https://ria.ru/20240606/siluanov-1950885162.html
Россия научилась справляться с турбулентностью в экономике, заявил Силуанов
Россия научилась справляться с турбулентностью в экономике, заявил Силуанов - РИА Новости, 06.06.2024
Россия научилась справляться с турбулентностью в экономике, заявил Силуанов
Россия научилась выходить из турбулентных ситуаций в мировой экономике благодаря денежно-кредитной и бюджетной политике, заявил министр финансов РФ Антон... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T09:20
2024-06-06T09:20
2024-06-06T10:22
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экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия научилась выходить из турбулентных ситуаций в мировой экономике благодаря денежно-кредитной и бюджетной политике, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на сессии ПМЭФ."Мы действительно научились выходить из тех сложнейших ситуаций, турбулентных мировых, с которыми сталкивались все страны - это COVID, 2019 год, санкции, которые до сих пор все никак не остановят западные страны. Мы научились, как выходить из этих сложнейших ситуаций, а научились в том числе благодаря и денежно-кредитной политике, и бюджетной политике, в первую очередь бюджетным принципам, правилам, которым мы следовали", - сказал он.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240606/kobyakov-1950854068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, антон силуанов
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Антон Силуанов
Россия научилась справляться с турбулентностью в экономике, заявил Силуанов
Силуанов: Россия справляется с турбулентностью в мировой экономике благодаря ДКП
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия научилась выходить из турбулентных ситуаций в мировой экономике благодаря денежно-кредитной и бюджетной политике, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на сессии ПМЭФ.
"Мы действительно научились выходить из тех сложнейших ситуаций, турбулентных мировых, с которыми сталкивались все страны - это COVID, 2019 год, санкции, которые до сих пор все никак не остановят западные страны. Мы научились, как выходить из этих сложнейших ситуаций, а научились в том числе благодаря и денежно-кредитной политике, и бюджетной политике, в первую очередь бюджетным принципам, правилам, которым мы следовали", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ
) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.