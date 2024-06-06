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Автора фото с сине-золотым платьем приговорили к тюремному сроку - РИА Новости, 06.06.2024
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14:45 06.06.2024 (обновлено: 14:50 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/proisshestvie-1951013775.html
Автора фото с сине-золотым платьем приговорили к тюремному сроку
Автора фото с сине-золотым платьем приговорили к тюремному сроку - РИА Новости, 06.06.2024
Автора фото с сине-золотым платьем приговорили к тюремному сроку
Шотландец Кир Джонстон, получивший известность благодаря фотографии с изображением "сине-золотого" платья, вызвавшим споры в интернете, приговорен к 4,5 годам... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T14:45
2024-06-06T14:50
шотландия
в мире
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Шотландец Кир Джонстон, получивший известность благодаря фотографии с изображением "сине-золотого" платья, вызвавшим споры в интернете, приговорен к 4,5 годам тюремного заключения за нападение на свою супругу Грейс, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на решение суда. Как напоминает телеканал, фотография с изображением свадебного платья тещи Джонстона стала известной по всему миру в 2015 году и вызвала споры в сети о его цвете. Одни люди видели его в черно-синем цвете, другие - в бело-золотом. "Мужчина, который стоит за вызвавшим резонанс "платьем, которое сломало интернет", приговорен к 54 месяцам тюрьмы", - говорится в сообщении телеканала. По его информации, 38-летний Джонстон в марте 2022 года в ходе ссоры с женой в их доме на острове Колонсей у побережья Шотландии совершил над ней насилие: он прижал ее к земле, душил и угрожающе размахивал ножом. Грейс позвонила в полицию и сообщила о произошедшем. В мае, как пишет телеканал, Джонстон признал вину в нападении на жену с нанесением ей телесных повреждений, а также созданием угрозы для жизни.
https://ria.ru/20240523/proisshestvie-1947908856.html
https://ria.ru/20240122/ubiystvo-1922790593.html
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шотландия, в мире
Шотландия, В мире
Автора фото с сине-золотым платьем приговорили к тюремному сроку

Sky News: шотландец получил 4,5 года тюрьмы за нападение на жену

© Фото : СоцсетиШотландец Кир Джонстон с супругой
Шотландец Кир Джонстон с супругой - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : Соцсети
Шотландец Кир Джонстон с супругой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Шотландец Кир Джонстон, получивший известность благодаря фотографии с изображением "сине-золотого" платья, вызвавшим споры в интернете, приговорен к 4,5 годам тюремного заключения за нападение на свою супругу Грейс, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на решение суда.
© Фото : СоцсетиПлатье тещи Кира Джонстона, вызвавшее споры в интернете
Платье тещи Кира Джонстона, вызвавшее споры в интернете - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : Соцсети
Платье тещи Кира Джонстона, вызвавшее споры в интернете. Архивное фото
Как напоминает телеканал, фотография с изображением свадебного платья тещи Джонстона стала известной по всему миру в 2015 году и вызвала споры в сети о его цвете. Одни люди видели его в черно-синем цвете, другие - в бело-золотом.
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"Мужчина, который стоит за вызвавшим резонанс "платьем, которое сломало интернет", приговорен к 54 месяцам тюрьмы", - говорится в сообщении телеканала.
По его информации, 38-летний Джонстон в марте 2022 года в ходе ссоры с женой в их доме на острове Колонсей у побережья Шотландии совершил над ней насилие: он прижал ее к земле, душил и угрожающе размахивал ножом. Грейс позвонила в полицию и сообщила о произошедшем.
В мае, как пишет телеканал, Джонстон признал вину в нападении на жену с нанесением ей телесных повреждений, а также созданием угрозы для жизни.
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