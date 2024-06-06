Рейтинг@Mail.ru
РПЦ объявила дополнительный набор добровольцев для ремонта домов в Донбассе - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:07 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/remont-1950998694.html
РПЦ объявила дополнительный набор добровольцев для ремонта домов в Донбассе
РПЦ объявила дополнительный набор добровольцев для ремонта домов в Донбассе - РИА Новости, 06.06.2024
РПЦ объявила дополнительный набор добровольцев для ремонта домов в Донбассе
Русская православная церковь объявила дополнительный набор добровольцев для ремонта частных домов нуждающихся в Донецке, Волновахе, Горловке, Лисичанске,... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T14:07
2024-06-06T14:07
религия
мариуполь
донецк
волноваха
русская православная церковь
московский патриархат
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918932235_0:85:3332:1959_1920x0_80_0_0_dd36342a9115e3843812853debc3d461.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Русская православная церковь объявила дополнительный набор добровольцев для ремонта частных домов нуждающихся в Донецке, Волновахе, Горловке, Лисичанске, Харцызске, Докучаевске, сообщил синодальный отдел Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению."На нашу горячую линию 8-800-70-70-222 обращаются за помощью из разных городов зоны конфликта. В Мариуполе работают основные бригады наших добровольцев, но все больше заявок поступает и из других городов, и мы откликаемся на них. Прямо сейчас ждут своей очереди больше 150 домов. В них живут люди с инвалидностью, пожилые. Они живут с пробитой крышей и разбитыми окнами. Но добровольцев не хватает. Мы просим помочь всех, кто готов сделать конкретное доброе дело", - цитирует синодальный отдел координатора волонтеров-строителей Александра Козленко.Как сообщили в синодальном отделе, группы добровольцев-ремонтников синодального отдела начали выезжать в Донецк, Волноваху, Горловку, Лисичанск, Харцызск, Докучаевск. Ранее волонтеры РПЦ занимались ремонтом домов только в Мариуполе.Волонтеры меняют в домах проводку, ремонтируют крыши, проводят отделочные работы и даже устанавливают пандусы.С марта 2023 года синодальный отдел по благотворительности по благословению патриарха Кирилла организует набор добровольцев-ремонтников для восстановления домов мирных жителей в зоне конфликта. К 4 июня 2024 года добровольцы отремонтировали 228 домов в Мариуполе. В зону конфликта съездили уже более 860 волонтеров-строителей. Группы добровольцев выезжают каждую неделю. Смена продолжается семь дней.
https://ria.ru/20240604/zakon-1950496854.html
https://ria.ru/20240604/suvorov-1950492512.html
мариуполь
донецк
волноваха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918932235_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d1eb4dc72c9bc0afa518161e420e7d2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мариуполь, донецк, волноваха, русская православная церковь, московский патриархат, религия
Религия, Мариуполь, Донецк, Волноваха, Русская православная церковь, Московский Патриархат, Религия
РПЦ объявила дополнительный набор добровольцев для ремонта домов в Донбассе

РПЦ дополнительно набирает добровольцев для ремонта домов в Донбассе

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкСтроительство новых домов в Мариуполе
Строительство новых домов в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Русская православная церковь объявила дополнительный набор добровольцев для ремонта частных домов нуждающихся в Донецке, Волновахе, Горловке, Лисичанске, Харцызске, Докучаевске, сообщил синодальный отдел Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению.
"На нашу горячую линию 8-800-70-70-222 обращаются за помощью из разных городов зоны конфликта. В Мариуполе работают основные бригады наших добровольцев, но все больше заявок поступает и из других городов, и мы откликаемся на них. Прямо сейчас ждут своей очереди больше 150 домов. В них живут люди с инвалидностью, пожилые. Они живут с пробитой крышей и разбитыми окнами. Но добровольцев не хватает. Мы просим помочь всех, кто готов сделать конкретное доброе дело", - цитирует синодальный отдел координатора волонтеров-строителей Александра Козленко.
Православный крест - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
В РПЦ пояснили, для чего нужен закон о религиозных символах
4 июня, 19:02
Как сообщили в синодальном отделе, группы добровольцев-ремонтников синодального отдела начали выезжать в Донецк, Волноваху, Горловку, Лисичанск, Харцызск, Докучаевск. Ранее волонтеры РПЦ занимались ремонтом домов только в Мариуполе.
Волонтеры меняют в домах проводку, ремонтируют крыши, проводят отделочные работы и даже устанавливают пандусы.
С марта 2023 года синодальный отдел по благотворительности по благословению патриарха Кирилла организует набор добровольцев-ремонтников для восстановления домов мирных жителей в зоне конфликта. К 4 июня 2024 года добровольцы отремонтировали 228 домов в Мариуполе. В зону конфликта съездили уже более 860 волонтеров-строителей. Группы добровольцев выезжают каждую неделю. Смена продолжается семь дней.
Портрет Александра Суворова
Александр Суворов заслуживает канонизации, заявил митрополит РПЦ
4 июня, 18:40
 
РелигияМариупольДонецкВолновахаРусская православная церковьМосковский ПатриархатРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала