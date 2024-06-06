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В украинском Никополе повреждена инфраструктура - РИА Новости, 06.06.2024
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08:47 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/nikopol-1950878582.html
В украинском Никополе повреждена инфраструктура
В украинском Никополе повреждена инфраструктура - РИА Новости, 06.06.2024
В украинском Никополе повреждена инфраструктура
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале заявил о повреждении инфраструктурного объекта в городе Никополь. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T08:47
2024-06-06T08:47
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дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале заявил о повреждении инфраструктурного объекта в городе Никополь. "На Никопольщине было громко... в городе поврежден инфраструктурный объект", - написал Лысак, не уточнив, о каком объекте идет речь. Чиновник добавил, что в результате ударов повреждены газопроводы и линии электропередачи. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240606/ukraina-1950869993.html
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в мире, россия, украина, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В украинском Никополе повреждена инфраструктура

В украинском Никополе поврежден инфраструктурный объект и газопроводы

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале заявил о повреждении инфраструктурного объекта в городе Никополь.
"На Никопольщине было громко... в городе поврежден инфраструктурный объект", - написал Лысак, не уточнив, о каком объекте идет речь.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
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Чиновник добавил, что в результате ударов повреждены газопроводы и линии электропередачи.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ПутинДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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