Новошахтинский НПЗ загорелся после атаки беспилотника
Губернатор Голубев: в результате атаки БПЛА загорелся Новошахтинский НПЗ
© Кадр видео очевидцаПожар на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области из-за атаки БПЛА со стороны ВСУ
© Кадр видео очевидца
Пожар на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области из-за атаки БПЛА со стороны ВСУ
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Пожар возник на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области после атаки беспилотника, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.
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"В результате атаки БПЛА возник пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. На месте работают службы экстренного реагирования", — написал он.
Пострадавших, по предварительным данным, нет, возгорание удалось локализовать на площади в 100 квадратных метров.
К тушению привлекли около 120 человек и 15 единиц техники, также готовится пожарный поезд. Работы, по словам Голубева, пришлось приостановить из-за повторной атаки, личный состав отвели на безопасное расстояние.
Украина регулярно обстреливает центральные и приграничные регионы России, наносит удары с БПЛА и устраивает диверсии. Так, 19 мая украинский беспилотник упал на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани, пожара, пострадавших и разрушений не было. Двумя днями ранее из-за падения дрона возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, а 12 мая БПЛА атаковали Волгоградский НПЗ.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам в российских городах армия регулярно наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, войска в боях с киевским режимом не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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