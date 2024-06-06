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Биография Александра Пушкина

Биография Александра Пушкина - РИА Новости, 06.06.2024

Биография Александра Пушкина

Великий русский поэт и прозаик, основатель новой русской литературы Александр Сергеевич Пушкин родился в Москве 6 июня (26 мая по старому стилю) 1799 года в... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T00:31

2024-06-06T00:31

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Великий русский поэт и прозаик, основатель новой русской литературы Александр Сергеевич Пушкин родился в Москве 6 июня (26 мая по старому стилю) 1799 года в Москве.Отец, отставной майор Сергей Львович Пушкин, принадлежал к старинному, но обедневшему дворянскому роду. Мать, Надежда Осиповна, была внучкой абиссинца Абрама Петровича Ганнибала, военного деятеля петровской эпохи.Домашнее воспитание Пушкина было обычным для дворянских семей Санкт-Петербурга и Москвы – ему дали французское воспитание, пригласив гувернанток и гувернеров. Будущий поэт рано пристрастился к чтению, пользуясь книгами из библиотеки своего отца, преимущественно из французских классиков. По некоторым свидетельствам, в раннем детстве поэт почти не говорил по-русски. Его первыми учителями русского языка была бабушка Мария Алексеевна Ганнибал, няня Арина Родионовна, дядька Никита Козлов. Благодаря им поэт выучился русской грамоте, усвоил дух и склад родной речи.В 1811 году Пушкин поступил в только что открывшийся Царскосельский лицей – учебное заведение, созданное для подготовки к государственной деятельности детей высшей знати. Лицейские годы стали для него периодом интенсивного творческого развития. В 1814 году появилось в печати его первое стихотворение – "К другу-стихотворцу". В 1815 году Державин, услышав на экзамене стихотворение Пушкина "Воспоминания в Царском Селе", высоко оценил молодого поэта. На Пушкина обратили внимание Карамзин, Батюшков, Жуковский. Лицеистом он участвовал в литературном обществе карамзинистов "Арзамас", ведущем борьбу с консерваторами-классицистами "Беседы любителей русского слова", сблизился с представителями свободомыслящего дворянства, в том числе с Петром Чаадаевым.В 1817 году Пушкин окончил Царскосельский лицей, получив чин коллежского секретаря. Служба в Коллегии иностранных дел, куда был зачислен поэт, не обременяла его. Поэт сблизился с самыми передовыми людьми своего времени, вошел в круг вольномыслящей молодежи. После распада "Арзамаса", в 1819 году, Пушкин стал посещать кружок "Зеленая лампа", члены которого были тесно связаны с "Союзом благоденствия". На собраниях обсуждались политические, экономические, социальные вопросы. Под влиянием этих споров в 1817-1820 годах Пушкин написал стихотворения "Вольность" (1817), "К Чаадаеву" (1818), "Деревня" (1819) и др.Начиная с 1817 по 1820 год Пушкин работал над первым своим крупным произведением – поэмой-сказкой "Руслан и Людмила", которая после выхода из печати поставила его в первые ряды литературы и знаменовала начало перелома в русской поэзии и будущую реформу русского литературного языка.Правительство Александра I, обеспокоенное популярностью вольнодумных стихотворений, намеревалось сослать Пушкина в Сибирь или Соловецкий монастырь, но благодаря заступничеству друзей (Жуковского, Александра Тургенева, Карамзина) поэт в мае 1820 года был выслан на юг России на службу в канцелярию генерала Ивана Инзова. С разрешения Инзова Пушкин побывал на Кавказе и в Крыму, а осенью того же года поселился в Кишиневе. Здесь поэт общался с целым рядом виднейших деятелей декабристского движения – Павлом Пестелем, Владимиром Раевским, Василием Давыдовым, Иваном Якушкиным, Сергеем Волконским и др.