Рейтинг@Mail.ru
Орешкин оценил позицию России в рейтинге Всемирного банка - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
11:06 06.06.2024 (обновлено: 12:36 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/oreshkin-1950920321.html
Орешкин оценил позицию России в рейтинге Всемирного банка
Орешкин оценил позицию России в рейтинге Всемирного банка - РИА Новости, 06.06.2024
Орешкин оценил позицию России в рейтинге Всемирного банка
Позиция России в рейтинге Всемирного банка - повод гордиться страной, но не повод почивать на лаврах, сказал замглавы администрации президента России Максим... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T11:06
2024-06-06T12:36
пмэф-2024
экономика
россия
максим орешкин
андрей макаров
всемирный банк
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950902254_0:101:3072:1829_1920x0_80_0_0_29cbd1f71e97de709531dffb3fe4506b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Позиция России в рейтинге Всемирного банка - повод гордиться страной, но не повод почивать на лаврах, сказал замглавы администрации президента России Максим Орешкин на сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей" в рамках ПМЭФ. "Позиция в этом рейтинге (Всемирного банка по паритету покупательной способности – ред.), с одной стороны, - повод гордиться страной, что страна большая, что у нас люди в нашей стране добиваются больших результатов на производстве, в сельском хозяйстве, транспорте, других отраслях, но, конечно же, - не повод почивать на лаврах", - сказал Орешкин в ответ на слова председателя комитета Госдумы Андрея Макарова, упомянувшего, что по расчетам РИА Новости на основе данных Всемирного банка, российская экономика по паритету покупательной способности стала четвертой экономикой мира еще в 2021 году, а в последующие годы сохранила за собой эти позиции. "Хорошее место в этом рейтинге не означает хорошее качество жизни везде по нашей стране, поэтому: задачи с неравенством, бедностью, здравоохранением, образованием - очень большое количество задач, которые нужно реализовать. Поэтому здесь точно правительству расслабляться не придется, губернаторскому корпусу расслабляться не придется - все вместе будем стараться идти дальше и задачи реализовывать", - подчеркнул он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/ekonomika-1950776739.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950902254_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0dd80df6af623130c53a7993045519d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, максим орешкин, андрей макаров, всемирный банк, госдума рф
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Максим Орешкин, Андрей Макаров, Всемирный банк, Госдума РФ
Орешкин оценил позицию России в рейтинге Всемирного банка

Орешкин назвал позицию России в рейтинге Всемирного банка поводом для гордости

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАндрей Макаров, Максим Орешкин, Антон Силуанов, Эльвира Набиуллина и Максим Решетников на ПМЭФ-2024
Андрей Макаров, Максим Орешкин, Антон Силуанов, Эльвира Набиуллина и Максим Решетников на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Андрей Макаров, Максим Орешкин, Антон Силуанов, Эльвира Набиуллина и Максим Решетников на ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Позиция России в рейтинге Всемирного банка - повод гордиться страной, но не повод почивать на лаврах, сказал замглавы администрации президента России Максим Орешкин на сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей" в рамках ПМЭФ.
«
"Позиция в этом рейтинге (Всемирного банка по паритету покупательной способности – ред.), с одной стороны, - повод гордиться страной, что страна большая, что у нас люди в нашей стране добиваются больших результатов на производстве, в сельском хозяйстве, транспорте, других отраслях, но, конечно же, - не повод почивать на лаврах", - сказал Орешкин в ответ на слова председателя комитета Госдумы Андрея Макарова, упомянувшего, что по расчетам РИА Новости на основе данных Всемирного банка, российская экономика по паритету покупательной способности стала четвертой экономикой мира еще в 2021 году, а в последующие годы сохранила за собой эти позиции.
"Хорошее место в этом рейтинге не означает хорошее качество жизни везде по нашей стране, поэтому: задачи с неравенством, бедностью, здравоохранением, образованием - очень большое количество задач, которые нужно реализовать. Поэтому здесь точно правительству расслабляться не придется, губернаторскому корпусу расслабляться не придется - все вместе будем стараться идти дальше и задачи реализовывать", - подчеркнул он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Решетников призвал не расслабляться из-за достижений российской экономики
Вчера, 18:49
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияМаксим ОрешкинАндрей МакаровВсемирный банкГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала