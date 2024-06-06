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Огонь на Новошахтинском НПЗ распространился на площади 50 квадратных метров
Огонь на Новошахтинском НПЗ распространился на площади 50 квадратных метров - РИА Новости, 06.06.2024
Огонь на Новошахтинском НПЗ распространился на площади 50 квадратных метров
Огонь на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе распространился на площади 50 квадратных метров, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T02:41
2024-06-06T02:41
2024-06-06T10:36
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василий голубев
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Огонь на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе распространился на площади 50 квадратных метров, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.Ранее Голубев сообщал о пожаре на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе после атаки БПЛА."По предварительным данным, на НЗНП огонь распространился на площади 50 кв. м. К тушению привлечены около 120 человек и 15 единиц техники. Работы были приостановлены из-за повторной атаки, личный состав отведен на безопасное расстояние. Готовится применение пожарного поезда", - говорится в сообщении.
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василий голубев, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Василий Голубев, Происшествия
Огонь на Новошахтинском НПЗ распространился на площади 50 квадратных метров
Губернатор Голубев: Новошахтинский НПЗ горит на площади 50 "квадратов"