https://ria.ru/20240606/pmef-1950920841.html
РФПИ: Европа потеряла 700 миллиардов евро, отказавшись от российского газа
РФПИ: Европа потеряла 700 миллиардов евро, отказавшись от российского газа - РИА Новости, 06.06.2024
РФПИ: Европа потеряла 700 миллиардов евро, отказавшись от российского газа
Европа уже потеряла 700 миллиардов евро из-за попытки отказаться от российского газа, а к концу года цифра достигнет 1 триллиона евро, сообщил глава Российского РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T11:07
2024-06-06T11:07
2024-06-06T11:20
пмэф-2024
экономика
европа
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950926160_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_9d0a58d8fe5e6b57a08eb7965d5d289b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Европа уже потеряла 700 миллиардов евро из-за попытки отказаться от российского газа, а к концу года цифра достигнет 1 триллиона евро, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев во время ПМЭФ. "Мы посчитали эффект, который Европа получила за счет попытки отказаться от российского газа. Этот эффект составляет 700 миллиардов евро, а к концу году года этот эффект достигнет триллиона евро", – сказал он. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240606/kiselev-1950913254.html
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950926160_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_b513eec51dd126b0dc5375022631be23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
ПМЭФ-2024, Экономика, Европа, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
РФПИ: Европа потеряла 700 миллиардов евро, отказавшись от российского газа
Глава РФПИ: Европа потеряла €700 млрд, пытаясь отказаться от российского газа