https://ria.ru/20240606/putin-1950838781.html

"Исполнили свой долг". Путин послал Западу четкий сигнал

"Исполнили свой долг". Путин послал Западу четкий сигнал - РИА Новости, 06.06.2024

"Исполнили свой долг". Путин послал Западу четкий сигнал

В первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России пообщался с руководителями ведущих мировых СМИ. Прозвучали важные... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T00:42

2024-06-06T00:42

2024-06-06T14:31

россия

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

владимир путин

пмэф

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России пообщался с руководителями ведущих мировых СМИ. Прозвучали важные заявления. Какие именно — в материале РИА Новости."Без ограничений повестки"Такие мероприятия на ПМЭФ проводили с 2014-го. Нынешняя встреча — восьмая. Предыдущая была в 2021-м, причем в видеоформате — из-за пандемии коронавируса. А в 2020-м форум вообще отменили — по той же причине.Так что иностранным журналистам, в том числе из недружественных государств, выпала редкая возможность очно поговорить с Путиным. "Это будет, как всегда, свободная беседа без ограниченной повестки", — анонсировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.На встречу прибыли представители международных Agence France-Presse, Associated Press, Reuters, Xinhua (Китай), руководители DPA (Германия), ANSA (Италия), EFE (Испания), IRNA (Иран), Kyodo News (Япония), Anadolu (Турция), "Азертадж" (Азербайджан), БЕЛТА (Белоруссия), Yonhap (Республика Корея), "Казинформ" (Казахстан), УзА (Узбекистан).Первый вопрос касался российско-белорусских отношений и перспектив взаимодействия с ЕС. Путин высоко оценил двусторонние связи с Минском. И с европейцами тоже можно было бы находить "решения", но сперва пусть они проявят больше политической самостоятельности и желания отстаивать национальные интересы, уточнил президент.Угрозы — это моветонИз Reuters поинтересовались отношениями с США и как они могут измениться после выборов в ноябре. Путин повторил: Россия не делает ставок на кого-то из кандидатов."То, что в Штатах происходит: в ходе внутриполитической борьбы они сжигают себя изнутри — свое государство, свою политическую систему, — добавил он. — Приятно это или нет, но и свое лидерство, мнимое лидерство в сфере демократии сжигают на корню".И подчеркнул: "Мы будем работать с любым президентом, которого изберет американский народ"."Украина в Соединенных Штатах никого не интересует, интересует величие США", — продолжил Путин. Как только Вашингтон возьмется за национальные интересы, на что уже есть запрос в обществе, возможны позитивные подвижки и на внешнем периметре.Представитель немецкого DPA попробовал обострить ситуацию и спросил: угрожал ли Путин Олафу Шольцу из-за поставок Берлином оружия Киеву."Это моветон", — ответил президент. Россия не прибегает к запугиванию. После этого пришлось вновь устроить исторический экскурс, напомнив об основных вехах украинского конфликта, подогреваемого годами и США, и Европой, об Уставе ООН и многом другом, о чем неоднократно говорилось ранее.Последовал и вопрос про "имперские амбиции" России — от француза. Путин отверг как спекуляции об "имперскости", так и регулярные обвинения в том, что Россия якобы собирается напасть на НАТО — авторов таких заявлений он назвал "тупыми, как стол".Острые вопросыЧто касается поставок дальнобойного оружия киевскому режиму, то это "очень серьезный и очень опасный шаг". Удары по российской территории окончательно разрушат отношения Москвы и Берлина. Президент напомнил о феноменальной зависимости немецкой политики от США. По его мнению, американцы действуют умело с точки зрения своих задач, но руководству ФРГ стоит больше интересоваться потребностями немцев.Спросили, почему Россия не открывает данные о своих потерях на Украине. Путин отметил, что такую информацию во время конфликта обычно не разглашают. Но заверил: у ВСУ потери в разы больше. И назвал данные по военнопленным: украинцев — 6465, россиян — 1348.Примерно такое же соотношение и у безвозвратных потерь сторон, добавил он. И это приводит к тому, что Киев не может даже тотальной мобилизацией решить проблему личного состава. А такие меры, как понижение призывного возраста, явно продиктованы из Вашингтона.Теперь, когда это выполнено, "от Зеленского просто избавятся". На это Путин отводит примерно год. По его словам, кандидаты на замену у Белого дома уже есть.