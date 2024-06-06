https://ria.ru/20240606/ryazan-1951175536.html

Малков: Рязань перенимает опыт выставки "Россия" для развития своей ВДНХ

Малков: Рязань перенимает опыт выставки "Россия" для развития своей ВДНХ - РИА Новости, 06.06.2024

Малков: Рязань перенимает опыт выставки "Россия" для развития своей ВДНХ

Губернатор Рязанской области Павел Малков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил, что регион перенимает опыт выставки "Россия" для... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T22:18

2024-06-06T22:18

2024-06-06T22:18

рязанская область

экономика

рязань

рязанская область

павел малков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил, что регион перенимает опыт выставки "Россия" для развития своего похожего объекта, построенного как выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ). В четверг в рамках ПМЭФ прошла сессия "Россия: вместе создаем будущее". "С Максимом Станиславовичем Орешкиным (заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации – ред.) и коллегами обсудили выставку "Россия", поговорили о том, как подобные проекты влияют на развитие регионов. Это обмен лучшими идеями, практиками и прямой экономический эффект", - сообщил в своем Telegram-канале Павел Малков по итогам работы сессии. По его словам, Рязанская область ощутила приток туристов, которые приняли решение приехать в регион после посещения стенда на ВДНХ. Губернатор напомнил, что, кроме московской выставки достижений народного хозяйства, по всей стране было построено ещё одиннадцать таких объектов, в том числе в Рязани. "Поделился опытом восстановления нашего исторического наследия. Благоустроили территорию, восстановили павильоны и вдохнули в них жизнь. Планируем и дальше развивать нашу рязанскую ВДНХ, в том числе перенимаем опыт у выставки "Россия", - отметил губернатор. Комплекс зданий, где разместилась сельскохозяйственная, промышленная и строительная выставка, построили в Рязани в 1955 году. Рязанская ВДНХ была круглогодичной, но позже стала местом торговли: здесь открылись магазины, а комплекс переименовали в Торговый городок. Постепенно он стал приходить в упадок. Возрождение началось по инициативе горожан. В 2020 году власти региона объявили о решении восстановить Торговый городок. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240606/soglasheniya-1950980080.html

https://ria.ru/20240606/vystavka-1951040148.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, рязань, рязанская область, павел малков