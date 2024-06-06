https://ria.ru/20240606/siluanov-1950885162.html

Россия научилась справляться с турбулентностью в экономике, заявил Силуанов

Россия научилась справляться с турбулентностью в экономике, заявил Силуанов - РИА Новости, 06.06.2024

Россия научилась справляться с турбулентностью в экономике, заявил Силуанов

Россия научилась выходить из турбулентных ситуаций в мировой экономике благодаря денежно-кредитной и бюджетной политике, заявил министр финансов РФ Антон... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T09:20

2024-06-06T09:20

2024-06-06T10:22

пмэф-2024

экономика

россия

антон силуанов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия научилась выходить из турбулентных ситуаций в мировой экономике благодаря денежно-кредитной и бюджетной политике, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на сессии ПМЭФ."Мы действительно научились выходить из тех сложнейших ситуаций, турбулентных мировых, с которыми сталкивались все страны - это COVID, 2019 год, санкции, которые до сих пор все никак не остановят западные страны. Мы научились, как выходить из этих сложнейших ситуаций, а научились в том числе благодаря и денежно-кредитной политике, и бюджетной политике, в первую очередь бюджетным принципам, правилам, которым мы следовали", - сказал он.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240606/kobyakov-1950854068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, антон силуанов