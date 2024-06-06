https://ria.ru/20240606/reshetnikov-1951014984.html

Минэкономразвития подготовит новый прогноз по курсу рубля летом

Минэкономразвития подготовит новый прогноз по курсу рубля летом - РИА Новости, 06.06.2024

Минэкономразвития подготовит новый прогноз по курсу рубля летом

Текущая динамика курса рубля отличается от траектории, заложенной в прогнозе Минэкономразвития, ведомство будет анализировать ситуацию и летом подготовит новый... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T14:47

2024-06-06T14:47

2024-06-06T14:47

пмэф-2024

экономика

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

центральный банк рф (цб рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Текущая динамика курса рубля отличается от траектории, заложенной в прогнозе Минэкономразвития, ведомство будет анализировать ситуацию и летом подготовит новый прогноз, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников в кулуарах ПМЭФ. В апреле министерство уточнило свой прогноз по среднему курсу доллара к рублю в 2024 году. Новый прогноз составляет 94,7 рубля. При этом в декабре прогнозировалось ослабление российской валюты до 98,1 рубля за доллар. "Динамика курса рубля отличается от той траектории (заложенной в прогноз - ред.)", - сказал Решетников. "Первое полугодие, особенно второй квартал – это работа бюджетного правила. ЦБ продает валюту в рамках бюджетного правила – то, что с прошлого года было отложено. И в условиях, когда у нас импорт стабилизировался на достаточно низком уровне, а с поступлениями от экспорта в условиях возврата валютной выручки все в порядке, у нас торговый баланс, по данным оперативной статистики, в последние недели ощутимо укрепился", - пояснил министр, отвечая на вопрос, с чем связано укрепление рубля в последнее время. "В перспективе мы ждем, что импорт немного подрастет, и вот это лишнее предложение валюты (от продаж ЦБ - ред.) перестанет давить на рынок, поэтому в третьем квартале ситуация начнет нормализовываться", - отметил он. "Будем анализировать ситуацию и в июле-августе новый прогноз подготовим. Ситуация волатильна, сейчас сложно сказать, каким будет новый прогноз", - добавил Решетников. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240606/siluanov-1950931897.html

https://ria.ru/20240605/ekonomika-1950776739.html

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экономика, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф)