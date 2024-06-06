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"Ведьма" Полынь заявила, что просила прокуратуру защитить ее от СБУ - РИА Новости, 06.06.2024
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12:10 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/polyn-1950947543.html
"Ведьма" Полынь заявила, что просила прокуратуру защитить ее от СБУ
"Ведьма" Полынь заявила, что просила прокуратуру защитить ее от СБУ - РИА Новости, 06.06.2024
"Ведьма" Полынь заявила, что просила прокуратуру защитить ее от СБУ
"Ведьма" Алена Полынь заявила в Ивантеевском суде Подмосковья, где рассматривается ходатайство о ее аресте, что полгода просит прокуратуру защитить ее от угроз... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:10
2024-06-06T12:10
андрей ковалев
происшествия
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ИВАНТЕЕВКА (Московская обл.), 6 июн - РИА Новости. "Ведьма" Алена Полынь заявила в Ивантеевском суде Подмосковья, где рассматривается ходатайство о ее аресте, что полгода просит прокуратуру защитить ее от угроз СБУ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Во-первых, у меня нет загранпаспорта. Во-вторых, я хожу в Пушкинскую прокуратуру с просьбой защитить меня, так как идет угроза от СБУ, я внесена на сайт как угроза безопасности Украины, за мою голову объявили награду. Моя задача всегда была одна - помогать России", - заявила Полынь.Она просила не отправлять ее в СИЗО, поскольку ей нужна помощь врачей и лекарства. Согласно информации подмосковного главка СК РФ, с января 2020 по декабрь 2023 года жительница Ивантеевки продавала и распространяла экстремистскую литературу, содержащую призывы к насилию в отношении священнослужителей РПЦ, публиковала в интернете видео, в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих. Задержали Суликову 4 июня. Российский бизнесмен и общественный деятель Андрей Ковалев, написавший на нее заявление, рассказал РИА Новости, что женщина получала огромные средства за свои курсы о том, как стать ведьмой.
https://ria.ru/20240606/polyn-1950932262.html
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андрей ковалев, происшествия, россия
Андрей Ковалев, Происшествия, Россия
"Ведьма" Полынь заявила, что просила прокуратуру защитить ее от СБУ

"Ведьма" Полынь заявила, что полгода просила прокуратуру защитить ее от СБУ

© Фото : Страница Елены Суликовой в соцсетиЕлена Суликова
Елена Суликова - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : Страница Елены Суликовой в соцсети
Елена Суликова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИВАНТЕЕВКА (Московская обл.), 6 июн - РИА Новости. "Ведьма" Алена Полынь заявила в Ивантеевском суде Подмосковья, где рассматривается ходатайство о ее аресте, что полгода просит прокуратуру защитить ее от угроз СБУ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Во-первых, у меня нет загранпаспорта. Во-вторых, я хожу в Пушкинскую прокуратуру с просьбой защитить меня, так как идет угроза от СБУ, я внесена на сайт как угроза безопасности Украины, за мою голову объявили награду. Моя задача всегда была одна - помогать России", - заявила Полынь.
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Она просила не отправлять ее в СИЗО, поскольку ей нужна помощь врачей и лекарства.
Согласно информации подмосковного главка СК РФ, с января 2020 по декабрь 2023 года жительница Ивантеевки продавала и распространяла экстремистскую литературу, содержащую призывы к насилию в отношении священнослужителей РПЦ, публиковала в интернете видео, в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих.
Задержали Суликову 4 июня. Российский бизнесмен и общественный деятель Андрей Ковалев, написавший на нее заявление, рассказал РИА Новости, что женщина получала огромные средства за свои курсы о том, как стать ведьмой.
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