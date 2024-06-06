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В ЕСПЧ не рассмотрели иски музеев по скифскому золоту, заявил Швыдкой - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
12:31 06.06.2024 (обновлено: 12:39 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/shvydkoy-1950956705.html
В ЕСПЧ не рассмотрели иски музеев по скифскому золоту, заявил Швыдкой
В ЕСПЧ не рассмотрели иски музеев по скифскому золоту, заявил Швыдкой - РИА Новости, 06.06.2024
В ЕСПЧ не рассмотрели иски музеев по скифскому золоту, заявил Швыдкой
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что иски, которые были направлены крымскими музеями РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:31
2024-06-06T12:39
пмэф-2024
киев
михаил швыдкой
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что иски, которые были направлены крымскими музеями в ЕСПЧ после передачи скифского золота Украине, по-прежнему не рассмотрены. "Сегодня именно музеи занимаются дальнейшим юридическим сопровождением того, что происходит в отношении скифского золота. Это было протоколом документа ЕСПЧ, в котором Россия как государство не принимает участие, но, тем не менее, иски музеев могут быть рассмотрены. (На сегодняшний день - ред.) иски не рассмотрены", - сказал журналистам Швыдкой в кулуарах ПМЭФ. Ранее он заявлял, что Россия может обратиться по вопросу скифского золота в Европейский суд, однако работа в международных судах сейчас для нее затруднена. Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции Украине. В ноябре 2023 года Музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил РИА Новости, что передал коллекцию Киеву. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240316/krym-1933451910.html
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киев, михаил швыдкой
ПМЭФ-2024, Киев, Михаил Швыдкой
В ЕСПЧ не рассмотрели иски музеев по скифскому золоту, заявил Швыдкой

Швыдкой: иски крымских музеев в ЕСПЧ по скифскому золоту не рассмотрены

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на ПМЭФ-2024
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что иски, которые были направлены крымскими музеями в ЕСПЧ после передачи скифского золота Украине, по-прежнему не рассмотрены.
"Сегодня именно музеи занимаются дальнейшим юридическим сопровождением того, что происходит в отношении скифского золота. Это было протоколом документа ЕСПЧ, в котором Россия как государство не принимает участие, но, тем не менее, иски музеев могут быть рассмотрены.
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(На сегодняшний день - ред.) иски не рассмотрены", - сказал журналистам Швыдкой в кулуарах ПМЭФ.
Ранее он заявлял, что Россия может обратиться по вопросу скифского золота в Европейский суд, однако работа в международных судах сейчас для нее затруднена.
Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции Украине. В ноябре 2023 года Музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил РИА Новости, что передал коллекцию Киеву.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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ПМЭФ-2024КиевМихаил Швыдкой
 
 
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