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Шойгу заявил о новых лагерях подготовки боевиков в Афганистане
Шойгу заявил о новых лагерях подготовки боевиков в Афганистане - РИА Новости, 06.06.2024
Шойгу заявил о новых лагерях подготовки боевиков в Афганистане
Новые лагеря подготовки боевиков появляются в Афганистане, террористов перебрасывают из Сирии и Ирака, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в выступлении на РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:08
2024-06-06T10:08
2024-06-06T10:12
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АЛМА-АТА, 6 июн - РИА Новости. Новые лагеря подготовки боевиков появляются в Афганистане, террористов перебрасывают из Сирии и Ирака, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в выступлении на заседании комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. "Вызывает глубокую обеспокоенность положение в Афганистане... Фиксируем появление новых лагерей подготовки боевиков, продолжающуюся переброску в Афганистан террористов из Сирии и Ирака. Увеличивается вероятность распространения терроризма за пределы страны", - сказал Шойгу. Также он отметил, что это требует эффективных мер по стабилизации ситуации в регионе, которая "вряд ли возможна" без полноценного участия действующих властей Афганистана.
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афганистан, сирия, ирак, сергей шойгу, одкб
Афганистан, Сирия, Ирак, Сергей Шойгу, ОДКБ
Шойгу заявил о новых лагерях подготовки боевиков в Афганистане
Шойгу заявил, что в Афганистан перебрасывают террористов из Сирии и Ирака
АЛМА-АТА, 6 июн - РИА Новости. Новые лагеря подготовки боевиков появляются в Афганистане, террористов перебрасывают из Сирии и Ирака, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в выступлении на заседании комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.
"Вызывает глубокую обеспокоенность положение в Афганистане... Фиксируем появление новых лагерей подготовки боевиков, продолжающуюся переброску в Афганистан террористов из Сирии и Ирака. Увеличивается вероятность распространения терроризма за пределы страны", - сказал Шойгу.
Также он отметил, что это требует эффективных мер по стабилизации ситуации в регионе, которая "вряд ли возможна" без полноценного участия действующих властей Афганистана.