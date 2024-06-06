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Шойгу заявил, что без России любые переговоры по Украине бесполезны - РИА Новости, 06.06.2024
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10:15 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/shoygu-1950902457.html
Шойгу заявил, что без России любые переговоры по Украине бесполезны
Шойгу заявил, что без России любые переговоры по Украине бесполезны - РИА Новости, 06.06.2024
Шойгу заявил, что без России любые переговоры по Украине бесполезны
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что без РФ любые переговорные форматы по Украине бесполезны, тем более что страны НАТО и не стремятся... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:15
2024-06-06T10:15
россия
украина
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АЛМА-АТА, 6 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что без РФ любые переговорные форматы по Украине бесполезны, тем более что страны НАТО и не стремятся к миру. "На следующей неделе в Швейцарии запланирована так называемая мирная конференция, одна из целей которой – придать видимость легитимности Зеленского во главе Украины. Очевидно, что, во-первых, без России любые переговорные форматы по Украине бесполезны, а во-вторых, страны НАТО не стремятся к миру", - сказал Шойгу на заседании комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. Он добавил, что "продолжается накачка киевского режима деньгами и оружием, западные военные инструкторы проводят интенсивное обучение украинских военнослужащих".
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россия, украина, швейцария, сергей шойгу, нато, одкб
Россия, Украина, Швейцария, Сергей Шойгу, НАТО, ОДКБ
Шойгу заявил, что без России любые переговоры по Украине бесполезны

Шойгу: без России любые переговорные форматы по Украине бесполезны

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 6 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что без РФ любые переговорные форматы по Украине бесполезны, тем более что страны НАТО и не стремятся к миру.
"На следующей неделе в Швейцарии запланирована так называемая мирная конференция, одна из целей которой – придать видимость легитимности Зеленского во главе Украины. Очевидно, что, во-первых, без России любые переговорные форматы по Украине бесполезны, а во-вторых, страны НАТО не стремятся к миру", - сказал Шойгу на заседании комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.
Он добавил, что "продолжается накачка киевского режима деньгами и оружием, западные военные инструкторы проводят интенсивное обучение украинских военнослужащих".
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РоссияУкраинаШвейцарияСергей ШойгуНАТООДКБ
 
 
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