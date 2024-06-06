https://ria.ru/20240606/pashni-1951176540.html
Пашни Тюменской области от паводка пострадали незначительно, заявил Моор
Пашни Тюменской области от паводка пострадали незначительно, заявил Моор - РИА Новости, 06.06.2024
Пашни Тюменской области от паводка пострадали незначительно, заявил Моор
Посевные площади незначительно пострадали при половодье на реках в Тюменской области, на общем урожае это значительно не отразится, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T22:23
2024-06-06T22:23
2024-06-06T22:23
тюменская область
тюменская область
ишим (река)
тобол (река)
александр моор
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865017677_0:0:2825:1590_1920x0_80_0_0_cd74f1584ee69d0376f37a391bdeabb4.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Посевные площади незначительно пострадали при половодье на реках в Тюменской области, на общем урожае это значительно не отразится, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Александр Моор. "Где-то порядка сорока тысяч гектаров пахотных земель были под водой, то есть своевременно не были засеяны. Некоторая земля и сейчас под водой. В процентах от наших зерновых - четыре с половиной процента. Это не очень много, потому что половина из них в северных районах, где урожайность невысокая… На общем объеме урожая это несильно скажется", - рассказал Моор. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Сейчас пик паводка уже прошел, самые напряженные дни регион пережил, причем благодаря своевременно принятым превентивным мерам пережил с наименьшими потерями, чем они могли быть, отметил Моор. По его словам, на реке Ишим, где расположено пять муниципалитетов, в этом году был максимальный уровень воды за всю историю наблюдений. На реках Тобол и Иртыш уровень воды тоже высокий, но не критичный и исторического подъема там не будет. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240524/kurenkov-1948065114.html
тюменская область
ишим (река)
тобол (река)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865017677_342:0:2825:1862_1920x0_80_0_0_3cadf2be6bb297c22f2286b1a686a85c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, ишим (река), тобол (река), александр моор, наводнения в россии — 2024
Тюменская область, Тюменская область, Ишим (река), Тобол (река), Александр Моор, Наводнения в России — 2024