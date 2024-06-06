https://ria.ru/20240606/sez-1950865953.html

Свыше ста компаний подали заявку на участие в СЭЗ в Запорожской области

Свыше ста компаний подали заявку на участие в СЭЗ в Запорожской области - РИА Новости, 06.06.2024

Свыше ста компаний подали заявку на участие в СЭЗ в Запорожской области

Резидентами свободной экономической зоны в Запорожской области изъявили желание стать свыше ста компаний, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ и.о... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T06:15

2024-06-06T06:15

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Резидентами свободной экономической зоны в Запорожской области изъявили желание стать свыше ста компаний, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ и.о вице-премьера правительства - и.о. министра экономического развития региона Юрий Гуськов. "В рамках этого цикла у нас сейчас 102 заявки от потенциальных резидентов, 17 соглашений в Запорожской области уже подписаны", - сказал Гуськов агентству. По его словам, в регионе создается необходимая инфраструктура, в том числе дорожная, для повышения инвестиционной привлекательности области. "Мы сформировали прозрачные и понятные правила игры для захода инвесторов", - сказал Гуськов. Свободная экономическая зона на территории новых российских регионов была создана 24 июня 2023 года. Соответствующий пакет документов подписал президент РФ Владимир Путин. СЭЗ в новых регионах будет работать до 2050 года, этот срок может быть продлен или прекращен досрочно. В свободной экономической зоне действует особый режим предпринимательской деятельности. Он включает установление пониженных ставок по налогам и тарифам страховых взносов, а также применение процедуры свободной таможенной зоны. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20231120/sez-1910662672.html

https://ria.ru/20240606/ekonomika-1950855670.html

запорожская область

россия

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экономика, запорожская область, россия, днепр (город), владимир путин