https://ria.ru/20240606/novoshakhtinskiy_npz-1950853680.html

Новошахтинский НПЗ загорелся после атаки беспилотника

Новошахтинский НПЗ загорелся после атаки беспилотника - РИА Новости, 06.06.2024

Новошахтинский НПЗ загорелся после атаки беспилотника

Пожар возник на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области после атаки беспилотника, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T02:29

2024-06-06T02:29

2024-06-06T09:47

специальная военная операция на украине

ростовская область

василий голубев

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дмитрий песков

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Пожар возник на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области после атаки беспилотника, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев."В результате атаки БПЛА возник пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. На месте работают службы экстренного реагирования", — написал он.Пострадавших, по предварительным данным, нет, возгорание удалось локализовать на площади в 100 квадратных метров.К тушению привлекли около 120 человек и 15 единиц техники, также готовится пожарный поезд. Работы, по словам Голубева, пришлось приостановить из-за повторной атаки, личный состав отвели на безопасное расстояние.Украина регулярно обстреливает центральные и приграничные регионы России, наносит удары с БПЛА и устраивает диверсии. Так, 19 мая украинский беспилотник упал на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани, пожара, пострадавших и разрушений не было. Двумя днями ранее из-за падения дрона возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, а 12 мая БПЛА атаковали Волгоградский НПЗ.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам в российских городах армия регулярно наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, войска в боях с киевским режимом не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240606/zasedanie-1950848283.html

https://ria.ru/20240602/pozhar-1950046559.html

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ростовская область, василий голубев, происшествия, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, новошахтинский завод нефтепродуктов