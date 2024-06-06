Рейтинг@Mail.ru
Новошахтинский НПЗ загорелся после атаки беспилотника - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:29 06.06.2024 (обновлено: 09:47 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/novoshakhtinskiy_npz-1950853680.html
Новошахтинский НПЗ загорелся после атаки беспилотника
Новошахтинский НПЗ загорелся после атаки беспилотника - РИА Новости, 06.06.2024
Новошахтинский НПЗ загорелся после атаки беспилотника
Пожар возник на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области после атаки беспилотника, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T02:29
2024-06-06T09:47
специальная военная операция на украине
ростовская область
василий голубев
происшествия
украина
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950885629_0:268:1136:907_1920x0_80_0_0_8cfa7fb07ada2fc85ed4260418e4c416.jpg
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Пожар возник на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области после атаки беспилотника, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.&quot;В результате атаки БПЛА возник пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. На месте работают службы экстренного реагирования&quot;, — написал он.Пострадавших, по предварительным данным, нет, возгорание удалось локализовать на площади в 100 квадратных метров.К тушению привлекли около 120 человек и 15 единиц техники, также готовится пожарный поезд. Работы, по словам Голубева, пришлось приостановить из-за повторной атаки, личный состав отвели на безопасное расстояние.Украина регулярно обстреливает центральные и приграничные регионы России, наносит удары с БПЛА и устраивает диверсии. Так, 19 мая украинский беспилотник упал на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани, пожара, пострадавших и разрушений не было. Двумя днями ранее из-за падения дрона возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, а 12 мая БПЛА атаковали Волгоградский НПЗ.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам в российских городах армия регулярно наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, войска в боях с киевским режимом не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240606/zasedanie-1950848283.html
https://ria.ru/20240602/pozhar-1950046559.html
ростовская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950885629_0:96:1136:948_1920x0_80_0_0_45b2b226bff93cf07195d003b3544dbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, василий голубев, происшествия, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, новошахтинский завод нефтепродуктов
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Василий Голубев, Происшествия, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Новошахтинский завод нефтепродуктов
Новошахтинский НПЗ загорелся после атаки беспилотника

Губернатор Голубев: в результате атаки БПЛА загорелся Новошахтинский НПЗ

© Кадр видео очевидцаПожар на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области из-за атаки БПЛА со стороны ВСУ
Пожар на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области из-за атаки БПЛА со стороны ВСУ
© Кадр видео очевидца
Пожар на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области из-за атаки БПЛА со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Пожар возник на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области после атаки беспилотника, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.
«

"В результате атаки БПЛА возник пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. На месте работают службы экстренного реагирования", — написал он.

Пострадавших, по предварительным данным, нет, возгорание удалось локализовать на площади в 100 квадратных метров.
К тушению привлекли около 120 человек и 15 единиц техники, также готовится пожарный поезд. Работы, по словам Голубева, пришлось приостановить из-за повторной атаки, личный состав отвели на безопасное расстояние.
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Москва запросила заседание СБ ООН из-за разрешения ВСУ бить по России
00:48
Украина регулярно обстреливает центральные и приграничные регионы России, наносит удары с БПЛА и устраивает диверсии. Так, 19 мая украинский беспилотник упал на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани, пожара, пострадавших и разрушений не было. Двумя днями ранее из-за падения дрона возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, а 12 мая БПЛА атаковали Волгоградский НПЗ.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам в российских городах армия регулярно наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, войска в боях с киевским режимом не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Тушение пожара на НПЗ в Ухте
В Коми потушили пожар на Ухтинском НПЗ
2 июня, 19:41
 
Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьВасилий ГолубевПроисшествияУкраинаРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныНовошахтинский завод нефтепродуктов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала