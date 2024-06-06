Рейтинг@Mail.ru
Малков: Рязань перенимает опыт выставки "Россия" для развития своей ВДНХ - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область
Рязанская область
 
22:18 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/ryazan-1951175536.html
Малков: Рязань перенимает опыт выставки "Россия" для развития своей ВДНХ
Малков: Рязань перенимает опыт выставки "Россия" для развития своей ВДНХ - РИА Новости, 06.06.2024
Малков: Рязань перенимает опыт выставки "Россия" для развития своей ВДНХ
Губернатор Рязанской области Павел Малков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил, что регион перенимает опыт выставки "Россия" для... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T22:18
2024-06-06T22:18
рязанская область
экономика
рязань
рязанская область
павел малков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932377447_0:0:3098:1743_1920x0_80_0_0_f15acba81b774013e5b7da7e94c9ad47.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил, что регион перенимает опыт выставки "Россия" для развития своего похожего объекта, построенного как выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ). В четверг в рамках ПМЭФ прошла сессия "Россия: вместе создаем будущее". "С Максимом Станиславовичем Орешкиным (заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации – ред.) и коллегами обсудили выставку "Россия", поговорили о том, как подобные проекты влияют на развитие регионов. Это обмен лучшими идеями, практиками и прямой экономический эффект", - сообщил в своем Telegram-канале Павел Малков по итогам работы сессии. По его словам, Рязанская область ощутила приток туристов, которые приняли решение приехать в регион после посещения стенда на ВДНХ. Губернатор напомнил, что, кроме московской выставки достижений народного хозяйства, по всей стране было построено ещё одиннадцать таких объектов, в том числе в Рязани. "Поделился опытом восстановления нашего исторического наследия. Благоустроили территорию, восстановили павильоны и вдохнули в них жизнь. Планируем и дальше развивать нашу рязанскую ВДНХ, в том числе перенимаем опыт у выставки "Россия", - отметил губернатор. Комплекс зданий, где разместилась сельскохозяйственная, промышленная и строительная выставка, построили в Рязани в 1955 году. Рязанская ВДНХ была круглогодичной, но позже стала местом торговли: здесь открылись магазины, а комплекс переименовали в Торговый городок. Постепенно он стал приходить в упадок. Возрождение началось по инициативе горожан. В 2020 году власти региона объявили о решении восстановить Торговый городок. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240606/soglasheniya-1950980080.html
https://ria.ru/20240606/vystavka-1951040148.html
рязань
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932377447_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_cd1341c454b63076d564026041c7b4c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, рязань, рязанская область, павел малков
Рязанская область, Экономика, Рязань, Рязанская область, Павел Малков

Малков: Рязань перенимает опыт выставки "Россия" для развития своей ВДНХ

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Рязанской области Павел Малков. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил, что регион перенимает опыт выставки "Россия" для развития своего похожего объекта, построенного как выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ).
В четверг в рамках ПМЭФ прошла сессия "Россия: вместе создаем будущее".
Губернатор Рязанской области Павел Малков и генеральный директор ООО Скопинфарм Инга Нижарадзе во время подписания соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в области заготовки плазмы крови - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Малков: Рязанская область на ПМЭФ планирует подписать более 20 соглашений
Вчера, 13:18
"С Максимом Станиславовичем Орешкиным (заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации – ред.) и коллегами обсудили выставку "Россия", поговорили о том, как подобные проекты влияют на развитие регионов. Это обмен лучшими идеями, практиками и прямой экономический эффект", - сообщил в своем Telegram-канале Павел Малков по итогам работы сессии.
По его словам, Рязанская область ощутила приток туристов, которые приняли решение приехать в регион после посещения стенда на ВДНХ. Губернатор напомнил, что, кроме московской выставки достижений народного хозяйства, по всей стране было построено ещё одиннадцать таких объектов, в том числе в Рязани.
«
"Поделился опытом восстановления нашего исторического наследия. Благоустроили территорию, восстановили павильоны и вдохнули в них жизнь. Планируем и дальше развивать нашу рязанскую ВДНХ, в том числе перенимаем опыт у выставки "Россия", - отметил губернатор.
Комплекс зданий, где разместилась сельскохозяйственная, промышленная и строительная выставка, построили в Рязани в 1955 году. Рязанская ВДНХ была круглогодичной, но позже стала местом торговли: здесь открылись магазины, а комплекс переименовали в Торговый городок. Постепенно он стал приходить в упадок. Возрождение началось по инициативе горожан. В 2020 году власти региона объявили о решении восстановить Торговый городок.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Баннер международной выставки-форума Россия на ВДНХ в Москве
Выставка "Россия" закроется 8 июля
Вчера, 15:40
 
Рязанская областьЭкономикаРязаньРязанская областьПавел Малков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала