https://ria.ru/20240606/pmef-1951147276.html

ПМЭФ остается международным, несмотря на санкции, заявил Песков

ПМЭФ остается международным, несмотря на санкции, заявил Песков - РИА Новости, 06.06.2024

ПМЭФ остается международным, несмотря на санкции, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Петербургский международный экономический форум сохраняет свою международную направленность, несмотря... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T19:50

2024-06-06T19:50

2024-06-06T20:15

пмэф-2024

дмитрий песков

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С,-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Петербургский международный экономический форум сохраняет свою международную направленность, несмотря на санкции Запада, в частности, США."Международное представительство на форуме продолжается. Визуально оно не так заметно, все опасаются вторичных санкций. США не гнушаются ничем, нужно быть начеку. Однако ПМЭФ сохраняет международную направленность", - сказал "Известиям" пресс-секретарь президента РФ.

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Кирилл Волков

дмитрий песков, россия, сша