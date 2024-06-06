В Барнауле ветки дерева упали на 17-летнюю девушку
В Барнауле дерево упало на 17-летнюю девушку, у нее травма позвоночника
© Фото : СУ СК РФ по Алтайскому краю/ВКонтактеПадение веток в парке отдыха Октябрьского района в Барнауле
Падение веток в парке отдыха Октябрьского района в Барнауле
БАРНАУЛ, 6 июн - РИА Новости. Ветки дерева упали на 17-летнюю девушку в парке "Изумрудный" в Барнауле, у нее травма позвоночника, сообщили в СУСК РФ по региону.
"Сегодня днем при ураганном ветре в одном из парков отдыха Октябрьского района города Барнаула произошло падение веток дерева на 17-летнюю местную жительницу. Несовершеннолетняя получила травму позвоночника и госпитализирована в медицинское учреждение. По данному факту… зарегистрирована доследственная проверка на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
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В ведомстве уточнили журналистам, что речь о парке "Изумрудный". Проверку по факту инцидента проводит и региональная прокуратура.
"Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил территориальному прокурору провести проверку, в рамках которой установить причины и условия произошедшего, соблюдение требований безопасности. Будет дана оценка работе уполномоченных органов города Барнаула, в том числе по своевременному выявлению и сносу аварийных насаждений. Также контролируется ход процессуальной проверки следственного органа", - рассказала журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.
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