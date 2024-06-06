https://ria.ru/20240606/proisshestvie-1951004215.html

В Барнауле ветки дерева упали на 17-летнюю девушку

В Барнауле ветки дерева упали на 17-летнюю девушку - РИА Новости, 06.06.2024

В Барнауле ветки дерева упали на 17-летнюю девушку

Ветки дерева упали на 17-летнюю девушку в парке "Изумрудный" в Барнауле, у нее травма позвоночника, сообщили в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T14:21

2024-06-06T14:21

2024-06-06T14:21

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барнаул

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БАРНАУЛ, 6 июн - РИА Новости. Ветки дерева упали на 17-летнюю девушку в парке "Изумрудный" в Барнауле, у нее травма позвоночника, сообщили в СУСК РФ по региону. "Сегодня днем при ураганном ветре в одном из парков отдыха Октябрьского района города Барнаула произошло падение веток дерева на 17-летнюю местную жительницу. Несовершеннолетняя получила травму позвоночника и госпитализирована в медицинское учреждение. По данному факту… зарегистрирована доследственная проверка на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили журналистам, что речь о парке "Изумрудный". Проверку по факту инцидента проводит и региональная прокуратура. "Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил территориальному прокурору провести проверку, в рамках которой установить причины и условия произошедшего, соблюдение требований безопасности. Будет дана оценка работе уполномоченных органов города Барнаула, в том числе по своевременному выявлению и сносу аварийных насаждений. Также контролируется ход процессуальной проверки следственного органа", - рассказала журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

https://ria.ru/20240521/derevo-1947484195.html

https://ria.ru/20240421/derevo-1941359581.html

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происшествия, барнаул, россия, алтайский край