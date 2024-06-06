https://ria.ru/20240606/novak-1950886087.html

Новак рассказал о перенаправлении Россией экспорта энергоресурсов

Новак рассказал о перенаправлении Россией экспорта энергоресурсов - РИА Новости, 06.06.2024

Новак рассказал о перенаправлении Россией экспорта энергоресурсов

Россия примерно 80% экспорта энергоресурсов перенаправила в дружественные страны, "эта стратегия развивается", заявил вице-премьер Александр Новак, выступая на... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T09:25

2024-06-06T09:25

2024-06-06T10:10

пмэф-2024

экономика

россия

александр новак

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Россия примерно 80% экспорта энергоресурсов перенаправила в дружественные страны, "эта стратегия развивается", заявил вице-премьер Александр Новак, выступая на ПМЭФ."Мы примерно около 80% энергетических ресурсов перенаправили на наши дружественные рынки. В основном это Азиатско-Тихоокеанский регион, это Африка, Латинская Америка", - сказал он."Сегодня мы видим, что эта стратегия развивается. Реализуются проекты по развитию инфраструктурных мощностей по всем направлениям", - добавил Новак.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240218/energetika-1928058108.html

https://ria.ru/20240605/putin-1950837472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, александр новак