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Глава ВТБ жестко прокомментировал желание США ввести санкции против СПФС
Глава ВТБ жестко прокомментировал желание США ввести санкции против СПФС - РИА Новости, 06.06.2024
Глава ВТБ жестко прокомментировал желание США ввести санкции против СПФС
Система передачи финансовых сообщений (СПФС) не должна попадать под санкции США, так как не имеет отношения к их финсистеме, и когда Штаты хотят ввести против... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T18:58
2024-06-06T18:58
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Система передачи финансовых сообщений (СПФС) не должна попадать под санкции США, так как не имеет отношения к их финсистеме, и когда Штаты хотят ввести против нее санкции, это говорит о том, что у них "едет крыша", заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава ВТБ. В начале июня агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что страны "Большой семерки" (G7) и Евросоюз обсуждают введение санкций против банков третьих стран, использующих СПФС ЦБ РФ, российского аналога системы SWIFT. "У нас единственный принцип… обходить санкции - это не наш метод… Давайте создавать условия, такие системы, которые были бы, с одной стороны, не санкционные, с другой стороны, позволяли бы нам рассчитываться. И в принципе вот эта система, которая у нас сейчас существует, валютная, она ни по каким американским законам, ни по каким, не должна подпадать под санкционность", - отметил Костин, говоря о Системе передачи финансовых сообщений. "Она никакого отношения к американской финансовой системе не имеет. В Америке там точно, значит, куда-то едет крыша, и они дальше и дальше, теряя всякие ограничители, принципы, движутся к этому", - заключил Костин. Несколько лет назад SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. В России появилась Система передачи финансовых сообщений (СПФС), в Китае - Система трансграничных межбанковских платежей (CIPS). Есть собственная система для переводов и в Индии. Как ранее заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, к российской системе уже подключилось 160 иностранных участников из 20 стран. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20230929/swift-1899393219.html
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экономика, технологии, россия, сша, америка, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), g7, swift
ПМЭФ-2024, Экономика, Технологии, Россия, США, Америка, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), G7, SWIFT
Глава ВТБ жестко прокомментировал желание США ввести санкции против СПФС
Костин: у США "едет крыша", если они хотят ввести санкции против СПФС