https://ria.ru/20240606/oreshkin-1950910635.html

Орешкин призвал стимулировать тот бизнес, который больше инвестирует

Орешкин призвал стимулировать тот бизнес, который больше инвестирует - РИА Новости, 06.06.2024

Орешкин призвал стимулировать тот бизнес, который больше инвестирует

Налоговые изменения должны стимулировать тот бизнес, который больше инвестирует, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин на сессии ПМЭФ. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T10:36

2024-06-06T10:36

2024-06-06T12:36

пмэф-2024

экономика

россия

максим орешкин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950919888_0:103:3276:1946_1920x0_80_0_0_2ba59ffa732e7fcc4db976b272a8554a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Налоговые изменения должны стимулировать тот бизнес, который больше инвестирует, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин на сессии ПМЭФ. "С точки зрения налогообложения бизнеса мы должны стимулировать тех, кто больше инвестирует", - сказал он. "Инвестиционный налоговый вычет - о нем правительство пока говорит вскользь, но это один из краеугольных элементов, как будут стимулироваться инвестиции, поддерживаться инвестиции в экономике", - добавил Орешкин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240318/nalogi-1933934644.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, максим орешкин