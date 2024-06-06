https://ria.ru/20240606/remont-1950998694.html

РПЦ объявила дополнительный набор добровольцев для ремонта домов в Донбассе

РПЦ объявила дополнительный набор добровольцев для ремонта домов в Донбассе - РИА Новости, 06.06.2024

РПЦ объявила дополнительный набор добровольцев для ремонта домов в Донбассе

Русская православная церковь объявила дополнительный набор добровольцев для ремонта частных домов нуждающихся в Донецке, Волновахе, Горловке, Лисичанске,... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T14:07

2024-06-06T14:07

2024-06-06T14:07

религия

мариуполь

донецк

волноваха

русская православная церковь

московский патриархат

религия

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Русская православная церковь объявила дополнительный набор добровольцев для ремонта частных домов нуждающихся в Донецке, Волновахе, Горловке, Лисичанске, Харцызске, Докучаевске, сообщил синодальный отдел Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению."На нашу горячую линию 8-800-70-70-222 обращаются за помощью из разных городов зоны конфликта. В Мариуполе работают основные бригады наших добровольцев, но все больше заявок поступает и из других городов, и мы откликаемся на них. Прямо сейчас ждут своей очереди больше 150 домов. В них живут люди с инвалидностью, пожилые. Они живут с пробитой крышей и разбитыми окнами. Но добровольцев не хватает. Мы просим помочь всех, кто готов сделать конкретное доброе дело", - цитирует синодальный отдел координатора волонтеров-строителей Александра Козленко.Как сообщили в синодальном отделе, группы добровольцев-ремонтников синодального отдела начали выезжать в Донецк, Волноваху, Горловку, Лисичанск, Харцызск, Докучаевск. Ранее волонтеры РПЦ занимались ремонтом домов только в Мариуполе.Волонтеры меняют в домах проводку, ремонтируют крыши, проводят отделочные работы и даже устанавливают пандусы.С марта 2023 года синодальный отдел по благотворительности по благословению патриарха Кирилла организует набор добровольцев-ремонтников для восстановления домов мирных жителей в зоне конфликта. К 4 июня 2024 года добровольцы отремонтировали 228 домов в Мариуполе. В зону конфликта съездили уже более 860 волонтеров-строителей. Группы добровольцев выезжают каждую неделю. Смена продолжается семь дней.

https://ria.ru/20240604/zakon-1950496854.html

https://ria.ru/20240604/suvorov-1950492512.html

мариуполь

донецк

волноваха

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

мариуполь, донецк, волноваха, русская православная церковь, московский патриархат, религия