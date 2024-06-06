https://ria.ru/20240606/shoygu-1950900242.html

Шойгу заявил о новых лагерях подготовки боевиков в Афганистане

Шойгу заявил о новых лагерях подготовки боевиков в Афганистане - РИА Новости, 06.06.2024

Шойгу заявил о новых лагерях подготовки боевиков в Афганистане

Новые лагеря подготовки боевиков появляются в Афганистане, террористов перебрасывают из Сирии и Ирака, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в выступлении на РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T10:08

2024-06-06T10:08

2024-06-06T10:12

афганистан

сирия

ирак

сергей шойгу

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АЛМА-АТА, 6 июн - РИА Новости. Новые лагеря подготовки боевиков появляются в Афганистане, террористов перебрасывают из Сирии и Ирака, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в выступлении на заседании комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. "Вызывает глубокую обеспокоенность положение в Афганистане... Фиксируем появление новых лагерей подготовки боевиков, продолжающуюся переброску в Афганистан террористов из Сирии и Ирака. Увеличивается вероятность распространения терроризма за пределы страны", - сказал Шойгу. Также он отметил, что это требует эффективных мер по стабилизации ситуации в регионе, которая "вряд ли возможна" без полноценного участия действующих властей Афганистана.

https://ria.ru/20240410/terakty-1939136439.html

афганистан

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афганистан, сирия, ирак, сергей шойгу, одкб