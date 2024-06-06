https://ria.ru/20240606/polyn-1950932262.html

"Ведьма" Алена Полынь частично признала вину

"Ведьма" Алена Полынь частично признала вину - РИА Новости, 06.06.2024

"Ведьма" Алена Полынь частично признала вину

"Ведьма" Алена Полынь (Елена Суликова) заявила в суде, что частично признает вину, передает корреспондент РИА Новости из зала Ивантеевского суда Московской... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T11:35

2024-06-06T11:35

2024-06-06T11:52

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

русская православная церковь

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. "Ведьма" Алена Полынь (Елена Суликова) заявила в суде, что частично признает вину, передает корреспондент РИА Новости из зала Ивантеевского суда Московской области."Я помогаю СВО, частично признаю вину", - заявила, плача, Полынь на заседании, однако договорить она не успела, поскольку судья обратила ее внимание, что в данный момент ее признание или непризнание вины не исследуется.Судья задала Полынь вопрос о том, что она думает о ходатайстве по ее заключению в СИЗО.Согласно информации ГСУ СК по Московской области, с января 2020 по декабрь 2023 года Полынь продавала и распространяла экстремистскую литературу, содержащую призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви. Также установлено, что на одном из каналов в интернете подозреваемая опубликовала видео, в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих.

https://ria.ru/20240606/sulikova-1950934793.html

https://ria.ru/20240605/vedma-1950792340.html

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), русская православная церковь