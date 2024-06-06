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Пожар на Новошахтинском НПЗ локализовали
Пожар на Новошахтинском НПЗ локализовали - РИА Новости, 06.06.2024
Пожар на Новошахтинском НПЗ локализовали
Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области локализован на площади 100 квадратов метров, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T03:15
2024-06-06T03:15
2024-06-06T09:36
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происшествия
ростовская область
василий голубев
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области локализован на площади 100 квадратов метров, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. Ранее Голубев сообщал о пожаре на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе после атаки БПЛА. "Пожар на НЗНП локализован на площади 100 квадратных метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
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происшествия, ростовская область, василий голубев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Василий Голубев
Пожар на Новошахтинском НПЗ локализовали
Губернатор Голубев: пожар на Новошахтинском НПЗ локализовали на ста "квадратах"