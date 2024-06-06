https://ria.ru/20240606/polsha-1950992678.html

Раненный на границе польский солдат находится в тяжелом состоянии

Раненный на границе польский солдат находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 06.06.2024

Раненный на границе польский солдат находится в тяжелом состоянии

Раненный на польско-белорусской границе нелегальным мигрантом польский военнослужащий находится в очень тяжелом состоянии, сообщил журналистам министр... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T13:53

2024-06-06T13:53

2024-06-06T13:53

в мире

польша

варшава

дональд туск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887322667_0:230:2048:1382_1920x0_80_0_0_86a9632cabf88703a1b51c5b13f86758.jpg

ВАРШАВА, 6 июн - РИА Новости. Раненный на польско-белорусской границе нелегальным мигрантом польский военнослужащий находится в очень тяжелом состоянии, сообщил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Ранее стало известно, что один из нелегальных мигрантов, пытаясь пересечь польско-белорусскую границу, ранил ножом польского солдата. Сообщалось, что жизнь военнослужащего вне опасности. После этого премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал отправку дополнительных сил на границу. "Он был перевезен в Военный медицинский институт в Варшаве из госпиталя в Гайновке. Сегодня с утра у меня еще не было информации, но последняя информация, которой я располагаю, указывает на очень тяжелое состояние", - сказал министр. После начала миграционного кризиса на польско-белорусской границе в 2021 году власти Польши направили туда несколько тысяч военных. Сейчас службу там несут службу около 6 тысяч солдат.

https://ria.ru/20240606/polsha-1950964233.html

https://ria.ru/20240602/polsha-1950059377.html

польша

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, варшава, дональд туск