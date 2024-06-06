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Пашни Тюменской области от паводка пострадали незначительно, заявил Моор - РИА Новости, 06.06.2024
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
22:23 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/pashni-1951176540.html
Пашни Тюменской области от паводка пострадали незначительно, заявил Моор
Пашни Тюменской области от паводка пострадали незначительно, заявил Моор - РИА Новости, 06.06.2024
Пашни Тюменской области от паводка пострадали незначительно, заявил Моор
Посевные площади незначительно пострадали при половодье на реках в Тюменской области, на общем урожае это значительно не отразится, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T22:23
2024-06-06T22:23
тюменская область
тюменская область
ишим (река)
тобол (река)
александр моор
наводнения в россии — 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Посевные площади незначительно пострадали при половодье на реках в Тюменской области, на общем урожае это значительно не отразится, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Александр Моор. "Где-то порядка сорока тысяч гектаров пахотных земель были под водой, то есть своевременно не были засеяны. Некоторая земля и сейчас под водой. В процентах от наших зерновых - четыре с половиной процента. Это не очень много, потому что половина из них в северных районах, где урожайность невысокая… На общем объеме урожая это несильно скажется", - рассказал Моор. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Сейчас пик паводка уже прошел, самые напряженные дни регион пережил, причем благодаря своевременно принятым превентивным мерам пережил с наименьшими потерями, чем они могли быть, отметил Моор. По его словам, на реке Ишим, где расположено пять муниципалитетов, в этом году был максимальный уровень воды за всю историю наблюдений. На реках Тобол и Иртыш уровень воды тоже высокий, но не критичный и исторического подъема там не будет. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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тюменская область
ишим (река)
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тюменская область, ишим (река), тобол (река), александр моор, наводнения в россии — 2024
Тюменская область, Тюменская область, Ишим (река), Тобол (река), Александр Моор, Наводнения в России — 2024

Пашни Тюменской области от паводка пострадали незначительно, заявил Моор

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСельскохозяйственные работы
Сельскохозяйственные работы - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Посевные площади незначительно пострадали при половодье на реках в Тюменской области, на общем урожае это значительно не отразится, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Александр Моор.
«
"Где-то порядка сорока тысяч гектаров пахотных земель были под водой, то есть своевременно не были засеяны. Некоторая земля и сейчас под водой. В процентах от наших зерновых - четыре с половиной процента. Это не очень много, потому что половина из них в северных районах, где урожайность невысокая… На общем объеме урожая это несильно скажется", - рассказал Моор.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Сейчас пик паводка уже прошел, самые напряженные дни регион пережил, причем благодаря своевременно принятым превентивным мерам пережил с наименьшими потерями, чем они могли быть, отметил Моор. По его словам, на реке Ишим, где расположено пять муниципалитетов, в этом году был максимальный уровень воды за всю историю наблюдений. На реках Тобол и Иртыш уровень воды тоже высокий, но не критичный и исторического подъема там не будет.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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Тюменская областьТюменская областьИшим (река)Тобол (река)Александр МоорНаводнения в России — 2024
 
 
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