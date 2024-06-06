https://ria.ru/20240606/proisshestviya-1950925145.html
На западе Москвы обнаружили тело мужчины
На западе Москвы обнаружили тело мужчины - РИА Новости, 06.06.2024
На западе Москвы обнаружили тело мужчины
Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружено на западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T11:17
2024-06-06T11:17
2024-06-06T12:37
москва
происшествия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружено на западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что неизвестный мужчина открыл стрельбу на западе Москвы, погиб один человек."На улице Алексея Свиридова обнаружено тело мужчины 1989 года рождения с признаками насильственной смерти... На контроле в прокуратуре принятие процессуального решения о возбуждении уголовного дела по факту убийства, а также установление лица, его совершившего", - говорится в сообщении.Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, стрельба велась из автомата возле эстакады.
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москва, происшествия
На западе Москвы обнаружили тело мужчины
Неизвестный застрелил из автомата мужчину на западе Москвы
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости.
Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружено на западе Москвы, сообщается в Telegram-канале
столичной прокуратуры.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что неизвестный мужчина открыл стрельбу на западе Москвы, погиб один человек.
"На улице Алексея Свиридова обнаружено тело мужчины 1989 года рождения с признаками насильственной смерти... На контроле в прокуратуре принятие процессуального решения о возбуждении уголовного дела по факту убийства, а также установление лица, его совершившего", - говорится в сообщении.
Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, стрельба велась из автомата возле эстакады.