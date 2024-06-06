https://ria.ru/20240606/pozhar-1950856096.html

Пожар на Новошахтинском НПЗ локализовали

Пожар на Новошахтинском НПЗ локализовали - РИА Новости, 06.06.2024

Пожар на Новошахтинском НПЗ локализовали

Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области локализован на площади 100 квадратов метров, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T03:15

2024-06-06T03:15

2024-06-06T09:36

специальная военная операция на украине

происшествия

ростовская область

василий голубев

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области локализован на площади 100 квадратов метров, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. Ранее Голубев сообщал о пожаре на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе после атаки БПЛА. "Пожар на НЗНП локализован на площади 100 квадратных метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240323/pozhar-1935203116.html

ростовская область

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происшествия, ростовская область, василий голубев