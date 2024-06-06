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Оман заявил о желании стать региональным хабом в сфере космоса

Оман заявил о желании стать региональным хабом в сфере космоса - РИА Новости, 06.06.2024

Оман заявил о желании стать региональным хабом в сфере космоса

Почетный гость ПМЭФ Оман хотел бы перенять опыт России в исследовании космоса, чтобы стать региональным хабом в космической сфере, заявила РИА Новости... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T14:42

2024-06-06T14:42

2024-06-06T14:55

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оман

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Почетный гость ПМЭФ Оман хотел бы перенять опыт России в исследовании космоса, чтобы стать региональным хабом в космической сфере, заявила РИА Новости представитель делегации Омана, участвующего в ПМЭФ с почетным статусом страны-гостя и под лозунгом об изучении возможностей рынка РФ, и сотрудник оманского министерства наследия и туризма Саджда аль-Гаити."Мы заинтересованы в сотрудничестве... Это сектор, который требует многих исследований. Думаю, что такая страна, как Россия, может помочь продвигать этот сектор", - сказала представитель оманской делегации.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240603/putin-1950141266.html

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оман, россия, космос - риа наука