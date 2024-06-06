https://ria.ru/20240606/neftebaza-1950856000.html

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал нефтебазу в Белгородской области

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал нефтебазу в Белгородской области - РИА Новости, 06.06.2024

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал нефтебазу в Белгородской области

ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали нефтебазу в Старооскольском городском округе Белгородской области, загорелся один из резервуаров, пострадавших нет,... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T03:13

2024-06-06T03:13

2024-06-06T03:58

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

старооскольский городской округ

вячеслав гладков

белгородская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949649982_0:318:2782:1883_1920x0_80_0_0_7c0349895419dd2a3c5a897db72de71f.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали нефтебазу в Старооскольском городском округе Белгородской области, загорелся один из резервуаров, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.Как уточнил глава региона, четыре пожарных расчета быстро потушили возгорания. В результате взрыва также разбиты окна в здании охраны.

https://ria.ru/20240606/pozhar-1950856096.html

старооскольский городской округ

белгородская область

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2024

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вооруженные силы украины, старооскольский городской округ, вячеслав гладков, белгородская область