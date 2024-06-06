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Раненный на границе польский солдат находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 06.06.2024
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13:53 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/polsha-1950992678.html
Раненный на границе польский солдат находится в тяжелом состоянии
Раненный на границе польский солдат находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 06.06.2024
Раненный на границе польский солдат находится в тяжелом состоянии
Раненный на польско-белорусской границе нелегальным мигрантом польский военнослужащий находится в очень тяжелом состоянии, сообщил журналистам министр... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:53
2024-06-06T13:53
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ВАРШАВА, 6 июн - РИА Новости. Раненный на польско-белорусской границе нелегальным мигрантом польский военнослужащий находится в очень тяжелом состоянии, сообщил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Ранее стало известно, что один из нелегальных мигрантов, пытаясь пересечь польско-белорусскую границу, ранил ножом польского солдата. Сообщалось, что жизнь военнослужащего вне опасности. После этого премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал отправку дополнительных сил на границу. "Он был перевезен в Военный медицинский институт в Варшаве из госпиталя в Гайновке. Сегодня с утра у меня еще не было информации, но последняя информация, которой я располагаю, указывает на очень тяжелое состояние", - сказал министр. После начала миграционного кризиса на польско-белорусской границе в 2021 году власти Польши направили туда несколько тысяч военных. Сейчас службу там несут службу около 6 тысяч солдат.
https://ria.ru/20240606/polsha-1950964233.html
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в мире, польша, варшава, дональд туск
В мире, Польша, Варшава, Дональд Туск
Раненный на границе польский солдат находится в тяжелом состоянии

Раненный мигрантом на границе польский военный находится в тяжелом состоянии

© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/12 Szczecińska Dywizja ZmechanizowanaПольские снайперы на границе Польши и Белоруссии
Польские снайперы на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana
Польские снайперы на границе Польши и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 6 июн - РИА Новости. Раненный на польско-белорусской границе нелегальным мигрантом польский военнослужащий находится в очень тяжелом состоянии, сообщил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
Ранее стало известно, что один из нелегальных мигрантов, пытаясь пересечь польско-белорусскую границу, ранил ножом польского солдата. Сообщалось, что жизнь военнослужащего вне опасности. После этого премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал отправку дополнительных сил на границу.
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"Он был перевезен в Военный медицинский институт в Варшаве из госпиталя в Гайновке. Сегодня с утра у меня еще не было информации, но последняя информация, которой я располагаю, указывает на очень тяжелое состояние", - сказал министр.
После начала миграционного кризиса на польско-белорусской границе в 2021 году власти Польши направили туда несколько тысяч военных. Сейчас службу там несут службу около 6 тысяч солдат.
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