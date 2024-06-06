Рейтинг@Mail.ru
Обстрелы территории России происходят при участии Запада, заявил Шойгу - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:24 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/shoygu-1950905873.html
Обстрелы территории России происходят при участии Запада, заявил Шойгу
Обстрелы территории России происходят при участии Запада, заявил Шойгу - РИА Новости, 06.06.2024
Обстрелы территории России происходят при участии Запада, заявил Шойгу
При непосредственном участии стран Запада происходят систематические обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры российских регионов, заявил... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:24
2024-06-06T10:24
россия
украина
сергей шойгу
в мире
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946353571_0:24:2888:1649_1920x0_80_0_0_184aad0bf7e34d61342fb562732878fb.jpg
АЛМА-АТА, 6 июн - РИА Новости. При непосредственном участии стран Запада происходят систематические обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры российских регионов, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на заседании комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. "Усилиями западных государств на Украину перебрасываются наемники и боевики международных террористических организаций. С их согласия, а зачастую и при их непосредственном участии осуществляются систематические обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры российских регионов", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20240606/otvet-1950882471.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946353571_159:0:2888:2047_1920x0_80_0_0_1a67b09f831365959eeff9f8dd1641cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сергей шойгу, в мире, одкб
Россия, Украина, Сергей Шойгу, В мире, ОДКБ
Обстрелы территории России происходят при участии Запада, заявил Шойгу

Шойгу: обстрелы регионов России происходят при непосредственном участии Запада

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 6 июн - РИА Новости. При непосредственном участии стран Запада происходят систематические обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры российских регионов, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на заседании комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.
"Усилиями западных государств на Украину перебрасываются наемники и боевики международных террористических организаций. С их согласия, а зачастую и при их непосредственном участии осуществляются систематические обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры российских регионов", - сказал Шойгу.
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств
"Это серьезно": в США испугались жесткого ответа Путина на угрозы Запада
09:15
 
РоссияУкраинаСергей ШойгуВ миреОДКБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала