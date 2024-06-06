https://ria.ru/20240606/pashni-1951176540.html

Пашни Тюменской области от паводка пострадали незначительно, заявил Моор

Пашни Тюменской области от паводка пострадали незначительно, заявил Моор - РИА Новости, 06.06.2024

Пашни Тюменской области от паводка пострадали незначительно, заявил Моор

Посевные площади незначительно пострадали при половодье на реках в Тюменской области, на общем урожае это значительно не отразится, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T22:23

2024-06-06T22:23

2024-06-06T22:23

тюменская область

тюменская область

ишим (река)

тобол (река)

александр моор

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865017677_0:0:2825:1590_1920x0_80_0_0_cd74f1584ee69d0376f37a391bdeabb4.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Посевные площади незначительно пострадали при половодье на реках в Тюменской области, на общем урожае это значительно не отразится, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Александр Моор. "Где-то порядка сорока тысяч гектаров пахотных земель были под водой, то есть своевременно не были засеяны. Некоторая земля и сейчас под водой. В процентах от наших зерновых - четыре с половиной процента. Это не очень много, потому что половина из них в северных районах, где урожайность невысокая… На общем объеме урожая это несильно скажется", - рассказал Моор. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Сейчас пик паводка уже прошел, самые напряженные дни регион пережил, причем благодаря своевременно принятым превентивным мерам пережил с наименьшими потерями, чем они могли быть, отметил Моор. По его словам, на реке Ишим, где расположено пять муниципалитетов, в этом году был максимальный уровень воды за всю историю наблюдений. На реках Тобол и Иртыш уровень воды тоже высокий, но не критичный и исторического подъема там не будет. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240524/kurenkov-1948065114.html

тюменская область

ишим (река)

тобол (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

тюменская область, ишим (река), тобол (река), александр моор, наводнения в россии — 2024