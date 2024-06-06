Новый глава Хабаровского края посетил подшефный региону Дебальцево в ДНР
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского краяНовый глава Хабаровского края посетил подшефный региону Дебальцево в ДНР
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края
ХАБАРОВСК, 6 июн — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин впервые в новой должности посетил подшефный региону город Дебальцево в ДНР.
Хабаровский край взял шефство над Дебальцево в конце мая 2022 года.
Он рассказал, что побывал в отремонтированной общеобразовательной школе №2 и открывшемся буквально накануне его визита детском саду №8 "Звездочка". Заведующая Людмила Щербинина показала Демешину фотографии разрушенного учреждения периода 2015 года, которое теперь тоже отстроено заново.
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"Кроме того, посетил новый МФЦ – и там пообщался с жителями города. Осмотрел построенную хабаровчанами многофункциональную спортплощадку "Амур" и библиотеку. Оценил качество и темпы ремонта бассейна ФСК "Локомотив", который хабаровские специалисты планируют закончить к концу этого года", - добавил глава региона.
По его словам, было очень приятно услышать от главы города Дебальцево Сергея Желновача слова благодарности за качественную работу хабаровчан по восстановлению городской инфраструктуры.
"Мы обсудили планы на предстоящие 2025-2027 годы по дальнейшему возрождению Дебальцево. В конце дня вместе с Сергеем Желновачом возложили цветы к монументу Вечной славы и почтили память всех героев-освободителей, защитников Дебальцево и России у мемориала "Дебальцевская операция. Их имена бессмертны". Я восхищён мужеством и упорством дебальчан, возвращающих свой город к жизни! Поддержать этих замечательных людей – долг и почётная миссия Хабаровского края", - заключил Демешин.
После поездки в Дебальцево в июле 2023 года предыдущий губернатор региона Михаил Дегтярев сообщал, что с 2022 года Хабаровский край восстановил в городе 25 объектов: детсад, центр юношеского творчества, библиотеку, семь объектов ЖКХ и 15 - дорожного хозяйства.
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