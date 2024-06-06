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Шойгу заявил о новых лагерях подготовки боевиков в Афганистане - РИА Новости, 06.06.2024
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10:08 06.06.2024 (обновлено: 10:12 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/shoygu-1950900242.html
Шойгу заявил о новых лагерях подготовки боевиков в Афганистане
Шойгу заявил о новых лагерях подготовки боевиков в Афганистане - РИА Новости, 06.06.2024
Шойгу заявил о новых лагерях подготовки боевиков в Афганистане
Новые лагеря подготовки боевиков появляются в Афганистане, террористов перебрасывают из Сирии и Ирака, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в выступлении на РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:08
2024-06-06T10:12
афганистан
сирия
ирак
сергей шойгу
одкб
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АЛМА-АТА, 6 июн - РИА Новости. Новые лагеря подготовки боевиков появляются в Афганистане, террористов перебрасывают из Сирии и Ирака, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в выступлении на заседании комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. "Вызывает глубокую обеспокоенность положение в Афганистане... Фиксируем появление новых лагерей подготовки боевиков, продолжающуюся переброску в Афганистан террористов из Сирии и Ирака. Увеличивается вероятность распространения терроризма за пределы страны", - сказал Шойгу. Также он отметил, что это требует эффективных мер по стабилизации ситуации в регионе, которая "вряд ли возможна" без полноценного участия действующих властей Афганистана.
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афганистан, сирия, ирак, сергей шойгу, одкб
Афганистан, Сирия, Ирак, Сергей Шойгу, ОДКБ
Шойгу заявил о новых лагерях подготовки боевиков в Афганистане

Шойгу заявил, что в Афганистан перебрасывают террористов из Сирии и Ирака

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 6 июн - РИА Новости. Новые лагеря подготовки боевиков появляются в Афганистане, террористов перебрасывают из Сирии и Ирака, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в выступлении на заседании комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.
"Вызывает глубокую обеспокоенность положение в Афганистане... Фиксируем появление новых лагерей подготовки боевиков, продолжающуюся переброску в Афганистан террористов из Сирии и Ирака. Увеличивается вероятность распространения терроризма за пределы страны", - сказал Шойгу.
Также он отметил, что это требует эффективных мер по стабилизации ситуации в регионе, которая "вряд ли возможна" без полноценного участия действующих властей Афганистана.
Флаги государств СНГ - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
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10 апреля, 16:34
 
АфганистанСирияИракСергей ШойгуОДКБ
 
 
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