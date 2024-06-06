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Гаман: на западе Москвы реорганизуют незастроенный участок по КРТ - РИА Новости, 06.06.2024
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13:40 06.06.2024 (обновлено: 15:53 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/reorganizatsiya-1950953542.html
Гаман: на западе Москвы реорганизуют незастроенный участок по КРТ
Гаман: на западе Москвы реорганизуют незастроенный участок по КРТ - РИА Новости, 06.06.2024
Гаман: на западе Москвы реорганизуют незастроенный участок по КРТ
Власти Москвы заключили договор с инвестором о комплексном развитии незастроенной территории (КРНТ) на Староволынской улице, сообщил министр правительства... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:40
2024-06-06T15:53
максим гаман
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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Власти Москвы заключили договор с инвестором о комплексном развитии незастроенной территории (КРНТ) на Староволынской улице, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.Подписание договора с ООО "Девелопмент энд Ритейл групп", входящим в BMS Development Group, состоялось на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Ранее компания стала победителем аукциона."Договор с девелопером о комплексном развитии участка на Староволынской улице стал первым в рамках комплексного развития незастроенных территорий. В течение шести лет компания возведет на участке площадью почти восемь гектаров современный жилой квартал с сопутствующей деловой инфраструктурой", – рассказал Гаман.В реорганизацию участка вложат порядка 100 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект для столицы составит около 2 миллиардов рублей, отметил он, добавив, что в результате появится не менее 4 тысяч новых рабочих мест.В пресс-службе градостроительного комплекса сообщили, что на участке возведут порядка 300 тысяч квадратных метров недвижимости, там появится жилая застройка, а также общественно-деловые объекты. К территории примыкают Минская улица и проспект Генерала Дорохова, недалеко от участка находятся станции транспортного хаба "Минская" и одноименной станции МЦД-4.За все время реализации первого проекта КРНТ в бюджеты разных уровней направят порядка 17,45 миллиарда рублей налоговых отчислений, рассказал основатель и акционер компании-инвестора Сергей Болдырев.В Москве в рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению столичного мэра Сергей Собянина.
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максим гаман, москва, сергей собянин
Максим Гаман, Москва, Сергей Собянин

Гаман: на западе Москвы реорганизуют незастроенный участок по КРТ

© Фото : департамент городского имуществаРуководитель департамента городского имущества Максим Гаман
Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : департамент городского имущества
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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Власти Москвы заключили договор с инвестором о комплексном развитии незастроенной территории (КРНТ) на Староволынской улице, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
Подписание договора с ООО "Девелопмент энд Ритейл групп", входящим в BMS Development Group, состоялось на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Ранее компания стала победителем аукциона.
«
"Договор с девелопером о комплексном развитии участка на Староволынской улице стал первым в рамках комплексного развития незастроенных территорий. В течение шести лет компания возведет на участке площадью почти восемь гектаров современный жилой квартал с сопутствующей деловой инфраструктурой", – рассказал Гаман.
В реорганизацию участка вложат порядка 100 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект для столицы составит около 2 миллиардов рублей, отметил он, добавив, что в результате появится не менее 4 тысяч новых рабочих мест.
В пресс-службе градостроительного комплекса сообщили, что на участке возведут порядка 300 тысяч квадратных метров недвижимости, там появится жилая застройка, а также общественно-деловые объекты. К территории примыкают Минская улица и проспект Генерала Дорохова, недалеко от участка находятся станции транспортного хаба "Минская" и одноименной станции МЦД-4.
За все время реализации первого проекта КРНТ в бюджеты разных уровней направят порядка 17,45 миллиарда рублей налоговых отчислений, рассказал основатель и акционер компании-инвестора Сергей Болдырев.
В Москве в рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению столичного мэра Сергей Собянина.
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Максим ГаманМоскваСергей Собянин
 
 
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