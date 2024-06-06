https://ria.ru/20240606/pmef-1950920841.html

РФПИ: Европа потеряла 700 миллиардов евро, отказавшись от российского газа

РФПИ: Европа потеряла 700 миллиардов евро, отказавшись от российского газа - РИА Новости, 06.06.2024

РФПИ: Европа потеряла 700 миллиардов евро, отказавшись от российского газа

Европа уже потеряла 700 миллиардов евро из-за попытки отказаться от российского газа, а к концу года цифра достигнет 1 триллиона евро, сообщил глава Российского РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T11:07

2024-06-06T11:07

2024-06-06T11:20

пмэф-2024

экономика

европа

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Европа уже потеряла 700 миллиардов евро из-за попытки отказаться от российского газа, а к концу года цифра достигнет 1 триллиона евро, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев во время ПМЭФ. "Мы посчитали эффект, который Европа получила за счет попытки отказаться от российского газа. Этот эффект составляет 700 миллиардов евро, а к концу году года этот эффект достигнет триллиона евро", – сказал он. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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экономика, европа, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций