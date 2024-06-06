https://ria.ru/20240606/proisshestvie-1950956386.html
В Башкирии ищут мужчину, избившего четверых пенсионеров палкой
В Башкирии ищут мужчину, избившего четверых пенсионеров палкой - РИА Новости, 06.06.2024
В Башкирии ищут мужчину, избившего четверых пенсионеров палкой
Правоохранители Башкирии ищут мужчину, который согнал со скамейки у подъезда дома четверых пенсионеров, избивая их палкой в Нефтекамске. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:29
2024-06-06T12:29
2024-06-06T12:29
происшествия
нефтекамск
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УФА, 6 июн - РИА Новости. Правоохранители Башкирии ищут мужчину, который согнал со скамейки у подъезда дома четверых пенсионеров, избивая их палкой в Нефтекамске. В соцсетях появились кадры инцидента, зафиксированные камерой наблюдения компании "Уфанет". На них мужчина, нецензурно выражаясь, пытается прогнать со скамейки пожилых женщин, а потом начинает бить их палкой. Достаётся и пенсионеру, который попытался защитить дам. В пресс-службе МВД по Башкирии РИА Новости рассказали, что инцидент зарегистрировали в отделе полиции Нефтекамска по результатам мониторинга социальных сетей. При этом от пострадавших пенсионеров заявлений не поступило. "Сотрудниками полиции устанавливаются место происшествия и лица, фигурирующие на видеозаписи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение",- пояснили агентству в ведомстве.
https://ria.ru/20240606/sk-1950915372.html
https://ria.ru/20240531/moshennichestvo-1949628367.html
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происшествия, нефтекамск
В Башкирии ищут мужчину, избившего четверых пенсионеров палкой
Полиция Нефтекамска ищет мужчину, избившего четверых пенсионеров палкой
УФА, 6 июн - РИА Новости. Правоохранители Башкирии ищут мужчину, который согнал со скамейки у подъезда дома четверых пенсионеров, избивая их палкой в Нефтекамске.
В соцсетях появились кадры инцидента, зафиксированные камерой наблюдения компании "Уфанет". На них мужчина, нецензурно выражаясь, пытается прогнать со скамейки пожилых женщин, а потом начинает бить их палкой. Достаётся и пенсионеру, который попытался защитить дам.
В пресс-службе МВД по Башкирии РИА Новости рассказали, что инцидент зарегистрировали в отделе полиции Нефтекамска по результатам мониторинга социальных сетей. При этом от пострадавших пенсионеров заявлений не поступило.
"Сотрудниками полиции устанавливаются место происшествия и лица, фигурирующие на видеозаписи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение",- пояснили агентству в ведомстве.