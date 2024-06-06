https://ria.ru/20240606/siluanov-1950899717.html

Налоговые новации должны дать результат и поддержку, заявил Силуанов

Налоговые новации должны дать результат и поддержку, заявил Силуанов - РИА Новости, 06.06.2024

Налоговые новации должны дать результат и поддержку, заявил Силуанов

Налоговые новации, предлагаемые Минфином РФ, должны дать результат, вклад в экономику и поддержку людям, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на сессии... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T10:07

2024-06-06T10:07

2024-06-06T12:37

пмэф-2024

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антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Налоговые новации, предлагаемые Минфином РФ, должны дать результат, вклад в экономику и поддержку людям, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на сессии ПМЭФ-2024. "Сейчас тоже много говорим о налоговых изменениях, новациях. Конечно, надо сделать так, чтобы налоговые новации дали результат, мы будем заниматься этим очень предметно. С одной стороны, справедливость, стимулирование, перераспределение тех ресурсов в результате налоговых изменений, которые нами подготовлены и находятся в парламенте, результаты этих всех образований мы должны показать, и они должны сделать вклад в экономику и оказать поддержку людям", - сказал Силуанов. Предложенные Минфином изменения в налоговой системе России в понедельник были внесены в Госдуму. В частности, предлагается перейти к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей. Кроме того, ведомство предлагает ставку на прибыль организаций в 25%, а также ряд других налоговых новаций. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240602/siluanov-1950014096.html

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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф