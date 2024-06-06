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Орешкин оценил позицию России в рейтинге Всемирного банка

Орешкин оценил позицию России в рейтинге Всемирного банка - РИА Новости, 06.06.2024

Орешкин оценил позицию России в рейтинге Всемирного банка

Позиция России в рейтинге Всемирного банка - повод гордиться страной, но не повод почивать на лаврах, сказал замглавы администрации президента России Максим... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T11:06

2024-06-06T11:06

2024-06-06T12:36

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Позиция России в рейтинге Всемирного банка - повод гордиться страной, но не повод почивать на лаврах, сказал замглавы администрации президента России Максим Орешкин на сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей" в рамках ПМЭФ. "Позиция в этом рейтинге (Всемирного банка по паритету покупательной способности – ред.), с одной стороны, - повод гордиться страной, что страна большая, что у нас люди в нашей стране добиваются больших результатов на производстве, в сельском хозяйстве, транспорте, других отраслях, но, конечно же, - не повод почивать на лаврах", - сказал Орешкин в ответ на слова председателя комитета Госдумы Андрея Макарова, упомянувшего, что по расчетам РИА Новости на основе данных Всемирного банка, российская экономика по паритету покупательной способности стала четвертой экономикой мира еще в 2021 году, а в последующие годы сохранила за собой эти позиции. "Хорошее место в этом рейтинге не означает хорошее качество жизни везде по нашей стране, поэтому: задачи с неравенством, бедностью, здравоохранением, образованием - очень большое количество задач, которые нужно реализовать. Поэтому здесь точно правительству расслабляться не придется, губернаторскому корпусу расслабляться не придется - все вместе будем стараться идти дальше и задачи реализовывать", - подчеркнул он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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экономика, россия, максим орешкин, андрей макаров, всемирный банк, госдума рф