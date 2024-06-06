https://ria.ru/20240606/shoygu-1950902457.html

Шойгу заявил, что без России любые переговоры по Украине бесполезны

Шойгу заявил, что без России любые переговоры по Украине бесполезны - РИА Новости, 06.06.2024

Шойгу заявил, что без России любые переговоры по Украине бесполезны

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что без РФ любые переговорные форматы по Украине бесполезны, тем более что страны НАТО и не стремятся... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T10:15

2024-06-06T10:15

2024-06-06T10:15

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АЛМА-АТА, 6 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что без РФ любые переговорные форматы по Украине бесполезны, тем более что страны НАТО и не стремятся к миру. "На следующей неделе в Швейцарии запланирована так называемая мирная конференция, одна из целей которой – придать видимость легитимности Зеленского во главе Украины. Очевидно, что, во-первых, без России любые переговорные форматы по Украине бесполезны, а во-вторых, страны НАТО не стремятся к миру", - сказал Шойгу на заседании комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. Он добавил, что "продолжается накачка киевского режима деньгами и оружием, западные военные инструкторы проводят интенсивное обучение украинских военнослужащих".

https://ria.ru/20240606/sammit-1950853077.html

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россия, украина, швейцария, сергей шойгу, нато, одкб