Зеленского в Москве считают нелегитимным. Продление его полномочий без выборов президент расценил как уголовное преступление по статье о захвате власти.Это, однако, не исключает того, что Россия найдет с кем подписать мирный договор с украинской стороны, если такая перспектива появится. Тут все зависит от Киева."Путь к очень серьезным проблемам"Итальянское агентство ANSA поинтересовалось реакцией Москвы на возможную отправку инструкторов НАТО на Украину и применение западного оружия для ударов по российской территории. Путин указал, что специалисты из стран Североатлантического альянса уже участвуют в конфликте и становятся его жертвами. Дальнобойное оружие также применяется, но без решения Запада и непосредственного вмешательства специалистов украинские военные не могут сами определить цели."Поэтому у нас нет никаких иллюзий на этот счет", — отметил он. Россия ответит совершенствованием системы ПВО и рассмотрит возможность поставок своего оружия в те регионы, где удары можно наносить по чувствительным объектам государств, дающих ракеты Украине. "Это путь к очень серьезным проблемам", — предупредил президент.Американский журналист из Associated Press спросил, чего же добилась Россия за два года конфликта. "Исполнили свой долг перед людьми, которые страдали от государственного переворота и последовавших за ним боевых действий на юго-востоке Украины", — ответил Путин.Для того чтобы все это прекратилось, Запад должен прекратить поставки оружия и не чинить препятствий мирному процессу.Глубинные взаимные интересыВопросы от СМИ стран-партнеров, Ирана и Китая, затрагивали в первую очередь двусторонние отношения. Говоря о погибшем иранском президенте Раиси, Путин напомнил, что под его руководством Москва и Тегеран двигались в одном направлении — к многополярному миру. И Россия готова к дальнейшему взаимодействию.Оценивая взаимодействие с Китаем, президент сказал: партнерство — не ситуативное, основано "на глубинных взаимных интересах". И всестороннее, включая координацию на международных площадках.Турецкое агентство Anadolu обратилось к теме событий в Газе. Путин повторил: одна из причин эскалации на Ближнем Востоке — постоянные попытки США "монополизировать" урегулирование проблемы. Второй просчет — раздача экономических "пряников" вместо решения ключевого вопроса, то есть создания палестинского государства. Москва готова оказать содействие в этом, но сохраняя отношения с Израилем.Спросили про строительство в Турции АЭС "Аккую". Все хорошо, работы идут по плану, ответил президент. Продолжаются и контакты по газовому хабу, который станет в первую очередь электронной площадкой для продажи голубого топлива.С представителем Узбекистана обсудили афганскую проблему. Стабильность там важна и для Москвы, и для Ташкента. "Исходить надо из реалий", — отметил Путин по поводу выстраивания отношений с нынешними властями в Кабуле.Смотрите ядерную доктринуЯпонию ожидаемо интересовали Курильские острова. Журналист спросил, не опасается ли президент туда ехать — якобы это создаст проблемы для мирного договора между Москвой и Токио.Путин ответил, что в ближайшее время на Курилы не собирается. Но нет никаких "оснований не посещать эти острова", поскольку это российская территория. Кроме того, Москва видит ангажированность Токио в украинском конфликте. И хотя Россия не против диалога, в нынешних условиях предпосылок для возобновления обсуждения мирного договора нет.Журналистка Reuters под конец встречи попыталась вывести Путина на скользкую тему о ядерном оружии (ЯО). Но он указал, что именно она подняла этот вопрос, а потом СМИ подогреют историю о якобы исходящей от России ядерной угрозе. С этим нельзя обходиться легкомысленно, подчеркнул президент. И добавил: на Западе считают, что Москва никогда не применит ЯО, однако, согласно ядерной доктрине, если суверенитету и целостности России угрожают, допустимы все средства.В ближайшие дни Путин продолжит участвовать в мероприятиях экономического форума: в частности, на 7 июня запланировано его выступление на пленарном заседании.

https://ria.ru/20240505/ssha-1941516530.html

https://ria.ru/20240601/evropa-1949165120.html

https://ria.ru/20240604/patriot-1950230564.html

https://ria.ru/20240516/putin-1946509540.html

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россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, владимир путин, пмэф