https://ria.ru/20240606/premiya-1951027929.html

Холдинг Эн+ получил премию "За вклад в достижение национальных целей"

Холдинг Эн+ получил премию "За вклад в достижение национальных целей" - РИА Новости, 06.06.2024

Холдинг Эн+ получил премию "За вклад в достижение национальных целей"

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ получил премию "За вклад в достижение национальных целей", сообщает компания. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T15:38

2024-06-06T15:38

2024-06-06T15:38

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МОСКВА, 6 июн — РИ А Новости. Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ получил премию "За вклад в достижение национальных целей", сообщает компания.Премия вручается российскому бизнесу за лидерство в ЭКГ-рейтинге ("Экология – Кадры – Государство"), который является комплексной оценкой вклада компаний в достижение национальных целей развития России, уровня их социальной и экологической ответственности.ЭКГ-рейтинг создан в связи с указаниями президента России о внедрении в деловую практику российских компаний принципов ответственного ведения бизнеса. Всего в рейтинге представлены более 7 миллионов участников – от индивидуальных предпринимателей до крупнейших компаний."Принципы ответственного ведения бизнеса, заботы о сотрудниках и их семьях, улучшения качества жизни в городах, где работают наши предприятия, являются неотъемлемой частью стратегии развития Эн+. Получение высокой награды подтверждает значительный вклад Эн+ в достижение национальных целей, и мы продолжим реализацию наших программ", - приводится в сообщении комментарий генерального директора Эн+ Владимира Колмогорова.Как отмечается в сообщении, в 2023 году объем инвестиций Эн+ в социальную сферу и экологию составил 5,3 миллиарда рублей.Экологические проекты компании включают в себя мероприятия по защите Байкала. Эн+ проводит экологический мониторинг озера, создает условия для охраны биоразнообразия, проводит акцию "360" по очистке берегов и прилежащих территорий, а также анализ влияния изменений климата на работу ГЭС с целью выработки мер по адаптации.Чтобы привлечь внимание общественности, крупного бизнеса, органов государственной власти к проблеме загрязнения Байкала Эн+ стал одним из инициаторов создания ассоциации "Байкал без пластика".Наряду с этим, холдинг в рамках госпрограммы проводит модернизацию своих тепловых станций и устанавливает на них современные системы газоочистки и фильтры.Эн+ также повышает качество жизни в регионах своей ответственности. В частности, центры помощи и спасения, построенные во время пандемии, продолжают оказывать медицинские услуги, строятся и обновляются объекты городской инфраструктуры, спортивные и культурные учреждения.Для развития кадрового потенциала в регионах Эн+ ведет системную подготовку технических специалистов от начальной школы и до вузов, с которыми созданы совместные программы по энергетике, ИТ. В 2023 году компания присоединилась к федеральному проекту "Профессионалитет" для привлечения молодых людей в ссузы, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20240522/energetika-1947645992.html

https://ria.ru/20240408/zaryady-1938569730.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, байкал, эн+ (en+ group), нацпроекты