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Орешкин призвал стимулировать тот бизнес, который больше инвестирует - РИА Новости, 06.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
10:36 06.06.2024 (обновлено: 12:36 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/oreshkin-1950910635.html
Орешкин призвал стимулировать тот бизнес, который больше инвестирует
Орешкин призвал стимулировать тот бизнес, который больше инвестирует - РИА Новости, 06.06.2024
Орешкин призвал стимулировать тот бизнес, который больше инвестирует
Налоговые изменения должны стимулировать тот бизнес, который больше инвестирует, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин на сессии ПМЭФ. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:36
2024-06-06T12:36
пмэф-2024
экономика
россия
максим орешкин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Налоговые изменения должны стимулировать тот бизнес, который больше инвестирует, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин на сессии ПМЭФ. "С точки зрения налогообложения бизнеса мы должны стимулировать тех, кто больше инвестирует", - сказал он. "Инвестиционный налоговый вычет - о нем правительство пока говорит вскользь, но это один из краеугольных элементов, как будут стимулироваться инвестиции, поддерживаться инвестиции в экономике", - добавил Орешкин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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экономика, россия, максим орешкин
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Максим Орешкин
Орешкин призвал стимулировать тот бизнес, который больше инвестирует

Орешкин: налоговые изменения должны стимулировать тех, кто больше инвестирует

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин на ПМЭФ-2024
Заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин на ПМЭФ-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Налоговые изменения должны стимулировать тот бизнес, который больше инвестирует, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин на сессии ПМЭФ.
"С точки зрения налогообложения бизнеса мы должны стимулировать тех, кто больше инвестирует", - сказал он.
«
"Инвестиционный налоговый вычет - о нем правительство пока говорит вскользь, но это один из краеугольных элементов, как будут стимулироваться инвестиции, поддерживаться инвестиции в экономике", - добавил Орешкин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияМаксим Орешкин
 
 
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