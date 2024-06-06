https://ria.ru/20240606/prodovolstvie-1950990095.html

Глава Тамбовщины предложил создать центр продовольственной безопасности

Глава Тамбовщины предложил создать центр продовольственной безопасности - РИА Новости, 06.06.2024

Глава Тамбовщины предложил создать центр продовольственной безопасности

Глава Тамбовской области Максим Егоров на полях ПМЭФ-2024 в четверг предложил создать Международный центр продовольственной безопасности и борьбы с голодом,... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T13:46

2024-06-06T13:46

2024-06-06T13:46

тамбовская область

технологии

тамбовская область

максим егоров

брикс

пмэф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795887695_0:212:2965:1880_1920x0_80_0_0_1042a5792cab7aaba1bda26362cca495.jpg

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Глава Тамбовской области Максим Егоров на полях ПМЭФ-2024 в четверг предложил создать Международный центр продовольственной безопасности и борьбы с голодом, сообщает пресс-служба регионального правительства. Заявление прозвучало во время сессии, посвященной роли стран БРИКС в обеспечении мировой продовольственной безопасности. Егоров отметил, что эта идея уже обсуждалась и нашла поддержку. Как рассказал глава региона, основная идея работы центра — экспорт знаний и технологий. "Страны БРИКС поставляют продукты питания нуждающимся государствам. Это важный и нужный процесс; его, конечно же, необходимо продолжать. Однако, уверен, предпочтительнее экспорт знаний и технологий, тем более что в этом смысле нашим странам есть, что предложить и друг другу и тем, кто нуждается в помощи. Этим и будет заниматься Международный центр продовольственной безопасности и борьбы с голодом", - цитирует пресс-служба главу Тамбовской области. Как сообщил Егоров, предполагается, что центр будет создан на базе Мичуринского государственного аграрного университета, в его работе примут участие и государства БРИКС, и страны, нуждающиеся в помощи. "Немного расскажу о предполагаемых направлениях работы центра. Логично, что любые действия должны быть выверенными и осмысленными. Поэтому, во-первых, одним из важнейших направлений работы будут научно-прикладные исследования в странах присутствия. Что именно необходимо исследовать? Очень многое. Структуру пищевого потребления жителей страны, объем продовольственных потребностей. Конечно же, нужно провести аудит работы аграрного сектора государства и его пищевой промышленности: важно выявить узкие места и определить направления развития", - считает Егоров. Он добавил, что еще необходимо исследовать почвы, чтобы определить перспективы развития земледелия. "И это лишь малая часть огромной исследовательской работы", - продолжил Егоров. Также, по его словам, есть возможность создать международный научно-производственный кластер, где специалисты займутся выработкой концепций продовольственной безопасности для разных стран. Кроме того, необходима адаптация агротехнологий и сельхозтехники к природным условиям государств, которым будет оказываться помощь. Еще одним важным направлением работы центра, по словам Егорова, должны стать образовательные программы — как для российских, так и для зарубежных студентов. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231214/yaytsa-1915818774.html

https://ria.ru/20231221/prodbezopasnost-1917314053.html

https://ria.ru/20231018/volontery-1903706317.html

тамбовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, тамбовская область, максим егоров, брикс, пмэф