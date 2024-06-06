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Эксперты рассказали, где российские туристы будут отдыхать в июне
Эксперты рассказали, где российские туристы будут отдыхать в июне - РИА Новости, 06.06.2024
Эксперты рассказали, где российские туристы будут отдыхать в июне
Почти 90 процентов всех проданных туроператорами путевок на июнь предусматривают путешествие в шесть стран, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T05:24
2024-06-06T05:24
2024-06-06T05:24
туризм
туризм
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россия
турция
красное море
ассоциация туроператоров россии (атор)
отдых в россии
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Почти 90 процентов всех проданных туроператорами путевок на июнь предусматривают путешествие в шесть стран, сообщает АТОР.Эксперты проанализировали данные продаж "Слетать.ру" и выяснили, что лидер спроса — Турция. Отдых в этой стране выбрали 39 процентов туристов. Доля России — 27 процентов, Египет — на третьей строке списка: 14,5 процентов путешественников улетят на курорты Красного моря.Далее в рейтинге Абхазия и ОАЭ (по пять процентов), на один процент меньше у Таиланда. Десятку замыкают Куба, Мальдивы, Китай и Вьетнам.В мае доля бронирований Турции достигала 46 процентов, а отдых в РФ выбирали лишь 17 процентов путешественников."Основная борьба за массового туриста в июне развернулась между пляжными курортами России и Турции. Причем все больше отдыхающих переориентируются на отдых на отечественных курортах", — отмечают в АТОР.Примечательно, что доля запросов на курорты Турции в июне выше — 55 процентов, а место для отдыха в России искали лишь восемь процентов туристов. Но при подборе путевки чаша весов часто склонялась к отпуску на родине, отмечают аналитики. Главный фактор — ценовой: в России вариантов качественного и недорогого отдыха больше.
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, россия, турция, красное море, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Турция, Красное море, Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России
Эксперты рассказали, где российские туристы будут отдыхать в июне
АТОР: две трети июньских туров проданы на курорты России и Турции