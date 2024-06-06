https://ria.ru/20240606/proisshestviya-1950925145.html

На западе Москвы обнаружили тело мужчины

На западе Москвы обнаружили тело мужчины - РИА Новости, 06.06.2024

На западе Москвы обнаружили тело мужчины

Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружено на западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T11:17

2024-06-06T11:17

2024-06-06T12:37

москва

происшествия

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружено на западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что неизвестный мужчина открыл стрельбу на западе Москвы, погиб один человек."На улице Алексея Свиридова обнаружено тело мужчины 1989 года рождения с признаками насильственной смерти... На контроле в прокуратуре принятие процессуального решения о возбуждении уголовного дела по факту убийства, а также установление лица, его совершившего", - говорится в сообщении.Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, стрельба велась из автомата возле эстакады.

https://ria.ru/20240606/tramvai-1950927624.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия