https://ria.ru/20240606/polyn-1950947543.html

"Ведьма" Полынь заявила, что просила прокуратуру защитить ее от СБУ

"Ведьма" Полынь заявила, что просила прокуратуру защитить ее от СБУ - РИА Новости, 06.06.2024

"Ведьма" Полынь заявила, что просила прокуратуру защитить ее от СБУ

"Ведьма" Алена Полынь заявила в Ивантеевском суде Подмосковья, где рассматривается ходатайство о ее аресте, что полгода просит прокуратуру защитить ее от угроз... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T12:10

2024-06-06T12:10

2024-06-06T12:10

андрей ковалев

происшествия

россия

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ИВАНТЕЕВКА (Московская обл.), 6 июн - РИА Новости. "Ведьма" Алена Полынь заявила в Ивантеевском суде Подмосковья, где рассматривается ходатайство о ее аресте, что полгода просит прокуратуру защитить ее от угроз СБУ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Во-первых, у меня нет загранпаспорта. Во-вторых, я хожу в Пушкинскую прокуратуру с просьбой защитить меня, так как идет угроза от СБУ, я внесена на сайт как угроза безопасности Украины, за мою голову объявили награду. Моя задача всегда была одна - помогать России", - заявила Полынь.Она просила не отправлять ее в СИЗО, поскольку ей нужна помощь врачей и лекарства. Согласно информации подмосковного главка СК РФ, с января 2020 по декабрь 2023 года жительница Ивантеевки продавала и распространяла экстремистскую литературу, содержащую призывы к насилию в отношении священнослужителей РПЦ, публиковала в интернете видео, в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих. Задержали Суликову 4 июня. Российский бизнесмен и общественный деятель Андрей Ковалев, написавший на нее заявление, рассказал РИА Новости, что женщина получала огромные средства за свои курсы о том, как стать ведьмой.

https://ria.ru/20240606/polyn-1950932262.html

https://ria.ru/20240606/sulikova-1950934793.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

андрей ковалев, происшествия, россия