто журналистам в кулуарах ПМЭФ-2024. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240304/siyyarto-1930905394.html

венгрия

украина

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Дарья Буймова

экономика, венгрия, украина, петер сийярто, владимир зеленский