Южная ссылка – период расцвета романтизма Пушкина, сильнее всего проявившегося в созданных здесь поэмах, которые прочно утвердили за ним славу первого русского поэта ("Кавказский пленник" (1820-1821), "Братья-разбойники" (1821-1822), "Бахчисарайский фонтан" (1821-1823), "Цыганы" (1824). Живыми и разнообразными южными впечатлениями проникнуты стихотворения этого периода ("Погасло дневное светило..." (1820), "Мне вас не жаль, года весны моей..." (1820), "Я пережил свои желанья..." (1821), "Кинжал" (1821), "Война" (1821), "Узник" (1822), "Песнь о вещем Олеге" (1822) и др.).В мае 1823 года Пушкин начал работу над романом в стихах "Евгений Онегин".Летом 1823 года произошла перемена в судьбе ссыльного Пушкина – он переехал в Одессу, где продолжил службу под началом Михаила Воронцова, назначенного вместо Инзова новороссийским и бессарабским генерал-губернатором. Очень скоро между Пушкиным и его начальником сложились натянутые отношения. Воронцов направил в Петербург несколько писем с просьбами определить поэту новое место ссылки. Летом 1824 года Пушкину было предписано выехать в имение родителей в селе Михайловском Псковской губернии (сейчас Пушкинский заповедник) без права выезда оттуда.В имении Пушкин вел уединенный образ жизни. В числе его немногочисленных знакомых оказались обитатели соседнего имения Тригорского (сейчас музей-усадьба в составе Пушкинского заповедника) – Прасковья Осипова и ее сын и дочери, а позже и Анна Керн, племянница Осиповой.В ссылке Пушкиным были написаны стихотворения "К морю", "Разговор Книгопродавца с Поэтом", "Клеопатра", цикл "Подражания Корану" (все 1824), стихотворения "Сожженное письмо", "Храни меня, мой талисман...", "Андрей Шенье", "Зимний вечер", "В крови горит огонь желанья...", "19 октября", "К***" ("Я помню чудное мгновенье...") (все 1825), "Песни о Стеньке Разине", "Признание", "Пророк", "Зимняя дорога", "Няне" (все 1826) и др. С Михайловским связаны центральные (3-6) главы "Евгения Онегина", сатирическая поэма "Граф Нулин" (1825).Решающим моментом творческой эволюции поэта стала трагедия "Борис Годунов" (1825), в которой обозначились отход Пушкина от романтизма и его устремление к реализму.В Михайловском Пушкин встретил известие о восстании декабристов. С одной стороны, лично зная многих участников восстания, он относился к ним сочувственно, с другой – поэт не верил в революцию в России. В начале сентября 1826 года поэт получил предписание явиться в Москву. 20 сентября (8 сентября по старому стилю) между Пушкиным и царем состоялась беседа, в которой Николай I разрешил поэту жить в обеих столицах и вызвался быть единственным цензором его произведений. Примирение с властью поэт воспринял с энтузиазмом; он был искренне благодарен императору и посвятил ему стихотворения "Стансы" (1826), "Друзьям" (1828), "Герой" (1830). В то же время тайно отправил в Сибирь послание декабристу Ивану Пущину ("Мой первый друг, мой друг бесценный!..", 1826) и стихотворение "Во глубине сибирских руд..." (1827).Творческие силы Пушкина в 1826-1830 годах достигли полного расцвета. В это время были созданы значительные лирические произведения ("Арион", "Три ключа", "Поэт" (все 1827), "Поэт и толпа", "Воспоминание", "Анчар", "Не пой, красавица, при мне...", "Дар напрасный, дар случайный..." (все 1828), "Зимнее утро", "Я вас любил: любовь еще, быть может... ", "Брожу ли я вдоль улиц шумных..." (все 1829) и др.). Этот период отмечен также поэмой "Полтава" (1828), незаконченным романом "Арап Петра Великого" (1827-1829). Во время пребывания на Кавказе в мае-августе 1829 года были созданы поэмы "Тазит" (1829-1830), "Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года" (начато в 1829 году, закончено в 1835), стихотворения "Кавказ", "Обвал", "Делибаш", "На холмах Грузии лежит ночная мгла..." и др.В 1829-1830 годах Пушкин дважды сватался к Наталье Гончаровой и в конце концов получил согласие на брак. Осенью 1830 года Пушкин приехал в имение Болдино Нижегородской губернии (сейчас Нижегородская область), чтобы войти во владение селом Кистенево, однако вынужден был задержаться из-за эпидемии холеры. За три месяца "болдинской осени" Пушкин создал около 50 произведений разных жанров – был завершен "Евгений Онегин", написаны "Повести покойного Ивана Петровича Белкина", "История села Горюхина", "Маленькие трагедии", драма "Русалка", поэма "Домик в Коломне", "Сказка о попе и о работнике его Балде" и множество стихотворений.