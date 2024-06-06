https://ria.ru/20240606/shoygu-1950905873.html
Обстрелы территории России происходят при участии Запада, заявил Шойгу
Обстрелы территории России происходят при участии Запада, заявил Шойгу - РИА Новости, 06.06.2024
Обстрелы территории России происходят при участии Запада, заявил Шойгу
При непосредственном участии стран Запада происходят систематические обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры российских регионов, заявил... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:24
2024-06-06T10:24
2024-06-06T10:24
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АЛМА-АТА, 6 июн - РИА Новости. При непосредственном участии стран Запада происходят систематические обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры российских регионов, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на заседании комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. "Усилиями западных государств на Украину перебрасываются наемники и боевики международных террористических организаций. С их согласия, а зачастую и при их непосредственном участии осуществляются систематические обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры российских регионов", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20240606/otvet-1950882471.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, сергей шойгу, в мире, одкб
Россия, Украина, Сергей Шойгу, В мире, ОДКБ
Обстрелы территории России происходят при участии Запада, заявил Шойгу
Шойгу: обстрелы регионов России происходят при непосредственном участии Запада