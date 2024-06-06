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Жителя Комсомольска-на-Амуре осудили за сброшенную с третьего этажа девочку - РИА Новости, 06.06.2024
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12:46 06.06.2024 (обновлено: 12:49 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/proisshestvie-1950963149.html
Жителя Комсомольска-на-Амуре осудили за сброшенную с третьего этажа девочку
Жителя Комсомольска-на-Амуре осудили за сброшенную с третьего этажа девочку - РИА Новости, 06.06.2024
Жителя Комсомольска-на-Амуре осудили за сброшенную с третьего этажа девочку
Жителя Комсомольска-на-Амуре суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима за сброшенную с третьего этажа многоэтажки плачущую годовалую девочку, с которой... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:46
2024-06-06T12:49
происшествия
комсомольск-на-амуре
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ХАБАРОВСК, 6 июн - РИА Новости. Жителя Комсомольска-на-Амуре суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима за сброшенную с третьего этажа многоэтажки плачущую годовалую девочку, с которой к нему в гости пришла ее няня, сообщает прокуратура Хабаровского края. Ранее СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО сообщало, что няня с воспитанницей - годовалой девочкой - отправилась вечером 20 июля 2023 года в гости к соседу, живущему на третьем этаже в доме по улице Орджоникидзе. Они распивали спиртное. Малышка стала плакать, из-за чего пьяный мужчина сбросил ее с балкона квартиры на землю. Как информировала прокуратура региона, девочку обнаружили прохожие, она была госпитализирована в реанимационное отделение больницы с диагнозом кататравма, ушиб грудной клетки, закрытая черепно-мозговая травма. Врачи ребенка спасли. "Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя. Он признан виновным по части 3 ст. 30, пункту "в" части 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего)... Суд назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год", - сообщает прокуратура региона. Приговор в законную силу не вступил, уточняет надзорное ведомство.
https://ria.ru/20240604/moskva-1950325852.html
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происшествия, комсомольск-на-амуре, хабаровский край, россия
Происшествия, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, Россия
Жителя Комсомольска-на-Амуре осудили за сброшенную с третьего этажа девочку

Жителя Комсомольска-на-Амуре осудили на 10 лет за сброшенного с 3 этажа младенца

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкОкно жилого дома
Окно жилого дома - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Окно жилого дома. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 6 июн - РИА Новости. Жителя Комсомольска-на-Амуре суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима за сброшенную с третьего этажа многоэтажки плачущую годовалую девочку, с которой к нему в гости пришла ее няня, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Ранее СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО сообщало, что няня с воспитанницей - годовалой девочкой - отправилась вечером 20 июля 2023 года в гости к соседу, живущему на третьем этаже в доме по улице Орджоникидзе. Они распивали спиртное. Малышка стала плакать, из-за чего пьяный мужчина сбросил ее с балкона квартиры на землю. Как информировала прокуратура региона, девочку обнаружили прохожие, она была госпитализирована в реанимационное отделение больницы с диагнозом кататравма, ушиб грудной клетки, закрытая черепно-мозговая травма. Врачи ребенка спасли.
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"Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя. Он признан виновным по части 3 ст. 30, пункту "в" части 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего)... Суд назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год", - сообщает прокуратура региона.
Приговор в законную силу не вступил, уточняет надзорное ведомство.
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