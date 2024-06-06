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"Ведьма" Алена Полынь частично признала вину - РИА Новости, 06.06.2024
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11:35 06.06.2024 (обновлено: 11:52 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/polyn-1950932262.html
"Ведьма" Алена Полынь частично признала вину
"Ведьма" Алена Полынь частично признала вину - РИА Новости, 06.06.2024
"Ведьма" Алена Полынь частично признала вину
"Ведьма" Алена Полынь (Елена Суликова) заявила в суде, что частично признает вину, передает корреспондент РИА Новости из зала Ивантеевского суда Московской... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T11:35
2024-06-06T11:52
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
русская православная церковь
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. "Ведьма" Алена Полынь (Елена Суликова) заявила в суде, что частично признает вину, передает корреспондент РИА Новости из зала Ивантеевского суда Московской области."Я помогаю СВО, частично признаю вину", - заявила, плача, Полынь на заседании, однако договорить она не успела, поскольку судья обратила ее внимание, что в данный момент ее признание или непризнание вины не исследуется.Судья задала Полынь вопрос о том, что она думает о ходатайстве по ее заключению в СИЗО.Согласно информации ГСУ СК по Московской области, с января 2020 по декабрь 2023 года Полынь продавала и распространяла экстремистскую литературу, содержащую призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви. Также установлено, что на одном из каналов в интернете подозреваемая опубликовала видео, в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих.
https://ria.ru/20240606/sulikova-1950934793.html
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россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), русская православная церковь
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Московская область (Подмосковье), Русская православная церковь
"Ведьма" Алена Полынь частично признала вину

Глава "Империи сильнейших ведьм" в подмосковном суде частично признала вину

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. "Ведьма" Алена Полынь (Елена Суликова) заявила в суде, что частично признает вину, передает корреспондент РИА Новости из зала Ивантеевского суда Московской области.
"Я помогаю СВО, частично признаю вину", - заявила, плача, Полынь на заседании, однако договорить она не успела, поскольку судья обратила ее внимание, что в данный момент ее признание или непризнание вины не исследуется.
Елена Суликова - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Защита "ведьмы" Суликовой представила в суд медицинские справки
11:43
Судья задала Полынь вопрос о том, что она думает о ходатайстве по ее заключению в СИЗО.
Согласно информации ГСУ СК по Московской области, с января 2020 по декабрь 2023 года Полынь продавала и распространяла экстремистскую литературу, содержащую призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви. Также установлено, что на одном из каналов в интернете подозреваемая опубликовала видео, в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих.
Елена Суликова - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Задержанная "ведьма" Алена Полынь не участвовала в "Битве экстрасенсов"
Вчера, 19:53
 
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