https://ria.ru/20240606/pmef-1951147276.html
ПМЭФ остается международным, несмотря на санкции, заявил Песков
ПМЭФ остается международным, несмотря на санкции, заявил Песков - РИА Новости, 06.06.2024
ПМЭФ остается международным, несмотря на санкции, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Петербургский международный экономический форум сохраняет свою международную направленность, несмотря... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T19:50
2024-06-06T19:50
2024-06-06T20:15
пмэф-2024
дмитрий песков
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С,-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Петербургский международный экономический форум сохраняет свою международную направленность, несмотря на санкции Запада, в частности, США."Международное представительство на форуме продолжается. Визуально оно не так заметно, все опасаются вторичных санкций. США не гнушаются ничем, нужно быть начеку. Однако ПМЭФ сохраняет международную направленность", - сказал "Известиям" пресс-секретарь президента РФ.
https://ria.ru/20240606/zakharova-1951078793.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, сша
ПМЭФ-2024, Дмитрий Песков, Россия, США
ПМЭФ остается международным, несмотря на санкции, заявил Песков
Песков: ПМЭФ сохраняет международную направленность, несмотря на санкции