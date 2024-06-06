https://ria.ru/20240606/oreshkin-1950896966.html

Орешкин назвал простое повышение налогов на бизнес контрпродуктивным

Орешкин назвал простое повышение налогов на бизнес контрпродуктивным - РИА Новости, 06.06.2024

Орешкин назвал простое повышение налогов на бизнес контрпродуктивным

Простое повышение налогов на бизнес контрпродуктивно, важно - "у кого забираем и на что тратим", заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T09:56

2024-06-06T09:56

2024-06-06T12:37

пмэф-2024

экономика

россия

максим орешкин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Простое повышение налогов на бизнес контрпродуктивно, важно - "у кого забираем и на что тратим", заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин на сессии ПМЭФ. "Простое повышение налогов на бизнес контрпродуктивно", - сказал он. "Просто налоги повысить будет, действительно, контрпродуктивно, важен вопрос, у кого забираем и на что тратим, то есть это вопрос уже не просто повышения налоговой нагрузки, а структурного изменения в экономике", - добавил Орешкин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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экономика, россия, максим орешкин