https://ria.ru/20240606/psb-1950990731.html

ПСБ: Малый и средний бизнес сможет размещать до 500 млн рублей в ЦФА

ПСБ: Малый и средний бизнес сможет размещать до 500 млн рублей в ЦФА - РИА Новости, 06.06.2024

ПСБ: Малый и средний бизнес сможет размещать до 500 млн рублей в ЦФА

Компании МСБ, не имеющие публичной кредитной истории, смогут привлекать долевое или долговое финансирование с помощью цифровых финансовых активов (ЦФА), считает РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T13:47

2024-06-06T13:47

2024-06-06T13:47

пмэф-2024

экономика

константин басманов (заместитель председателя пао "промсвязьбанк" (псб)

псб (банк псб)

промсвязьбанк

пмэф

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Компании МСБ, не имеющие публичной кредитной истории, смогут привлекать долевое или долговое финансирование с помощью цифровых финансовых активов (ЦФА), считает заместитель председателя ПСБ Константин Басманов. Он выступил на сессии "Устойчивое партнерство государства и бизнеса" в рамках ПМЭФ. "Существующие инструменты выпуска облигаций или акций требуют большой работы эмитента над корпоративной культурой, появлением публичной истории, поэтому появляются платформы, на которых предприниматели могут получить финансирование без отдельных требований к корпоративному управлению и объему выпуска", - привели в ПСБ слова Басманова. По его словам, цифровые площадки позволят размещать компаниям до 300-500 миллионов рублей в ЦФА, при этом и небольшие выпуски, в том числе, на короткие сроки 1-2 года. "Это растущий рынок, где сходятся интересы и желающих получить хороший доход, и желающих привлечь дополнительные инвестиции, и приобрести опыт публичного размещения", - отметил Басманов. Для защиты интересов всех участников перспективного рынка ЦФА ПСБ совместно с "Опорой России" предлагает запустить механизм формирования страховых фондов и отчислений в них как альтернативу ужесточению требований к эмитентам в части оценки рисков. Реализация такой инициативы возможна по схеме, которой сейчас регулируется, например, ответственность страховщиков. По мнению Басманова, это, с одной стороны, позволит сохранить гибкость и привлекательность площадки, с другой – уравновесит баланс интересов инвесторов и эмитентов, откроет новые возможности для растущих компаний МСБ.

https://ria.ru/20231123/prosto_kapital-1911419804.html

https://ria.ru/20240417/prosveschenie-1940634482.html

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2024

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, константин басманов (заместитель председателя пао "промсвязьбанк" (псб), псб (банк псб), промсвязьбанк, пмэф