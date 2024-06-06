"Исполнили свой долг". Путин послал Западу четкий сигнал
Путин провел в Петербурге встречу с главами мировых СМИ
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России пообщался с руководителями ведущих мировых СМИ. Прозвучали важные заявления. Какие именно — в материале РИА Новости.
"Без ограничений повестки"
Такие мероприятия на ПМЭФ проводили с 2014-го. Нынешняя встреча — восьмая. Предыдущая была в 2021-м, причем в видеоформате — из-за пандемии коронавируса. А в 2020-м форум вообще отменили — по той же причине.
Так что иностранным журналистам, в том числе из недружественных государств, выпала редкая возможность очно поговорить с Путиным. "Это будет, как всегда, свободная беседа без ограниченной повестки", — анонсировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
На встречу прибыли представители международных Agence France-Presse, Associated Press, Reuters, Xinhua (Китай), руководители DPA (Германия), ANSA (Италия), EFE (Испания), IRNA (Иран), Kyodo News (Япония), Anadolu (Турция), "Азертадж" (Азербайджан), БЕЛТА (Белоруссия), Yonhap (Республика Корея), "Казинформ" (Казахстан), УзА (Узбекистан).
© РИА НовстиПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ
© РИА Новсти
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ
Первый вопрос касался российско-белорусских отношений и перспектив взаимодействия с ЕС. Путин высоко оценил двусторонние связи с Минском. И с европейцами тоже можно было бы находить "решения", но сперва пусть они проявят больше политической самостоятельности и желания отстаивать национальные интересы, уточнил президент.
Угрозы — это моветон
Из Reuters поинтересовались отношениями с США и как они могут измениться после выборов в ноябре. Путин повторил: Россия не делает ставок на кого-то из кандидатов.
"То, что в Штатах происходит: в ходе внутриполитической борьбы они сжигают себя изнутри — свое государство, свою политическую систему, — добавил он. — Приятно это или нет, но и свое лидерство, мнимое лидерство в сфере демократии сжигают на корню".
И подчеркнул: "Мы будем работать с любым президентом, которого изберет американский народ".
"Украина в Соединенных Штатах никого не интересует, интересует величие США", — продолжил Путин. Как только Вашингтон возьмется за национальные интересы, на что уже есть запрос в обществе, возможны позитивные подвижки и на внешнем периметре.
Представитель немецкого DPA попробовал обострить ситуацию и спросил: угрожал ли Путин Олафу Шольцу из-за поставок Берлином оружия Киеву.
"Это моветон", — ответил президент. Россия не прибегает к запугиванию. После этого пришлось вновь устроить исторический экскурс, напомнив об основных вехах украинского конфликта, подогреваемого годами и США, и Европой, об Уставе ООН и многом другом, о чем неоднократно говорилось ранее.
© РИА НовстиПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ
© РИА Новсти
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ
Последовал и вопрос про "имперские амбиции" России — от француза. Путин отверг как спекуляции об "имперскости", так и регулярные обвинения в том, что Россия якобы собирается напасть на НАТО — авторов таких заявлений он назвал "тупыми, как стол".
Острые вопросы
Что касается поставок дальнобойного оружия киевскому режиму, то это "очень серьезный и очень опасный шаг". Удары по российской территории окончательно разрушат отношения Москвы и Берлина. Президент напомнил о феноменальной зависимости немецкой политики от США. По его мнению, американцы действуют умело с точки зрения своих задач, но руководству ФРГ стоит больше интересоваться потребностями немцев.
Спросили, почему Россия не открывает данные о своих потерях на Украине. Путин отметил, что такую информацию во время конфликта обычно не разглашают. Но заверил: у ВСУ потери в разы больше. И назвал данные по военнопленным: украинцев — 6465, россиян — 1348.
Примерно такое же соотношение и у безвозвратных потерь сторон, добавил он. И это приводит к тому, что Киев не может даже тотальной мобилизацией решить проблему личного состава. А такие меры, как понижение призывного возраста, явно продиктованы из Вашингтона.
Теперь, когда это выполнено, "от Зеленского просто избавятся". На это Путин отводит примерно год. По его словам, кандидаты на замену у Белого дома уже есть.
