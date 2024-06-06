https://ria.ru/20240606/sanktsii-1951131151.html

Глава ВТБ жестко прокомментировал желание США ввести санкции против СПФС

Глава ВТБ жестко прокомментировал желание США ввести санкции против СПФС - РИА Новости, 06.06.2024

Глава ВТБ жестко прокомментировал желание США ввести санкции против СПФС

Система передачи финансовых сообщений (СПФС) не должна попадать под санкции США, так как не имеет отношения к их финсистеме, и когда Штаты хотят ввести против... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T18:58

2024-06-06T18:58

2024-06-06T18:58

пмэф-2024

экономика

технологии

россия

сша

америка

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149155/05/1491550522_0:0:2902:1632_1920x0_80_0_0_b9b8996dd411d6513d5a59ffb7a498b8.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Система передачи финансовых сообщений (СПФС) не должна попадать под санкции США, так как не имеет отношения к их финсистеме, и когда Штаты хотят ввести против нее санкции, это говорит о том, что у них "едет крыша", заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава ВТБ. В начале июня агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что страны "Большой семерки" (G7) и Евросоюз обсуждают введение санкций против банков третьих стран, использующих СПФС ЦБ РФ, российского аналога системы SWIFT. "У нас единственный принцип… обходить санкции - это не наш метод… Давайте создавать условия, такие системы, которые были бы, с одной стороны, не санкционные, с другой стороны, позволяли бы нам рассчитываться. И в принципе вот эта система, которая у нас сейчас существует, валютная, она ни по каким американским законам, ни по каким, не должна подпадать под санкционность", - отметил Костин, говоря о Системе передачи финансовых сообщений. "Она никакого отношения к американской финансовой системе не имеет. В Америке там точно, значит, куда-то едет крыша, и они дальше и дальше, теряя всякие ограничители, принципы, движутся к этому", - заключил Костин. Несколько лет назад SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. В России появилась Система передачи финансовых сообщений (СПФС), в Китае - Система трансграничных межбанковских платежей (CIPS). Есть собственная система для переводов и в Индии. Как ранее заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, к российской системе уже подключилось 160 иностранных участников из 20 стран. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20230929/swift-1899393219.html

https://ria.ru/20240601/sanktsii-1949814471.html

россия

сша

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, сша, америка, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), g7, swift