Рейтинг@Mail.ru
Пожар на Новошахтинском НПЗ локализовали - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:15 06.06.2024 (обновлено: 09:36 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/pozhar-1950856096.html
Пожар на Новошахтинском НПЗ локализовали
Пожар на Новошахтинском НПЗ локализовали - РИА Новости, 06.06.2024
Пожар на Новошахтинском НПЗ локализовали
Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области локализован на площади 100 квадратов метров, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T03:15
2024-06-06T09:36
специальная военная операция на украине
происшествия
ростовская область
василий голубев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950886709_0:0:433:244_1920x0_80_0_0_53bcff31077217620f028d0e8593aa8e.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области локализован на площади 100 квадратов метров, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. Ранее Голубев сообщал о пожаре на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе после атаки БПЛА. "Пожар на НЗНП локализован на площади 100 квадратных метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240323/pozhar-1935203116.html
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950886709_0:0:433:326_1920x0_80_0_0_36f762c78148527ee26d7d87c1dfd1e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростовская область, василий голубев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Василий Голубев
Пожар на Новошахтинском НПЗ локализовали

Губернатор Голубев: пожар на Новошахтинском НПЗ локализовали на ста "квадратах"

© Кадр видео из соцсетейМесто пожара на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области
Место пожара на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области
© Кадр видео из соцсетей
Место пожара на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области локализован на площади 100 квадратов метров, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.
Ранее Голубев сообщал о пожаре на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе после атаки БПЛА.
Сотрудник пожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Пожар на НПЗ в Самарской области полностью потушили
23 марта, 09:37
"Пожар на НЗНП локализован на площади 100 квадратных метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРостовская областьВасилий Голубев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала