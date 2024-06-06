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Путин осмотрел выставку "Поэт и царь" в Царском Селе
Путин осмотрел выставку "Поэт и царь" в Царском Селе - РИА Новости, 06.06.2024
Путин осмотрел выставку "Поэт и царь" в Царском Селе
Новости. Президент РФ Владимир Путин осмотрел выставку "Поэт и царь" в Государственном музее-заповеднике "Царское Село", сообщается в Telegram-канале Кремля. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T02:31
2024-06-06T02:31
2024-06-06T05:39
россия
владимир путин
александр пушкин
царское село
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Новости. Президент РФ Владимир Путин осмотрел выставку "Поэт и царь" в Государственном музее-заповеднике "Царское Село", сообщается в Telegram-канале Кремля. "В Камероновой галерее Екатерининского парка президент осмотрел выставку "Поэт и царь". Выставка рассказывает о взаимоотношениях Александра Пушкина с императорами и великими князьями. В экспозиции – личные вещи поэта, прижизненные издания и портреты, архивные документы, мемориальные предметы членов императорской семьи, многие из которых экспонируются впервые", - говорится в сообщении.
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россия, владимир путин, александр пушкин, царское село
Россия, Владимир Путин, Александр Пушкин, Царское Село
Путин осмотрел выставку "Поэт и царь" в Царском Селе
Путин осмотрел выставку "Поэт и царь" в музее-заповеднике "Царское Село"