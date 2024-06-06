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Минэкономразвития подготовит новый прогноз по курсу рубля летом - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
14:47 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/reshetnikov-1951014984.html
Минэкономразвития подготовит новый прогноз по курсу рубля летом
Минэкономразвития подготовит новый прогноз по курсу рубля летом - РИА Новости, 06.06.2024
Минэкономразвития подготовит новый прогноз по курсу рубля летом
Текущая динамика курса рубля отличается от траектории, заложенной в прогнозе Минэкономразвития, ведомство будет анализировать ситуацию и летом подготовит новый... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T14:47
2024-06-06T14:47
пмэф-2024
экономика
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
центральный банк рф (цб рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Текущая динамика курса рубля отличается от траектории, заложенной в прогнозе Минэкономразвития, ведомство будет анализировать ситуацию и летом подготовит новый прогноз, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников в кулуарах ПМЭФ. В апреле министерство уточнило свой прогноз по среднему курсу доллара к рублю в 2024 году. Новый прогноз составляет 94,7 рубля. При этом в декабре прогнозировалось ослабление российской валюты до 98,1 рубля за доллар. "Динамика курса рубля отличается от той траектории (заложенной в прогноз - ред.)", - сказал Решетников. "Первое полугодие, особенно второй квартал – это работа бюджетного правила. ЦБ продает валюту в рамках бюджетного правила – то, что с прошлого года было отложено. И в условиях, когда у нас импорт стабилизировался на достаточно низком уровне, а с поступлениями от экспорта в условиях возврата валютной выручки все в порядке, у нас торговый баланс, по данным оперативной статистики, в последние недели ощутимо укрепился", - пояснил министр, отвечая на вопрос, с чем связано укрепление рубля в последнее время. "В перспективе мы ждем, что импорт немного подрастет, и вот это лишнее предложение валюты (от продаж ЦБ - ред.) перестанет давить на рынок, поэтому в третьем квартале ситуация начнет нормализовываться", - отметил он. "Будем анализировать ситуацию и в июле-августе новый прогноз подготовим. Ситуация волатильна, сейчас сложно сказать, каким будет новый прогноз", - добавил Решетников. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240606/siluanov-1950931897.html
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экономика, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф)
ПМЭФ-2024, Экономика, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Минэкономразвития подготовит новый прогноз по курсу рубля летом

Решетников: динамика курса рубля отличается от траектории, заложенной в прогнозе

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников на ПМЭФ-2024
Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников на ПМЭФ-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Текущая динамика курса рубля отличается от траектории, заложенной в прогнозе Минэкономразвития, ведомство будет анализировать ситуацию и летом подготовит новый прогноз, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников в кулуарах ПМЭФ.
В апреле министерство уточнило свой прогноз по среднему курсу доллара к рублю в 2024 году. Новый прогноз составляет 94,7 рубля. При этом в декабре прогнозировалось ослабление российской валюты до 98,1 рубля за доллар.
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"Динамика курса рубля отличается от той траектории (заложенной в прогноз - ред.)", - сказал Решетников.
"Первое полугодие, особенно второй квартал – это работа бюджетного правила. ЦБ продает валюту в рамках бюджетного правила – то, что с прошлого года было отложено. И в условиях, когда у нас импорт стабилизировался на достаточно низком уровне, а с поступлениями от экспорта в условиях возврата валютной выручки все в порядке, у нас торговый баланс, по данным оперативной статистики, в последние недели ощутимо укрепился", - пояснил министр, отвечая на вопрос, с чем связано укрепление рубля в последнее время.
"В перспективе мы ждем, что импорт немного подрастет, и вот это лишнее предложение валюты (от продаж ЦБ - ред.) перестанет давить на рынок, поэтому в третьем квартале ситуация начнет нормализовываться", - отметил он.
"Будем анализировать ситуацию и в июле-августе новый прогноз подготовим. Ситуация волатильна, сейчас сложно сказать, каким будет новый прогноз", - добавил Решетников.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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