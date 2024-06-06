Рейтинг@Mail.ru
Россия научилась справляться с турбулентностью в экономике, заявил Силуанов - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
09:20 06.06.2024 (обновлено: 10:22 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/siluanov-1950885162.html
Россия научилась справляться с турбулентностью в экономике, заявил Силуанов
Россия научилась справляться с турбулентностью в экономике, заявил Силуанов - РИА Новости, 06.06.2024
Россия научилась справляться с турбулентностью в экономике, заявил Силуанов
Россия научилась выходить из турбулентных ситуаций в мировой экономике благодаря денежно-кредитной и бюджетной политике, заявил министр финансов РФ Антон... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T09:20
2024-06-06T10:22
пмэф-2024
экономика
россия
антон силуанов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949460566_0:0:2897:1630_1920x0_80_0_0_64c088df9407fc2537da01a197e861ae.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия научилась выходить из турбулентных ситуаций в мировой экономике благодаря денежно-кредитной и бюджетной политике, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на сессии ПМЭФ."Мы действительно научились выходить из тех сложнейших ситуаций, турбулентных мировых, с которыми сталкивались все страны - это COVID, 2019 год, санкции, которые до сих пор все никак не остановят западные страны. Мы научились, как выходить из этих сложнейших ситуаций, а научились в том числе благодаря и денежно-кредитной политике, и бюджетной политике, в первую очередь бюджетным принципам, правилам, которым мы следовали", - сказал он.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240606/kobyakov-1950854068.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949460566_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_6c2b14630a64c2687e583823c5899c90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, антон силуанов
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Антон Силуанов
Россия научилась справляться с турбулентностью в экономике, заявил Силуанов

Силуанов: Россия справляется с турбулентностью в мировой экономике благодаря ДКП

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия научилась выходить из турбулентных ситуаций в мировой экономике благодаря денежно-кредитной и бюджетной политике, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на сессии ПМЭФ.
"Мы действительно научились выходить из тех сложнейших ситуаций, турбулентных мировых, с которыми сталкивались все страны - это COVID, 2019 год, санкции, которые до сих пор все никак не остановят западные страны. Мы научились, как выходить из этих сложнейших ситуаций, а научились в том числе благодаря и денежно-кредитной политике, и бюджетной политике, в первую очередь бюджетным принципам, правилам, которым мы следовали", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Советник Президента РФ Антон Кобяков
Первый день ПМЭФ-24 собрал столько участников, сколько весь форум 2019 года
02:36
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияАнтон Силуанов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала