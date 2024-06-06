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Орешкин назвал простое повышение налогов на бизнес контрпродуктивным - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
09:56 06.06.2024 (обновлено: 12:37 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/oreshkin-1950896966.html
Орешкин назвал простое повышение налогов на бизнес контрпродуктивным
Орешкин назвал простое повышение налогов на бизнес контрпродуктивным - РИА Новости, 06.06.2024
Орешкин назвал простое повышение налогов на бизнес контрпродуктивным
Простое повышение налогов на бизнес контрпродуктивно, важно - "у кого забираем и на что тратим", заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T09:56
2024-06-06T12:37
пмэф-2024
экономика
россия
максим орешкин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Простое повышение налогов на бизнес контрпродуктивно, важно - "у кого забираем и на что тратим", заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин на сессии ПМЭФ. "Простое повышение налогов на бизнес контрпродуктивно", - сказал он. "Просто налоги повысить будет, действительно, контрпродуктивно, важен вопрос, у кого забираем и на что тратим, то есть это вопрос уже не просто повышения налоговой нагрузки, а структурного изменения в экономике", - добавил Орешкин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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экономика, россия, максим орешкин
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Максим Орешкин
Орешкин назвал простое повышение налогов на бизнес контрпродуктивным

Замглавы АП Орешкин: простое повышение налогов на бизнес контрпродуктивно

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАндрей Макаров и Максим Орешкин на ПМЭФ-2024
Андрей Макаров и Максим Орешкин на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Андрей Макаров и Максим Орешкин на ПМЭФ-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Простое повышение налогов на бизнес контрпродуктивно, важно - "у кого забираем и на что тратим", заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин на сессии ПМЭФ.
«
"Простое повышение налогов на бизнес контрпродуктивно", - сказал он.
"Просто налоги повысить будет, действительно, контрпродуктивно, важен вопрос, у кого забираем и на что тратим, то есть это вопрос уже не просто повышения налоговой нагрузки, а структурного изменения в экономике", - добавил Орешкин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияМаксим Орешкин
 
 
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