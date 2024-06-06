https://ria.ru/20240606/patrushev-1950934039.html

Патрушев заявил о разрыве между спросом на воду и ее запасами

Патрушев заявил о разрыве между спросом на воду и ее запасами - РИА Новости, 06.06.2024

Патрушев заявил о разрыве между спросом на воду и ее запасами

Разрыв между спросом на чистую питьевую воду и её запасами в мире может достигнуть 40% уже к 2030 году, если не будут приниматься необходимые меры, заявил... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T11:40

2024-06-06T11:40

2024-06-06T12:32

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экономика

россия

дмитрий патрушев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Разрыв между спросом на чистую питьевую воду и её запасами в мире может достигнуть 40% уже к 2030 году, если не будут приниматься необходимые меры, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "Если ситуация не будет меняться, если в ответ на те вызовы, которые на сегодняшний день на повестке присутствуют, мы не будем совместно вырабатывать грамотные меры, то уже к 2030 году разрыв между спросом воды и её доступными запасами может составить 40%" - сказал Патрушев на сессии ПМЭФ "Вода дороже золота". По его словам, более двух миллиардов людей по всему миру уже не имеют доступа к чистой питьевой воде. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20231009/sanprosvet-1900669424.html

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экономика, россия, дмитрий патрушев