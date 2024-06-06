https://ria.ru/20240606/shoygu-1950902457.html
Шойгу заявил, что без России любые переговоры по Украине бесполезны
Шойгу заявил, что без России любые переговоры по Украине бесполезны - РИА Новости, 06.06.2024
Шойгу заявил, что без России любые переговоры по Украине бесполезны
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что без РФ любые переговорные форматы по Украине бесполезны, тем более что страны НАТО и не стремятся... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:15
2024-06-06T10:15
2024-06-06T10:15
россия
украина
швейцария
сергей шойгу
нато
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946353531_0:0:2728:1536_1920x0_80_0_0_2c15e250de8c19a640e5aac91d01ac21.jpg
АЛМА-АТА, 6 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что без РФ любые переговорные форматы по Украине бесполезны, тем более что страны НАТО и не стремятся к миру. "На следующей неделе в Швейцарии запланирована так называемая мирная конференция, одна из целей которой – придать видимость легитимности Зеленского во главе Украины. Очевидно, что, во-первых, без России любые переговорные форматы по Украине бесполезны, а во-вторых, страны НАТО не стремятся к миру", - сказал Шойгу на заседании комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. Он добавил, что "продолжается накачка киевского режима деньгами и оружием, западные военные инструкторы проводят интенсивное обучение украинских военнослужащих".
https://ria.ru/20240606/sammit-1950853077.html
россия
украина
швейцария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946353531_0:0:2728:2046_1920x0_80_0_0_ef7fd4ef5207ca9dc23aade98d0d49e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, швейцария, сергей шойгу, нато, одкб
Россия, Украина, Швейцария, Сергей Шойгу, НАТО, ОДКБ
Шойгу заявил, что без России любые переговоры по Украине бесполезны
Шойгу: без России любые переговорные форматы по Украине бесполезны