Зеленского в Москве считают нелегитимным. Продление его полномочий без выборов президент расценил как уголовное преступление по статье о захвате власти.
Это, однако, не исключает того, что Россия найдет с кем подписать мирный договор с украинской стороны, если такая перспектива появится. Тут все зависит от Киева.
© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой
"Путь к очень серьезным проблемам"
Итальянское агентство ANSA поинтересовалось реакцией Москвы на возможную отправку инструкторов НАТО на Украину и применение западного оружия для ударов по российской территории. Путин указал, что специалисты из стран Североатлантического альянса уже участвуют в конфликте и становятся его жертвами. Дальнобойное оружие также применяется, но без решения Запада и непосредственного вмешательства специалистов украинские военные не могут сами определить цели.
"Поэтому у нас нет никаких иллюзий на этот счет", — отметил он. Россия ответит совершенствованием системы ПВО и рассмотрит возможность поставок своего оружия в те регионы, где удары можно наносить по чувствительным объектам государств, дающих ракеты Украине. "Это путь к очень серьезным проблемам", — предупредил президент.
Американский журналист из Associated Press спросил, чего же добилась Россия за два года конфликта. "Исполнили свой долг перед людьми, которые страдали от государственного переворота и последовавших за ним боевых действий на юго-востоке Украины", — ответил Путин.
Для того чтобы все это прекратилось, Запад должен прекратить поставки оружия и не чинить препятствий мирному процессу.
Глубинные взаимные интересы
Вопросы от СМИ стран-партнеров, Ирана и Китая, затрагивали в первую очередь двусторонние отношения. Говоря о погибшем иранском президенте Раиси, Путин напомнил, что под его руководством Москва и Тегеран двигались в одном направлении — к многополярному миру. И Россия готова к дальнейшему взаимодействию.
Оценивая взаимодействие с Китаем, президент сказал: партнерство — не ситуативное, основано "на глубинных взаимных интересах". И всестороннее, включая координацию на международных площадках.
Турецкое агентство Anadolu обратилось к теме событий в Газе. Путин повторил: одна из причин эскалации на Ближнем Востоке — постоянные попытки США "монополизировать" урегулирование проблемы. Второй просчет — раздача экономических "пряников" вместо решения ключевого вопроса, то есть создания палестинского государства. Москва готова оказать содействие в этом, но сохраняя отношения с Израилем.
Спросили про строительство в Турции АЭС "Аккую". Все хорошо, работы идут по плану, ответил президент. Продолжаются и контакты по газовому хабу, который станет в первую очередь электронной площадкой для продажи голубого топлива.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств
С представителем Узбекистана обсудили афганскую проблему. Стабильность там важна и для Москвы, и для Ташкента. "Исходить надо из реалий", — отметил Путин по поводу выстраивания отношений с нынешними властями в Кабуле.
Смотрите ядерную доктрину
Японию ожидаемо интересовали Курильские острова. Журналист спросил, не опасается ли президент туда ехать — якобы это создаст проблемы для мирного договора между Москвой и Токио.
Путин ответил, что в ближайшее время на Курилы не собирается. Но нет никаких "оснований не посещать эти острова", поскольку это российская территория. Кроме того, Москва видит ангажированность Токио в украинском конфликте. И хотя Россия не против диалога, в нынешних условиях предпосылок для возобновления обсуждения мирного договора нет.
Журналистка Reuters под конец встречи попыталась вывести Путина на скользкую тему о ядерном оружии (ЯО). Но он указал, что именно она подняла этот вопрос, а потом СМИ подогреют историю о якобы исходящей от России ядерной угрозе. С этим нельзя обходиться легкомысленно, подчеркнул президент. И добавил: на Западе считают, что Москва никогда не применит ЯО, однако, согласно ядерной доктрине, если суверенитету и целостности России угрожают, допустимы все средства.
В ближайшие дни Путин продолжит участвовать в мероприятиях экономического форума: в частности, на 7 июня запланировано его выступление на пленарном заседании.
Работа ПМЭФ-2024