В конце 1830 года Пушкин покинул Болдино и вернулся в Москву. 2 марта (18 февраля по старому стилю) 1831 года состоялось его венчание с Натальей Гончаровой. Вскоре вместе с женой он переехал в Петербург.В январе 1832 года распоряжением императора Александр Пушкин был возвращен на службу в Коллегию иностранных дел, получив разрешение работать в архивах для написания исторического труда о царствовании Петра I, который так и остался незавершенным.В 1832-1833 годах Пушкин работал над романом "Дубровский", замысел которого остался до конца не воплощенным. В начале 1833 года поэт обратился к эпохе народного восстания под руководством Пугачева, вплотную приступив к историческому роману "Капитанская дочка". Параллельно Пушкин работал над историческим трудом о пугачевщине, собирая документы и изучая архивные материалы. В августе-сентябре 1833 года он совершил поездку по "пугачевским" местам.В октябре 1833 года, на обратном пути с Урала, Пушкин снова приехал в Болдино. Полтора месяца второй "болдинской осени" – период нового творческого подъема. Пушкин закончил "Историю Пугачева", написал поэму "Анджело", ряд "Песен западных славян", "Сказку о рыбаке и рыбке", "Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях", поэму "Медный всадник", повесть "Пиковая дама", стихотворение "Осень".В 1836 году Пушкин начал издавать журнал "Современник", в котором поэту удалось собрать крупнейших писателей страны. Среди его авторов были Гоголь, Кольцов, Тютчев.Художественное творчество Пушкина пошло на убыль, уступая место критической, публицистической, исторической работе. Пушкин написал философскую повесть "Египетские ночи" (1835), ряд стихотворений ("Туча", "…Вновь я посетил…" (оба 1835), "Отцы пустынники и жены непорочны…", "Когда за городом, задумчив, я брожу…", "Я памятник себе воздвиг нерукотворный…" (все 1836), закончил "Капитанскую дочку" (1836).В последние годы жизни Пушкина его отношения с петербургским высшим обществом осложнились. Светские и придворные успехи Натальи Гончаровой сопровождались злословием и клеветой, связывая ее имя с именем царя, а затем и с именем барона Дантеса. Чтобы защитить свою честь, он вызвал последнего на дуэль, которая состоялась 8 февраля (27 января по старому стилю) 1837 года на Черной речке. Пушкин был смертельно ранен и через два дня скончался. Поэт был похоронен на кладбище Святогорского монастыря, недалеко от Михайловского.Значение творчества Пушкина ставят его в ряд величайших явлений мировой культуры. За четверть века писательской жизни он, освоив достижения русской и мировой культуры, опыт своих литературных предшественников и народного творчества, стремительно прошел несколько литературных эпох. Язык Пушкина, сочетающий книжные нормы с живыми разговорными, остается до сих пор основой русского литературного языка. Художественные открытия Пушкина на многие десятилетия вперед определили развитие не только русской литературы, но и почти всех областей русского искусства и духовной культуры XIX-XX веков.Произведения Александра Пушкина постоянно переиздаются, переводятся на многие языки мира, многократно экранизированы, поставлены на сценах различных театров. Многие композиторы неоднократно обращались к его творчеству. Во многих местах, связанных с именем Пушкина, созданы музеи поэта. В разных городах мира установлены памятники Пушкину.В мае 1997 года вышел указ президента РФ, в соответствии с которым установлен Пушкинский день России, который отмечается ежегодно 6 июня – в день рождения поэта. (Дополнительный источник: Коровин В.И. А.С. Пушкин в жизни и творчестве. М., 2013.)Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

справки, москва, россия, александр пушкин, санкт-петербург, арина родионовна