https://ria.ru/20240606/putin-1950853892.html

Путин осмотрел выставку "Поэт и царь" в Царском Селе

Путин осмотрел выставку "Поэт и царь" в Царском Селе - РИА Новости, 06.06.2024

Путин осмотрел выставку "Поэт и царь" в Царском Селе

Новости. Президент РФ Владимир Путин осмотрел выставку "Поэт и царь" в Государственном музее-заповеднике "Царское Село", сообщается в Telegram-канале Кремля. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T02:31

2024-06-06T02:31

2024-06-06T05:39

россия

владимир путин

александр пушкин

царское село

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Новости. Президент РФ Владимир Путин осмотрел выставку "Поэт и царь" в Государственном музее-заповеднике "Царское Село", сообщается в Telegram-канале Кремля. "В Камероновой галерее Екатерининского парка президент осмотрел выставку "Поэт и царь". Выставка рассказывает о взаимоотношениях Александра Пушкина с императорами и великими князьями. В экспозиции – личные вещи поэта, прижизненные издания и портреты, архивные документы, мемориальные предметы членов императорской семьи, многие из которых экспонируются впервые", - говорится в сообщении.

россия

царское село

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2024

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россия, владимир путин, александр пушкин, царское село