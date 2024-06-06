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Приезжева: нужно расширять доступ людей с ОВЗ к образованию - РИА Новости, 06.06.2024
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19:16 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/priezzheva-1951137742.html
Приезжева: нужно расширять доступ людей с ОВЗ к образованию
Приезжева: нужно расширять доступ людей с ОВЗ к образованию - РИА Новости, 06.06.2024
Приезжева: нужно расширять доступ людей с ОВЗ к образованию
Значительная часть людей с ограниченными возможностями здоровья испытывает проблемы с доступом к образованию, сообщила директор по управлению персоналом... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T19:16
2024-06-06T19:16
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Значительная часть людей с ограниченными возможностями здоровья испытывает проблемы с доступом к образованию, сообщила директор по управлению персоналом "Газпром-Медиа Холдинга" Антонина Приезжева на сессии "Роль бизнеса в формировании инклюзивной культуры и этики инклюзии" в рамках ПМЭФ-2024. "По результатам опроса, проведенного совместно с партнером "Газпром-Медиа Холдинга" Национальным фондом развития реабилитации среди людей с ОВЗ, выяснилось, что значительная часть из них испытывает проблемы с доступностью образовательной среды. Только 28% респондентов имеют высшее или неоконченное высшее образование, 39% имеют среднее общее образование и 33% имеют среднее специальное и неполное среднее образование", — привели в холдинге слова Приезжевой. При этом каждый третий (33%) отметил, что сталкивался с различными трудностями в процессе получения образования. Среди проблем - нехватка педагогов с навыками работы с лицами с ОВЗ и квалифицированной психологической поддержки, отсутствие специальных программ и курсов, адаптированных под особенности здоровья, после прохождения которых можно трудоустроиться, а также сложности в социализации. "Каждый пятый (20%) опрошенный отметил, что в большинстве своем образовательные учреждения не адаптированы под имеющиеся ограничения здоровья, то есть доступная среда безусловно на данный момент еще нуждается в развитии. При этом надо помнить, что ограничения по здоровью бывают разными — это и зрение, и слух, и мобильность. Не все образовательные учреждения могут предусмотреть каждую из этих особенностей", - сказала Приезжева. Она также указала на трудности, с которыми сталкивается работодатель при поиске людей с ОВЗ на квотируемые места. "В большей степени трудности возникают из-за отсутствия широкой доступности поисковых ресурсов и знаний об адаптации таких сотрудников, Многие компании не знают, как найти работников среди людей с ограниченными возможностями. При этом они имеют специальность, но мы не можем найти друг друга как работодатель и соискатель. Нужно создавать площадки для поиска друг друга", — пояснила Приезжева. По словам директора по управлению персоналом "Газпром-Медиа Холдинга", инклюзивная среда должна безусловно включать в себя, в том числе, и развитие творческого потенциала людей с ОВЗ, поддержку талантов и их желания развиваться. Так, "Газпром-Медиа Холдинг" поддерживает многожанровый инклюзивный конкурс "Особые таланты" с использованием медийных возможностей и ресурсов. Конкурс уже не первый год проводит подшефный Национальный фонд развития реабилитации. "Для "Газпром-Медиа Холдинга" как для крупной медиакомпании комплиментарно творчество в любом его воплощении. Помогая конкурсу "Особые таланты", мы подключаем все имеющиеся ресурсы, как организационные, так и медийные — для содействия в создании инклюзивной среды творчества и общения", — заключила Приезжева.
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газпром-медиа холдинг
ПМЭФ-2024, Газпром-Медиа Холдинг

Приезжева: нужно расширять доступ людей с ОВЗ к образованию

© Фото : "Газпром-Медиа Холдинг"Директор по управлению персоналом ГПМХ Антонина Приезжева
Директор по управлению персоналом ГПМХ Антонина Приезжева - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : "Газпром-Медиа Холдинг"
Директор по управлению персоналом ГПМХ Антонина Приезжева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Значительная часть людей с ограниченными возможностями здоровья испытывает проблемы с доступом к образованию, сообщила директор по управлению персоналом "Газпром-Медиа Холдинга" Антонина Приезжева на сессии "Роль бизнеса в формировании инклюзивной культуры и этики инклюзии" в рамках ПМЭФ-2024.
"По результатам опроса, проведенного совместно с партнером "Газпром-Медиа Холдинга" Национальным фондом развития реабилитации среди людей с ОВЗ, выяснилось, что значительная часть из них испытывает проблемы с доступностью образовательной среды. Только 28% респондентов имеют высшее или неоконченное высшее образование, 39% имеют среднее общее образование и 33% имеют среднее специальное и неполное среднее образование", — привели в холдинге слова Приезжевой.
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При этом каждый третий (33%) отметил, что сталкивался с различными трудностями в процессе получения образования. Среди проблем - нехватка педагогов с навыками работы с лицами с ОВЗ и квалифицированной психологической поддержки, отсутствие специальных программ и курсов, адаптированных под особенности здоровья, после прохождения которых можно трудоустроиться, а также сложности в социализации.
«
"Каждый пятый (20%) опрошенный отметил, что в большинстве своем образовательные учреждения не адаптированы под имеющиеся ограничения здоровья, то есть доступная среда безусловно на данный момент еще нуждается в развитии. При этом надо помнить, что ограничения по здоровью бывают разными — это и зрение, и слух, и мобильность. Не все образовательные учреждения могут предусмотреть каждую из этих особенностей", - сказала Приезжева.
Она также указала на трудности, с которыми сталкивается работодатель при поиске людей с ОВЗ на квотируемые места.
"В большей степени трудности возникают из-за отсутствия широкой доступности поисковых ресурсов и знаний об адаптации таких сотрудников, Многие компании не знают, как найти работников среди людей с ограниченными возможностями. При этом они имеют специальность, но мы не можем найти друг друга как работодатель и соискатель. Нужно создавать площадки для поиска друг друга", — пояснила Приезжева.
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По словам директора по управлению персоналом "Газпром-Медиа Холдинга", инклюзивная среда должна безусловно включать в себя, в том числе, и развитие творческого потенциала людей с ОВЗ, поддержку талантов и их желания развиваться.
Так, "Газпром-Медиа Холдинг" поддерживает многожанровый инклюзивный конкурс "Особые таланты" с использованием медийных возможностей и ресурсов. Конкурс уже не первый год проводит подшефный Национальный фонд развития реабилитации.
"Для "Газпром-Медиа Холдинга" как для крупной медиакомпании комплиментарно творчество в любом его воплощении. Помогая конкурсу "Особые таланты", мы подключаем все имеющиеся ресурсы, как организационные, так и медийные — для содействия в создании инклюзивной среды творчества и общения", — заключила Приезжева.
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ПМЭФ-2024Газпром-Медиа Холдинг
 
 
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