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Путин осмотрел выставку "Поэт и царь" в Царском Селе - РИА Новости, 06.06.2024
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02:31 06.06.2024 (обновлено: 05:39 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/putin-1950853892.html
Путин осмотрел выставку "Поэт и царь" в Царском Селе
Путин осмотрел выставку "Поэт и царь" в Царском Селе - РИА Новости, 06.06.2024
Путин осмотрел выставку "Поэт и царь" в Царском Селе
Новости. Президент РФ Владимир Путин осмотрел выставку "Поэт и царь" в Государственном музее-заповеднике "Царское Село", сообщается в Telegram-канале Кремля. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T02:31
2024-06-06T05:39
россия
владимир путин
александр пушкин
царское село
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Новости. Президент РФ Владимир Путин осмотрел выставку "Поэт и царь" в Государственном музее-заповеднике "Царское Село", сообщается в Telegram-канале Кремля. "В Камероновой галерее Екатерининского парка президент осмотрел выставку "Поэт и царь". Выставка рассказывает о взаимоотношениях Александра Пушкина с императорами и великими князьями. В экспозиции – личные вещи поэта, прижизненные издания и портреты, архивные документы, мемориальные предметы членов императорской семьи, многие из которых экспонируются впервые", - говорится в сообщении.
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россия, владимир путин, александр пушкин, царское село
Россия, Владимир Путин, Александр Пушкин, Царское Село
Путин осмотрел выставку "Поэт и царь" в Царском Селе

Путин осмотрел выставку "Поэт и царь" в музее-заповеднике "Царское Село"

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
© POOL
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Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Новости. Президент РФ Владимир Путин осмотрел выставку "Поэт и царь" в Государственном музее-заповеднике "Царское Село", сообщается в Telegram-канале Кремля.
"В Камероновой галерее Екатерининского парка президент осмотрел выставку "Поэт и царь". Выставка рассказывает о взаимоотношениях Александра Пушкина с императорами и великими князьями. В экспозиции – личные вещи поэта, прижизненные издания и портреты, архивные документы, мемориальные предметы членов императорской семьи, многие из которых экспонируются впервые", - говорится в сообщении.
 
РоссияВладимир ПутинАлександр ПушкинЦарское Село
 
 
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