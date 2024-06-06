Автора фото с сине-золотым платьем приговорили к тюремному сроку
Sky News: шотландец получил 4,5 года тюрьмы за нападение на жену
© Фото : СоцсетиШотландец Кир Джонстон с супругой
© Фото : Соцсети
Шотландец Кир Джонстон с супругой. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Шотландец Кир Джонстон, получивший известность благодаря фотографии с изображением "сине-золотого" платья, вызвавшим споры в интернете, приговорен к 4,5 годам тюремного заключения за нападение на свою супругу Грейс, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на решение суда.
© Фото : СоцсетиПлатье тещи Кира Джонстона, вызвавшее споры в интернете
© Фото : Соцсети
Платье тещи Кира Джонстона, вызвавшее споры в интернете. Архивное фото
Как напоминает телеканал, фотография с изображением свадебного платья тещи Джонстона стала известной по всему миру в 2015 году и вызвала споры в сети о его цвете. Одни люди видели его в черно-синем цвете, другие - в бело-золотом.
"Мужчина, который стоит за вызвавшим резонанс "платьем, которое сломало интернет", приговорен к 54 месяцам тюрьмы", - говорится в сообщении телеканала.
По его информации, 38-летний Джонстон в марте 2022 года в ходе ссоры с женой в их доме на острове Колонсей у побережья Шотландии совершил над ней насилие: он прижал ее к земле, душил и угрожающе размахивал ножом. Грейс позвонила в полицию и сообщила о произошедшем.
В мае, как пишет телеканал, Джонстон признал вину в нападении на жену с нанесением ей телесных повреждений, а также созданием угрозы для жизни.