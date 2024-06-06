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Новый глава Хабаровского края посетил подшефный региону Дебальцево в ДНР - РИА Новости, 06.06.2024
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Хабаровский край
 
12:34 06.06.2024 (обновлено: 13:11 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/poseschenie-1950958676.html
Новый глава Хабаровского края посетил подшефный региону Дебальцево в ДНР
Новый глава Хабаровского края посетил подшефный региону Дебальцево в ДНР - РИА Новости, 06.06.2024
Новый глава Хабаровского края посетил подшефный региону Дебальцево в ДНР
Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин впервые в новой должности посетил подшефный региону город Дебальцево в... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:34
2024-06-06T13:11
хабаровский край
жкх
дебальцево
хабаровский край
донецкая народная республика
дмитрий демешин
михаил дегтярев
вооруженные силы украины
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ХАБАРОВСК, 6 июн — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин впервые в новой должности посетил подшефный региону город Дебальцево в ДНР. Хабаровский край взял шефство над Дебальцево в конце мая 2022 года. "Один день своего рабочего графика посвятил поездке в Дебальцево. Хабаровский край является регионом - шефом города в Донецкой Народной Республике, наши специалисты восстанавливают объекты, разрушенные ракетными ударами ВСУ", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Он рассказал, что побывал в отремонтированной общеобразовательной школе №2 и открывшемся буквально накануне его визита детском саду №8 "Звездочка". Заведующая Людмила Щербинина показала Демешину фотографии разрушенного учреждения периода 2015 года, которое теперь тоже отстроено заново. "Кроме того, посетил новый МФЦ – и там пообщался с жителями города. Осмотрел построенную хабаровчанами многофункциональную спортплощадку "Амур" и библиотеку. Оценил качество и темпы ремонта бассейна ФСК "Локомотив", который хабаровские специалисты планируют закончить к концу этого года", - добавил глава региона. По его словам, было очень приятно услышать от главы города Дебальцево Сергея Желновача слова благодарности за качественную работу хабаровчан по восстановлению городской инфраструктуры. "Мы обсудили планы на предстоящие 2025-2027 годы по дальнейшему возрождению Дебальцево. В конце дня вместе с Сергеем Желновачом возложили цветы к монументу Вечной славы и почтили память всех героев-освободителей, защитников Дебальцево и России у мемориала "Дебальцевская операция. Их имена бессмертны". Я восхищён мужеством и упорством дебальчан, возвращающих свой город к жизни! Поддержать этих замечательных людей – долг и почётная миссия Хабаровского края", - заключил Демешин. После поездки в Дебальцево в июле 2023 года предыдущий губернатор региона Михаил Дегтярев сообщал, что с 2022 года Хабаровский край восстановил в городе 25 объектов: детсад, центр юношеского творчества, библиотеку, семь объектов ЖКХ и 15 - дорожного хозяйства.
https://ria.ru/20240527/khabarovsk-1948550602.html
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https://ria.ru/20240119/dokuchaevsk-1922242373.html
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жкх, дебальцево, хабаровский край, донецкая народная республика, дмитрий демешин, михаил дегтярев, вооруженные силы украины
Хабаровский край, ЖКХ, Дебальцево, Хабаровский край, Донецкая Народная Республика, Дмитрий Демешин, Михаил Дегтярев, Вооруженные силы Украины

Новый глава Хабаровского края посетил подшефный региону Дебальцево в ДНР

© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского краяНовый глава Хабаровского края посетил подшефный региону Дебальцево в ДНР
Новый глава Хабаровского края посетил подшефный региону Дебальцево в ДНР - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 6 июн — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин впервые в новой должности посетил подшефный региону город Дебальцево в ДНР.
Хабаровский край взял шефство над Дебальцево в конце мая 2022 года.
"Один день своего рабочего графика посвятил поездке в Дебальцево. Хабаровский край является регионом - шефом города в Донецкой Народной Республике, наши специалисты восстанавливают объекты, разрушенные ракетными ударами ВСУ", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
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Он рассказал, что побывал в отремонтированной общеобразовательной школе №2 и открывшемся буквально накануне его визита детском саду №8 "Звездочка". Заведующая Людмила Щербинина показала Демешину фотографии разрушенного учреждения периода 2015 года, которое теперь тоже отстроено заново.
«
"Кроме того, посетил новый МФЦ – и там пообщался с жителями города. Осмотрел построенную хабаровчанами многофункциональную спортплощадку "Амур" и библиотеку. Оценил качество и темпы ремонта бассейна ФСК "Локомотив", который хабаровские специалисты планируют закончить к концу этого года", - добавил глава региона.
По его словам, было очень приятно услышать от главы города Дебальцево Сергея Желновача слова благодарности за качественную работу хабаровчан по восстановлению городской инфраструктуры.
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"Мы обсудили планы на предстоящие 2025-2027 годы по дальнейшему возрождению Дебальцево. В конце дня вместе с Сергеем Желновачом возложили цветы к монументу Вечной славы и почтили память всех героев-освободителей, защитников Дебальцево и России у мемориала "Дебальцевская операция. Их имена бессмертны". Я восхищён мужеством и упорством дебальчан, возвращающих свой город к жизни! Поддержать этих замечательных людей – долг и почётная миссия Хабаровского края", - заключил Демешин.
После поездки в Дебальцево в июле 2023 года предыдущий губернатор региона Михаил Дегтярев сообщал, что с 2022 года Хабаровский край восстановил в городе 25 объектов: детсад, центр юношеского творчества, библиотеку, семь объектов ЖКХ и 15 - дорожного хозяйства.
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Хабаровский крайЖКХДебальцевоХабаровский крайДонецкая Народная РеспубликаДмитрий ДемешинМихаил ДегтяревВооруженные силы Украины
 
 
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