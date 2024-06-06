https://ria.ru/20240606/puteshestviya-1950704640.html

Эксперты рассказали, где российские туристы будут отдыхать в июне

Эксперты рассказали, где российские туристы будут отдыхать в июне - РИА Новости, 06.06.2024

Эксперты рассказали, где российские туристы будут отдыхать в июне

Почти 90 процентов всех проданных туроператорами путевок на июнь предусматривают путешествие в шесть стран, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T05:24

2024-06-06T05:24

2024-06-06T05:24

туризм

туризм

новости - туризм

россия

турция

красное море

ассоциация туроператоров россии (атор)

отдых в россии

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Почти 90 процентов всех проданных туроператорами путевок на июнь предусматривают путешествие в шесть стран, сообщает АТОР.Эксперты проанализировали данные продаж "Слетать.ру" и выяснили, что лидер спроса — Турция. Отдых в этой стране выбрали 39 процентов туристов. Доля России — 27 процентов, Египет — на третьей строке списка: 14,5 процентов путешественников улетят на курорты Красного моря.Далее в рейтинге Абхазия и ОАЭ (по пять процентов), на один процент меньше у Таиланда. Десятку замыкают Куба, Мальдивы, Китай и Вьетнам.В мае доля бронирований Турции достигала 46 процентов, а отдых в РФ выбирали лишь 17 процентов путешественников."Основная борьба за массового туриста в июне развернулась между пляжными курортами России и Турции. Причем все больше отдыхающих переориентируются на отдых на отечественных курортах", — отмечают в АТОР.Примечательно, что доля запросов на курорты Турции в июне выше — 55 процентов, а место для отдыха в России искали лишь восемь процентов туристов. Но при подборе путевки чаша весов часто склонялась к отпуску на родине, отмечают аналитики. Главный фактор — ценовой: в России вариантов качественного и недорогого отдыха больше.

https://ria.ru/20240606/azovskoe-1949722933.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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