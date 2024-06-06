Раненный на границе польский солдат находится в тяжелом состоянии
Раненный мигрантом на границе польский военный находится в тяжелом состоянии
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/12 Szczecińska Dywizja ZmechanizowanaПольские снайперы на границе Польши и Белоруссии
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana
Польские снайперы на границе Польши и Белоруссии. Архивное фото
ВАРШАВА, 6 июн - РИА Новости. Раненный на польско-белорусской границе нелегальным мигрантом польский военнослужащий находится в очень тяжелом состоянии, сообщил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
Ранее стало известно, что один из нелегальных мигрантов, пытаясь пересечь польско-белорусскую границу, ранил ножом польского солдата. Сообщалось, что жизнь военнослужащего вне опасности. После этого премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал отправку дополнительных сил на границу.
"Он был перевезен в Военный медицинский институт в Варшаве из госпиталя в Гайновке. Сегодня с утра у меня еще не было информации, но последняя информация, которой я располагаю, указывает на очень тяжелое состояние", - сказал министр.
После начала миграционного кризиса на польско-белорусской границе в 2021 году власти Польши направили туда несколько тысяч военных. Сейчас службу там несут службу около 6 тысяч солдат.