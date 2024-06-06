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ПМЭФ остается международным, несмотря на санкции, заявил Песков - РИА Новости, 06.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
19:50 06.06.2024 (обновлено: 20:15 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/pmef-1951147276.html
ПМЭФ остается международным, несмотря на санкции, заявил Песков
ПМЭФ остается международным, несмотря на санкции, заявил Песков - РИА Новости, 06.06.2024
ПМЭФ остается международным, несмотря на санкции, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Петербургский международный экономический форум сохраняет свою международную направленность, несмотря... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T19:50
2024-06-06T20:15
пмэф-2024
дмитрий песков
россия
сша
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С,-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Петербургский международный экономический форум сохраняет свою международную направленность, несмотря на санкции Запада, в частности, США."Международное представительство на форуме продолжается. Визуально оно не так заметно, все опасаются вторичных санкций. США не гнушаются ничем, нужно быть начеку. Однако ПМЭФ сохраняет международную направленность", - сказал "Известиям" пресс-секретарь президента РФ.
https://ria.ru/20240606/zakharova-1951078793.html
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дмитрий песков, россия, сша
ПМЭФ-2024, Дмитрий Песков, Россия, США
ПМЭФ остается международным, несмотря на санкции, заявил Песков

Песков: ПМЭФ сохраняет международную направленность, несмотря на санкции

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
С,-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Петербургский международный экономический форум сохраняет свою международную направленность, несмотря на санкции Запада, в частности, США.
«
"Международное представительство на форуме продолжается. Визуально оно не так заметно, все опасаются вторичных санкций. США не гнушаются ничем, нужно быть начеку. Однако ПМЭФ сохраняет международную направленность", - сказал "Известиям" пресс-секретарь президента РФ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Захарова считает ПМЭФ международной универсальной площадкой
Вчера, 16:48
 
ПМЭФ-2024Дмитрий ПесковРоссияСША
 
 
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