https://ria.ru/20240606/proisshestvie-1950956386.html

В Башкирии ищут мужчину, избившего четверых пенсионеров палкой

В Башкирии ищут мужчину, избившего четверых пенсионеров палкой - РИА Новости, 06.06.2024

В Башкирии ищут мужчину, избившего четверых пенсионеров палкой

Правоохранители Башкирии ищут мужчину, который согнал со скамейки у подъезда дома четверых пенсионеров, избивая их палкой в Нефтекамске. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T12:29

2024-06-06T12:29

2024-06-06T12:29

происшествия

нефтекамск

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УФА, 6 июн - РИА Новости. Правоохранители Башкирии ищут мужчину, который согнал со скамейки у подъезда дома четверых пенсионеров, избивая их палкой в Нефтекамске. В соцсетях появились кадры инцидента, зафиксированные камерой наблюдения компании "Уфанет". На них мужчина, нецензурно выражаясь, пытается прогнать со скамейки пожилых женщин, а потом начинает бить их палкой. Достаётся и пенсионеру, который попытался защитить дам. В пресс-службе МВД по Башкирии РИА Новости рассказали, что инцидент зарегистрировали в отделе полиции Нефтекамска по результатам мониторинга социальных сетей. При этом от пострадавших пенсионеров заявлений не поступило. "Сотрудниками полиции устанавливаются место происшествия и лица, фигурирующие на видеозаписи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение",- пояснили агентству в ведомстве.

https://ria.ru/20240606/sk-1950915372.html

https://ria.ru/20240531/moshennichestvo-1949628367.html

нефтекамск

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происшествия, нефтекамск