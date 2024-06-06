https://ria.ru/20240606/reorganizatsiya-1950953542.html

Гаман: на западе Москвы реорганизуют незастроенный участок по КРТ

Гаман: на западе Москвы реорганизуют незастроенный участок по КРТ - РИА Новости, 06.06.2024

Гаман: на западе Москвы реорганизуют незастроенный участок по КРТ

Власти Москвы заключили договор с инвестором о комплексном развитии незастроенной территории (КРНТ) на Староволынской улице, сообщил министр правительства... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T13:40

2024-06-06T13:40

2024-06-06T15:53

максим гаман

москва

сергей собянин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951043706_0:600:2048:1752_1920x0_80_0_0_537a8708354a41af2471a084d8ce59cc.jpg

МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Власти Москвы заключили договор с инвестором о комплексном развитии незастроенной территории (КРНТ) на Староволынской улице, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.Подписание договора с ООО "Девелопмент энд Ритейл групп", входящим в BMS Development Group, состоялось на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Ранее компания стала победителем аукциона."Договор с девелопером о комплексном развитии участка на Староволынской улице стал первым в рамках комплексного развития незастроенных территорий. В течение шести лет компания возведет на участке площадью почти восемь гектаров современный жилой квартал с сопутствующей деловой инфраструктурой", – рассказал Гаман.В реорганизацию участка вложат порядка 100 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект для столицы составит около 2 миллиардов рублей, отметил он, добавив, что в результате появится не менее 4 тысяч новых рабочих мест.В пресс-службе градостроительного комплекса сообщили, что на участке возведут порядка 300 тысяч квадратных метров недвижимости, там появится жилая застройка, а также общественно-деловые объекты. К территории примыкают Минская улица и проспект Генерала Дорохова, недалеко от участка находятся станции транспортного хаба "Минская" и одноименной станции МЦД-4.За все время реализации первого проекта КРНТ в бюджеты разных уровней направят порядка 17,45 миллиарда рублей налоговых отчислений, рассказал основатель и акционер компании-инвестора Сергей Болдырев.В Москве в рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению столичного мэра Сергей Собянина.

https://ria.ru/20240604/torgi-1950365299.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

максим гаман, москва, сергей собянин