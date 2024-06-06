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ПСБ: Малый и средний бизнес сможет размещать до 500 млн рублей в ЦФА - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
13:47 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/psb-1950990731.html
ПСБ: Малый и средний бизнес сможет размещать до 500 млн рублей в ЦФА
ПСБ: Малый и средний бизнес сможет размещать до 500 млн рублей в ЦФА - РИА Новости, 06.06.2024
ПСБ: Малый и средний бизнес сможет размещать до 500 млн рублей в ЦФА
Компании МСБ, не имеющие публичной кредитной истории, смогут привлекать долевое или долговое финансирование с помощью цифровых финансовых активов (ЦФА), считает РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:47
2024-06-06T13:47
пмэф-2024
экономика
константин басманов (заместитель председателя пао "промсвязьбанк" (псб)
псб (банк псб)
промсвязьбанк
пмэф
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Компании МСБ, не имеющие публичной кредитной истории, смогут привлекать долевое или долговое финансирование с помощью цифровых финансовых активов (ЦФА), считает заместитель председателя ПСБ Константин Басманов. Он выступил на сессии "Устойчивое партнерство государства и бизнеса" в рамках ПМЭФ. "Существующие инструменты выпуска облигаций или акций требуют большой работы эмитента над корпоративной культурой, появлением публичной истории, поэтому появляются платформы, на которых предприниматели могут получить финансирование без отдельных требований к корпоративному управлению и объему выпуска", - привели в ПСБ слова Басманова. По его словам, цифровые площадки позволят размещать компаниям до 300-500 миллионов рублей в ЦФА, при этом и небольшие выпуски, в том числе, на короткие сроки 1-2 года. "Это растущий рынок, где сходятся интересы и желающих получить хороший доход, и желающих привлечь дополнительные инвестиции, и приобрести опыт публичного размещения", - отметил Басманов. Для защиты интересов всех участников перспективного рынка ЦФА ПСБ совместно с "Опорой России" предлагает запустить механизм формирования страховых фондов и отчислений в них как альтернативу ужесточению требований к эмитентам в части оценки рисков. Реализация такой инициативы возможна по схеме, которой сейчас регулируется, например, ответственность страховщиков. По мнению Басманова, это, с одной стороны, позволит сохранить гибкость и привлекательность площадки, с другой – уравновесит баланс интересов инвесторов и эмитентов, откроет новые возможности для растущих компаний МСБ.
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экономика, константин басманов (заместитель председателя пао "промсвязьбанк" (псб), псб (банк псб), промсвязьбанк, пмэф
ПМЭФ-2024, Экономика, Константин Басманов (заместитель председателя ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" (ПСБ), ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк, ПМЭФ

ПСБ: Малый и средний бизнес сможет размещать до 500 млн рублей в ЦФА

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗдание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Компании МСБ, не имеющие публичной кредитной истории, смогут привлекать долевое или долговое финансирование с помощью цифровых финансовых активов (ЦФА), считает заместитель председателя ПСБ Константин Басманов.
Он выступил на сессии "Устойчивое партнерство государства и бизнеса" в рамках ПМЭФ.
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"Существующие инструменты выпуска облигаций или акций требуют большой работы эмитента над корпоративной культурой, появлением публичной истории, поэтому появляются платформы, на которых предприниматели могут получить финансирование без отдельных требований к корпоративному управлению и объему выпуска", - привели в ПСБ слова Басманова.
По его словам, цифровые площадки позволят размещать компаниям до 300-500 миллионов рублей в ЦФА, при этом и небольшие выпуски, в том числе, на короткие сроки 1-2 года.
"Это растущий рынок, где сходятся интересы и желающих получить хороший доход, и желающих привлечь дополнительные инвестиции, и приобрести опыт публичного размещения", - отметил Басманов.
Для защиты интересов всех участников перспективного рынка ЦФА ПСБ совместно с "Опорой России" предлагает запустить механизм формирования страховых фондов и отчислений в них как альтернативу ужесточению требований к эмитентам в части оценки рисков. Реализация такой инициативы возможна по схеме, которой сейчас регулируется, например, ответственность страховщиков. По мнению Басманова, это, с одной стороны, позволит сохранить гибкость и привлекательность площадки, с другой – уравновесит баланс интересов инвесторов и эмитентов, откроет новые возможности для растущих компаний МСБ.
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