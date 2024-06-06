https://ria.ru/20240606/produktsiya-1950947103.html

Столичные обрабатывающие предприятия увеличили выпуск продукции на 18,1%

Столичные обрабатывающие предприятия увеличили выпуск продукции на 18,1% - РИА Новости, 06.06.2024

Столичные обрабатывающие предприятия увеличили выпуск продукции на 18,1%

Московские обрабатывающие предприятия увеличили выпуск своей продукции на 18,1% за первые четыре месяца 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T12:13

2024-06-06T12:13

2024-06-06T12:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

технологии

максим ликсутов

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Московские обрабатывающие предприятия увеличили выпуск своей продукции на 18,1% за первые четыре месяца 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов на полях XXVII Петербургского международного экономического форума.В Москве работает более 4,2 тысячи промплощадок, на которых трудятся 725 тысяч человек."Локомотив московской промышленности — предприятия обрабатывающих отраслей. За первые четыре месяца этого года они увеличили выпуск на 18,1 процента. В частности, выросло производство товаров первой необходимости — продуктов питания, бумажных изделий, моющих средств, а также приоритетной высокотехнологичной продукции — компьютеров, электронного и оптического оборудования, лекарств и медизделий. Стабильный устойчивый рост — свидетельство успешной экономической политики и стратегии развития Москвы, которую город реализует под руководством Сергея Собянина", — приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) слова Ликсутова.Благодаря активному использованию инноваций, позволяющих снизить затраты и улучшить качество продукции, происходит рост промышленного производства Москвы. Треть предприятий города является высокотехнологичными. Для работы на них используются искусственный интеллект, автоматизированные линии и роботизированные системы. Средняя выручка высокотехнологичных предприятий столицы составляет восемь миллионов рублей на одного сотрудника, что в 2,7 раза больше, чем в других отраслях.Другой драйвер роста — кооперация. В столице используют кластерный подход к развитию промышленности."В Москве уже действуют четыре межотраслевых кластера, объединяющих 140 ведущих производителей разных направлений: фармкластер, кластер электромобилестроения, кластер фотоники и микроэлектроники, а также Федеральный центр беспилотных авиационных систем. На этих предприятиях работают более 24 тысяч сотрудников, а выручка в 2023 году составила более 285 миллиардов рублей", — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.По его словам, кластеры позволяют обмениваться технологиями, снижать транспортные издержки и многое другое.Московские предприятия могут воспользоваться более 20 системными мерами поддержки города, среди которых финансовые и нефинансовые инструменты. Свыше 800 компаний уже получили поддержку в 2023 году.Одной из ключевых мер являются льготные инвестиционные кредиты. В 2023 году столичным компаниям одобрили финансовую поддержку на общую сумму 105 миллиардов рублей. Также компаниям предоставляются льготные займы. В прошлом году этот вид поддержки компании получили на общую сумму более 1,2 миллиарда рублей. Эти средства направили на модернизацию оборудования, расширение экспорта и внедрение новых технологий.Еще одна мера поддержки — офсетные контракты. Уже заключено 19 контрактов на сумму более 349 миллиардов рублей, что позволит создать более 6,5 тысячи рабочих мест. В рамках масштабных инвестиционных проектов город предоставляет земельные участки под строительство производств по ставке один рубль в год.Промпредприятия столицы также могут воспользоваться инструментами национального проекта "Производительность труда", который позволяет повысить эффективность работы и улучшить экономические показатели за счет оптимизации производственных процессов.

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https://ria.ru/20240530/kompleks-1949437314.html

москва

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав овчинский, москва, технологии, максим ликсутов