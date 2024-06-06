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Столтенберг не верит в неизбежность войны с участием НАТО в ближайшие годы - РИА Новости, 06.06.2024
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15:09 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/nato-1951026297.html
Столтенберг не верит в неизбежность войны с участием НАТО в ближайшие годы
Столтенберг не верит в неизбежность войны с участием НАТО в ближайшие годы - РИА Новости, 06.06.2024
Столтенберг не верит в неизбежность войны с участием НАТО в ближайшие годы
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не разделяет мнение о неизбежности войны с участием альянса в ближайшие годы. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T15:09
2024-06-06T15:09
финляндия
йенс столтенберг
нато
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БРЮССЕЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не разделяет мнение о неизбежности войны с участием альянса в ближайшие годы. "Я говорю об этом, так как иногда возникает впечатление о неизбежности войны в течение трех-четырёх-пяти лет. Я в это не верю. Задача НАТО – предотвратить это, для этого НАТО и была создана", - сказал Столтенберг. По его словам, не стоить говорить о том, что НАТО должна быть готова в военном плане к определенному сроку, так как альянс поддерживал такую готовность в прошлом и будет делать это в будущем. "НАТО представляет 50% всех мировых военных возможностей, и у нас есть крупнейший союзник - США", - сказал он, выступая на форуме в Финляндии.
https://ria.ru/20240404/nato-1937728676.html
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финляндия, йенс столтенберг, нато
Финляндия, Йенс Столтенберг, НАТО
Столтенберг не верит в неизбежность войны с участием НАТО в ближайшие годы

Столтенберг заявил, что не верит в неизбежность войны с участием НАТО

© AP Photo / Matthias SchraderГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP Photo / Matthias Schrader
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не разделяет мнение о неизбежности войны с участием альянса в ближайшие годы.
"Я говорю об этом, так как иногда возникает впечатление о неизбежности войны в течение трех-четырёх-пяти лет. Я в это не верю. Задача НАТО – предотвратить это, для этого НАТО и была создана", - сказал Столтенберг.
По его словам, не стоить говорить о том, что НАТО должна быть готова в военном плане к определенному сроку, так как альянс поддерживал такую готовность в прошлом и будет делать это в будущем. "НАТО представляет 50% всех мировых военных возможностей, и у нас есть крупнейший союзник - США", - сказал он, выступая на форуме в Финляндии.
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