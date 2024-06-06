https://ria.ru/20240606/polyn-1950947543.html
"Ведьма" Полынь заявила, что просила прокуратуру защитить ее от СБУ
"Ведьма" Полынь заявила, что просила прокуратуру защитить ее от СБУ - РИА Новости, 06.06.2024
"Ведьма" Полынь заявила, что просила прокуратуру защитить ее от СБУ
"Ведьма" Алена Полынь заявила в Ивантеевском суде Подмосковья, где рассматривается ходатайство о ее аресте, что полгода просит прокуратуру защитить ее от угроз... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:10
2024-06-06T12:10
2024-06-06T12:10
андрей ковалев
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россия
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ИВАНТЕЕВКА (Московская обл.), 6 июн - РИА Новости. "Ведьма" Алена Полынь заявила в Ивантеевском суде Подмосковья, где рассматривается ходатайство о ее аресте, что полгода просит прокуратуру защитить ее от угроз СБУ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Во-первых, у меня нет загранпаспорта. Во-вторых, я хожу в Пушкинскую прокуратуру с просьбой защитить меня, так как идет угроза от СБУ, я внесена на сайт как угроза безопасности Украины, за мою голову объявили награду. Моя задача всегда была одна - помогать России", - заявила Полынь.Она просила не отправлять ее в СИЗО, поскольку ей нужна помощь врачей и лекарства. Согласно информации подмосковного главка СК РФ, с января 2020 по декабрь 2023 года жительница Ивантеевки продавала и распространяла экстремистскую литературу, содержащую призывы к насилию в отношении священнослужителей РПЦ, публиковала в интернете видео, в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих. Задержали Суликову 4 июня. Российский бизнесмен и общественный деятель Андрей Ковалев, написавший на нее заявление, рассказал РИА Новости, что женщина получала огромные средства за свои курсы о том, как стать ведьмой.
https://ria.ru/20240606/polyn-1950932262.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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андрей ковалев, происшествия, россия
Андрей Ковалев, Происшествия, Россия
"Ведьма" Полынь заявила, что просила прокуратуру защитить ее от СБУ
"Ведьма" Полынь заявила, что полгода просила прокуратуру защитить ее от СБУ
ИВАНТЕЕВКА (Московская обл.), 6 июн - РИА Новости. "Ведьма" Алена Полынь заявила в Ивантеевском суде Подмосковья, где рассматривается ходатайство о ее аресте, что полгода просит прокуратуру защитить ее от угроз СБУ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Во-первых, у меня нет загранпаспорта. Во-вторых, я хожу в Пушкинскую прокуратуру с просьбой защитить меня, так как идет угроза от СБУ, я внесена на сайт как угроза безопасности Украины, за мою голову объявили награду. Моя задача всегда была одна - помогать России", - заявила Полынь.
Она просила не отправлять ее в СИЗО, поскольку ей нужна помощь врачей и лекарства.
Согласно информации подмосковного главка СК РФ, с января 2020 по декабрь 2023 года жительница Ивантеевки продавала и распространяла экстремистскую литературу, содержащую призывы к насилию в отношении священнослужителей РПЦ, публиковала в интернете видео, в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих.
Задержали Суликову 4 июня. Российский бизнесмен и общественный деятель Андрей Ковалев
, написавший на нее заявление, рассказал РИА Новости, что женщина получала огромные средства за свои курсы о том, как стать ведьмой.