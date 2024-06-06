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Дрон-камикадзе ВСУ атаковал нефтебазу в Белгородской области - РИА Новости, 06.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:13 06.06.2024 (обновлено: 03:58 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/neftebaza-1950856000.html
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал нефтебазу в Белгородской области
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал нефтебазу в Белгородской области - РИА Новости, 06.06.2024
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал нефтебазу в Белгородской области
ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали нефтебазу в Старооскольском городском округе Белгородской области, загорелся один из резервуаров, пострадавших нет,... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T03:13
2024-06-06T03:58
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
старооскольский городской округ
вячеслав гладков
белгородская область
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали нефтебазу в Старооскольском городском округе Белгородской области, загорелся один из резервуаров, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.Как уточнил глава региона, четыре пожарных расчета быстро потушили возгорания. В результате взрыва также разбиты окна в здании охраны.
https://ria.ru/20240606/pozhar-1950856096.html
старооскольский городской округ
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вооруженные силы украины, старооскольский городской округ, вячеслав гладков, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Старооскольский городской округ, Вячеслав Гладков, Белгородская область
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал нефтебазу в Белгородской области

Гладков: БПЛА ВСУ атаковал нефтебазу в Старооскольском городском округе

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Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали нефтебазу в Старооскольском городском округе Белгородской области, загорелся один из резервуаров, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Как уточнил глава региона, четыре пожарных расчета быстро потушили возгорания. В результате взрыва также разбиты окна в здании охраны.
Место пожара на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области
Пожар на Новошахтинском НПЗ локализовали
03:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСтарооскольский городской округВячеслав ГладковБелгородская область
 
 
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