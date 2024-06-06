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РФПИ: Европа потеряла 700 миллиардов евро, отказавшись от российского газа - РИА Новости, 06.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
11:07 06.06.2024 (обновлено: 11:20 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/pmef-1950920841.html
РФПИ: Европа потеряла 700 миллиардов евро, отказавшись от российского газа
РФПИ: Европа потеряла 700 миллиардов евро, отказавшись от российского газа - РИА Новости, 06.06.2024
РФПИ: Европа потеряла 700 миллиардов евро, отказавшись от российского газа
Европа уже потеряла 700 миллиардов евро из-за попытки отказаться от российского газа, а к концу года цифра достигнет 1 триллиона евро, сообщил глава Российского РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T11:07
2024-06-06T11:20
пмэф-2024
экономика
европа
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Европа уже потеряла 700 миллиардов евро из-за попытки отказаться от российского газа, а к концу года цифра достигнет 1 триллиона евро, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев во время ПМЭФ. "Мы посчитали эффект, который Европа получила за счет попытки отказаться от российского газа. Этот эффект составляет 700 миллиардов евро, а к концу году года этот эффект достигнет триллиона евро", – сказал он. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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экономика, европа, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
ПМЭФ-2024, Экономика, Европа, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
РФПИ: Европа потеряла 700 миллиардов евро, отказавшись от российского газа

Глава РФПИ: Европа потеряла €700 млрд, пытаясь отказаться от российского газа

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГлава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на ПМЭФ-2024
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Европа уже потеряла 700 миллиардов евро из-за попытки отказаться от российского газа, а к концу года цифра достигнет 1 триллиона евро, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев во время ПМЭФ.
"Мы посчитали эффект, который Европа получила за счет попытки отказаться от российского газа. Этот эффект составляет 700 миллиардов евро, а к концу году года этот эффект достигнет триллиона евро", – сказал он.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024ЭкономикаЕвропаКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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