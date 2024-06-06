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Налоговые новации должны дать результат и поддержку, заявил Силуанов - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
10:07 06.06.2024 (обновлено: 12:37 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/siluanov-1950899717.html
Налоговые новации должны дать результат и поддержку, заявил Силуанов
Налоговые новации должны дать результат и поддержку, заявил Силуанов - РИА Новости, 06.06.2024
Налоговые новации должны дать результат и поддержку, заявил Силуанов
Налоговые новации, предлагаемые Минфином РФ, должны дать результат, вклад в экономику и поддержку людям, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на сессии... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:07
2024-06-06T12:37
пмэф-2024
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
госдума рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Налоговые новации, предлагаемые Минфином РФ, должны дать результат, вклад в экономику и поддержку людям, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на сессии ПМЭФ-2024. "Сейчас тоже много говорим о налоговых изменениях, новациях. Конечно, надо сделать так, чтобы налоговые новации дали результат, мы будем заниматься этим очень предметно. С одной стороны, справедливость, стимулирование, перераспределение тех ресурсов в результате налоговых изменений, которые нами подготовлены и находятся в парламенте, результаты этих всех образований мы должны показать, и они должны сделать вклад в экономику и оказать поддержку людям", - сказал Силуанов. Предложенные Минфином изменения в налоговой системе России в понедельник были внесены в Госдуму. В частности, предлагается перейти к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей. Кроме того, ведомство предлагает ставку на прибыль организаций в 25%, а также ряд других налоговых новаций. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Госдума РФ
Налоговые новации должны дать результат и поддержку, заявил Силуанов

Силуанов: налоговые новации должны дать результат и поддержку людям

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на ПМЭФ-2024
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на ПМЭФ-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Налоговые новации, предлагаемые Минфином РФ, должны дать результат, вклад в экономику и поддержку людям, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на сессии ПМЭФ-2024.
«
"Сейчас тоже много говорим о налоговых изменениях, новациях. Конечно, надо сделать так, чтобы налоговые новации дали результат, мы будем заниматься этим очень предметно. С одной стороны, справедливость, стимулирование, перераспределение тех ресурсов в результате налоговых изменений, которые нами подготовлены и находятся в парламенте, результаты этих всех образований мы должны показать, и они должны сделать вклад в экономику и оказать поддержку людям", - сказал Силуанов.
Предложенные Минфином изменения в налоговой системе России в понедельник были внесены в Госдуму. В частности, предлагается перейти к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей. Кроме того, ведомство предлагает ставку на прибыль организаций в 25%, а также ряд других налоговых новаций.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Госдума РФ
 
 
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