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Глава Тамбовщины предложил создать центр продовольственной безопасности - РИА Новости, 06.06.2024
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Тамбовская область
 
13:46 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/prodovolstvie-1950990095.html
Глава Тамбовщины предложил создать центр продовольственной безопасности
Глава Тамбовщины предложил создать центр продовольственной безопасности - РИА Новости, 06.06.2024
Глава Тамбовщины предложил создать центр продовольственной безопасности
Глава Тамбовской области Максим Егоров на полях ПМЭФ-2024 в четверг предложил создать Международный центр продовольственной безопасности и борьбы с голодом,... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:46
2024-06-06T13:46
тамбовская область
технологии
тамбовская область
максим егоров
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Глава Тамбовской области Максим Егоров на полях ПМЭФ-2024 в четверг предложил создать Международный центр продовольственной безопасности и борьбы с голодом, сообщает пресс-служба регионального правительства. Заявление прозвучало во время сессии, посвященной роли стран БРИКС в обеспечении мировой продовольственной безопасности. Егоров отметил, что эта идея уже обсуждалась и нашла поддержку. Как рассказал глава региона, основная идея работы центра — экспорт знаний и технологий. "Страны БРИКС поставляют продукты питания нуждающимся государствам. Это важный и нужный процесс; его, конечно же, необходимо продолжать. Однако, уверен, предпочтительнее экспорт знаний и технологий, тем более что в этом смысле нашим странам есть, что предложить и друг другу и тем, кто нуждается в помощи. Этим и будет заниматься Международный центр продовольственной безопасности и борьбы с голодом", - цитирует пресс-служба главу Тамбовской области. Как сообщил Егоров, предполагается, что центр будет создан на базе Мичуринского государственного аграрного университета, в его работе примут участие и государства БРИКС, и страны, нуждающиеся в помощи. "Немного расскажу о предполагаемых направлениях работы центра. Логично, что любые действия должны быть выверенными и осмысленными. Поэтому, во-первых, одним из важнейших направлений работы будут научно-прикладные исследования в странах присутствия. Что именно необходимо исследовать? Очень многое. Структуру пищевого потребления жителей страны, объем продовольственных потребностей. Конечно же, нужно провести аудит работы аграрного сектора государства и его пищевой промышленности: важно выявить узкие места и определить направления развития", - считает Егоров. Он добавил, что еще необходимо исследовать почвы, чтобы определить перспективы развития земледелия. "И это лишь малая часть огромной исследовательской работы", - продолжил Егоров. Также, по его словам, есть возможность создать международный научно-производственный кластер, где специалисты займутся выработкой концепций продовольственной безопасности для разных стран. Кроме того, необходима адаптация агротехнологий и сельхозтехники к природным условиям государств, которым будет оказываться помощь. Еще одним важным направлением работы центра, по словам Егорова, должны стать образовательные программы — как для российских, так и для зарубежных студентов. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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технологии, тамбовская область, максим егоров, брикс, пмэф
Тамбовская область, Технологии, Тамбовская область, Максим Егоров, БРИКС, ПМЭФ

Глава Тамбовщины предложил создать центр продовольственной безопасности

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГлава Тамбовской области Максим Егоров
Глава Тамбовской области Максим Егоров - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Глава Тамбовской области Максим Егоров
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Глава Тамбовской области Максим Егоров на полях ПМЭФ-2024 в четверг предложил создать Международный центр продовольственной безопасности и борьбы с голодом, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Заявление прозвучало во время сессии, посвященной роли стран БРИКС в обеспечении мировой продовольственной безопасности. Егоров отметил, что эта идея уже обсуждалась и нашла поддержку.
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Как рассказал глава региона, основная идея работы центра — экспорт знаний и технологий.
«
"Страны БРИКС поставляют продукты питания нуждающимся государствам. Это важный и нужный процесс; его, конечно же, необходимо продолжать. Однако, уверен, предпочтительнее экспорт знаний и технологий, тем более что в этом смысле нашим странам есть, что предложить и друг другу и тем, кто нуждается в помощи. Этим и будет заниматься Международный центр продовольственной безопасности и борьбы с голодом", - цитирует пресс-служба главу Тамбовской области.
Как сообщил Егоров, предполагается, что центр будет создан на базе Мичуринского государственного аграрного университета, в его работе примут участие и государства БРИКС, и страны, нуждающиеся в помощи.
«
"Немного расскажу о предполагаемых направлениях работы центра. Логично, что любые действия должны быть выверенными и осмысленными. Поэтому, во-первых, одним из важнейших направлений работы будут научно-прикладные исследования в странах присутствия. Что именно необходимо исследовать? Очень многое. Структуру пищевого потребления жителей страны, объем продовольственных потребностей. Конечно же, нужно провести аудит работы аграрного сектора государства и его пищевой промышленности: важно выявить узкие места и определить направления развития", - считает Егоров.
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Он добавил, что еще необходимо исследовать почвы, чтобы определить перспективы развития земледелия.
"И это лишь малая часть огромной исследовательской работы", - продолжил Егоров.
Также, по его словам, есть возможность создать международный научно-производственный кластер, где специалисты займутся выработкой концепций продовольственной безопасности для разных стран. Кроме того, необходима адаптация агротехнологий и сельхозтехники к природным условиям государств, которым будет оказываться помощь.
Еще одним важным направлением работы центра, по словам Егорова, должны стать образовательные программы — как для российских, так и для зарубежных студентов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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