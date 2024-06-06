https://ria.ru/20240606/shoygu-1950905873.html

Обстрелы территории России происходят при участии Запада, заявил Шойгу

Обстрелы территории России происходят при участии Запада, заявил Шойгу - РИА Новости, 06.06.2024

Обстрелы территории России происходят при участии Запада, заявил Шойгу

При непосредственном участии стран Запада происходят систематические обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры российских регионов, заявил... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T10:24

2024-06-06T10:24

2024-06-06T10:24

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украина

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АЛМА-АТА, 6 июн - РИА Новости. При непосредственном участии стран Запада происходят систематические обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры российских регионов, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на заседании комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. "Усилиями западных государств на Украину перебрасываются наемники и боевики международных террористических организаций. С их согласия, а зачастую и при их непосредственном участии осуществляются систематические обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры российских регионов", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20240606/otvet-1950882471.html

россия

украина

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, украина, сергей шойгу, в мире, одкб