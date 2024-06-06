https://ria.ru/20240606/priezzheva-1951137742.html

Приезжева: нужно расширять доступ людей с ОВЗ к образованию

Приезжева: нужно расширять доступ людей с ОВЗ к образованию - РИА Новости, 06.06.2024

Приезжева: нужно расширять доступ людей с ОВЗ к образованию

Значительная часть людей с ограниченными возможностями здоровья испытывает проблемы с доступом к образованию, сообщила директор по управлению персоналом... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T19:16

2024-06-06T19:16

2024-06-06T19:16

пмэф-2024

газпром-медиа холдинг

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Значительная часть людей с ограниченными возможностями здоровья испытывает проблемы с доступом к образованию, сообщила директор по управлению персоналом "Газпром-Медиа Холдинга" Антонина Приезжева на сессии "Роль бизнеса в формировании инклюзивной культуры и этики инклюзии" в рамках ПМЭФ-2024. "По результатам опроса, проведенного совместно с партнером "Газпром-Медиа Холдинга" Национальным фондом развития реабилитации среди людей с ОВЗ, выяснилось, что значительная часть из них испытывает проблемы с доступностью образовательной среды. Только 28% респондентов имеют высшее или неоконченное высшее образование, 39% имеют среднее общее образование и 33% имеют среднее специальное и неполное среднее образование", — привели в холдинге слова Приезжевой. При этом каждый третий (33%) отметил, что сталкивался с различными трудностями в процессе получения образования. Среди проблем - нехватка педагогов с навыками работы с лицами с ОВЗ и квалифицированной психологической поддержки, отсутствие специальных программ и курсов, адаптированных под особенности здоровья, после прохождения которых можно трудоустроиться, а также сложности в социализации. "Каждый пятый (20%) опрошенный отметил, что в большинстве своем образовательные учреждения не адаптированы под имеющиеся ограничения здоровья, то есть доступная среда безусловно на данный момент еще нуждается в развитии. При этом надо помнить, что ограничения по здоровью бывают разными — это и зрение, и слух, и мобильность. Не все образовательные учреждения могут предусмотреть каждую из этих особенностей", - сказала Приезжева. Она также указала на трудности, с которыми сталкивается работодатель при поиске людей с ОВЗ на квотируемые места. "В большей степени трудности возникают из-за отсутствия широкой доступности поисковых ресурсов и знаний об адаптации таких сотрудников, Многие компании не знают, как найти работников среди людей с ограниченными возможностями. При этом они имеют специальность, но мы не можем найти друг друга как работодатель и соискатель. Нужно создавать площадки для поиска друг друга", — пояснила Приезжева. По словам директора по управлению персоналом "Газпром-Медиа Холдинга", инклюзивная среда должна безусловно включать в себя, в том числе, и развитие творческого потенциала людей с ОВЗ, поддержку талантов и их желания развиваться. Так, "Газпром-Медиа Холдинг" поддерживает многожанровый инклюзивный конкурс "Особые таланты" с использованием медийных возможностей и ресурсов. Конкурс уже не первый год проводит подшефный Национальный фонд развития реабилитации. "Для "Газпром-Медиа Холдинга" как для крупной медиакомпании комплиментарно творчество в любом его воплощении. Помогая конкурсу "Особые таланты", мы подключаем все имеющиеся ресурсы, как организационные, так и медийные — для содействия в создании инклюзивной среды творчества и общения", — заключила Приезжева.

https://ria.ru/20240603/institut-1950085032.html

https://ria.ru/20240419/vk_fest-1940998894.html

https://ria.ru/20231211/inklyuziya-1915086201.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

газпром-медиа холдинг